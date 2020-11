Ebenfalls verspricht Biden eine staatliche Krankenkasse für alle – ein Thema, das vielen Amerikanern wichtig ist. Auch gegen Rassismus will er aktiv werden: Biden will erreichen, dass Afroamerikaner und Latinos von Polizei und Justiz gleich behandelt werden wie Weisse. Alle Wahlversprechen finden Sie im Video:

Eine grosse Rolle spielt für Joe Biden der Kampf gegen den Klimawandel. So will er dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten, 2000 Milliarden Dollar für den Klimaschutz einsetzen und die Stromproduktion bis 2035 CO2-neutral machen. Zudem will der Demokrat 7 Millionen mehr Jobs schaffen als Trump und plant eine Steuererhöhung für Grossverdiener ab 400‘000 Dollar und Firmen.

Der diesjährige Wahlkampf kostet fast 14 Milliarden Dollar. Joe Biden konnte dabei mehr Einnahmen für die Präsidentschaftskampagne generieren als Trump: 953 Millionen Dollar, wohingegen Trump «bloss» 596 Millionen Dollar eingenommen hat. «Beim Wahlkampf geht es trotz verhärteten Fronten darum, in den umkämpften Bundesstaaten bis zur letzten Stunde präsent zu sein – mit Fernsehwerbung, Radiowerbung, Onlinewerbung», sagt SRF-Korrespondent Peter Düggeli. Und es seien nicht nur Werbeausgaben, die kosten, sondern auch die bezahlten Angestellten in 50 Staaten.

Präsident Donald Trump hatte seine Stimme bereits frühzeitig Ende Oktober in Florida abgegeben. Der offizielle Wohnsitz des Paares ist Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

Auch First Lady Melania Trump hat bei der US-Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben. Die 50-Jährige ging winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigen. Mitreisende Journalisten berichteten, Melania Trump sei die einzige Person gewesen, die trotz der Corona-Pandemie keine Maske getragen habe.

Auch in anderen Regionen werden mit Blick auf mögliche Unruhen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wurden in mehreren Städten – etwa in Washington, Los Angeles und New York – die Fensterscheiben von Geschäften mit Holzplatten verbarrikadiert. Die berühmte Shoppingmeile «Rodeo Drive» in Beverly Hills soll laut örtlicher Polizei ebenfalls für zwei Tage für Autos und Fussgänger gesperrt werden.

Trump gibt sich in der TV-Sendung «Fox and Friends» siegesgewiss. Er gehe davon aus, ein noch besseres Ergebnis als 2016 zu erzielen, sagt er. Seine Bilanz nach vier Jahren Präsidentschaft ist durchzogen.

Als Wochentag schied der Sonntag aus, da die religiösen Amerikaner dann zur Sonntagsmesse gingen. Am Donnerstag wählten die damals unbeliebten Briten bereits. Freitags bereitete man sich auf den Samstagsmarkt vor. Auch Mittwoch gab es häufig Gemüsemärkte. Der Montag galt als Reisetag – man konnte oft nur in Bezirkshauptstädten wählen. Schliesslich blieb der Dienstag. Und da am 1. November oft Gericht gehalten wurde und Allerheiligen war, legte man sich auf den Dienstag nach dem ersten Montag im November fest.

Im damaligen Agrarland Amerika war es wichtig, dass die Ernte bereits vor dem Wahltag eingeholt ist. Doch noch später im Winter war auch kein guter Zeitpunkt: Die Wählerinnen und Wähler aus ländlichen Gebieten könnten so durch allzu schlechtes Wetter am Wählen gehindert werden. Es musste also November sein.

Der Präsident in den USA wird stets an einem Dienstag im November gewählt. Aber warum nur? 1845 hat der US-Kongress den Dienstag für die Wahl der Elektoren festgelegt.

Generell sei die Mentalität des amerikanischen Traumes angeschlagen. «Die opferreichen Kriege im Irak und Afghanistan, eine heillos zerstrittene Politik in Washington und eine Pandemie ausser Kontrolle – das lässt manche Menschen etwas an den Möglichkeiten und der Aussergewöhnlichkeit dieses Landes zweifeln.»

Fast 100 Millionen US-Bürger stimmten bereits per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen ab, wie das «U.S. Elections Project» berichtet – viele wohl wegen der Corona-Pandemie. Das entspricht rund 70 Prozent der 2016 bei der Präsidentenwahl insgesamt abgegebenen Stimmen. Damit zeichnet sich für dieses Jahr eine der höchsten Stimmbeteiligungen der vergangenen Jahrzehnte ab.

Laut Chad Wolf, Chef des Ministeriums für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, liegen keine Hinweise vor, wonach «ein ausländischer Akteur damit Erfolg hatte, bei dieser Wahl Stimmen zu kompromittieren oder zu manipulieren». Das sagte er in kürzlich an einer online übertragenen Pressekonferenz.

Donald Trump hat sich zum Szenario geäussert, er könnte bei der Präsidentenwahl vor der Auszählung aller Stimmen seinen Sieg verkünden. «Ich denke, wir werden siegen. Aber nur, wenn es einen Sieg gibt. Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen», sagte Trump am Dienstagmorgen in der TV-Sendung «Fox and Friends».

In Ohio und North Carolina, die zu den umkämpften Swing States gehören, dürfen die Wähler seit 12.30 Uhr MEZ an die Wahlurnen. In Florida, Pennsylvania und Michigan – wo ebenfalls mit Spannung erwartet wird, wer das Rennen macht – öffneten viele Wahllokale um 13 Uhr MEZ.

In immer mehr grösseren Städten und Kommunen im Osten der USA öffnen die Wahllokale. Heute um 6 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) öffneten sie zum Beispiel in New York, New Jersey und Connecticut. Vor einigen Lokalen bildeten sich lange Schlangen.

14:01

Biden in Pennsylvania, Trump im Weissen Haus

Trump-Herausforderer Joe Biden will im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania ein letztes Mal um Stimmen werben. Der 77-Jährige reist am Dienstag in seinen Geburtsort Scranton unweit von New York, seine Frau Jill Biden will Wähler im ebenfalls wichtigen Florida mobilisieren. In seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware nahm Joe Biden zudem an einem Gottesdienst teil. Bidens Kandidatin als Vizepräsidentin, Kamala Harris, reist derweil nach Detroit in Michigan.

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Weissen Hauses nach zuletzt fünf Auftritten am Tag keinen Wahlkampftermin. Auf dem Programm steht ein Besuch des Büros der Republikanischen Partei am Vormittag. Danach will Trump ins Weisse Haus zurückkehren, wo es am Abend eine Wahlfeier mit etwa 400 Gästen geben soll.