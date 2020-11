Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:34 Biden: «Ein Team, bereit, die Welt anzuführen.» Die Namen wurden bereits gestern bekannt, doch nun hat der gewählte Präsident Joe Biden seine Kandidatinnen und Kandidaten für Schlüsselposten in seiner künftigen Regierung der Öffentlichkeit live vorgestellt. «Es ist ein Team, das die Tatsache spiegelt, dass Amerika zurück ist, bereit, die Welt anzuführen, statt sich aus ihr zurückzuziehen», sagte Biden in Wilmington, Delaware, in klarer Anspielung auf den Kurs der USA unter der Regierung des Republikaners Donald Trump. Mit seiner künftigen Regierungsmannschaft sei Amerika «bereit, unseren Gegnern entgegenzutreten, statt unsere Verbündeten zurückzuweisen, bereit, für unsere Werte einzutreten». Der 78-jährige Demokrat Biden forderte den US-Senat auf, den erforderlichen Bestätigungsprozess seiner Kandidaten einzuleiten und sie alsbald anzuhören. Er äusserte zudem die Hoffnung auf parteiübergreifende Zusammenarbeit, um das Land voranzubringen und zu einen.

17:53 Mehrheit der Republikaner würden Trump 2024 unterstützen Donald Trump wäre der bevorzugte Kandidat der Republikaner in einem hypothetischen Vorwahlverfahren für den Präsidentschaftswahlkampf in vier Jahren. Der scheidende US-Präsident hätte die Unterstützung von 53 Prozent Parteianhängern und Sympathisanten der Republikaner. Vizepräsident Mike Pence kommt mit nur 12 Prozent Unterstützung auf den zweiten Platz. Donald Trump Jr. erhält mit 8 Prozent die dritthöchste Unterstützung, während andere republikanische Politiker wie Tom Cotton, Ted Cruz und Mitt Romney oder Nikki Haley jeweils weniger als 5 Prozent Unterstützung bekommen. Das geht aus einer Umfrage der Zeitschrift «Politico», Link öffnet in einem neuen Fenster und dem Umfrageinstitut Morning Consult hervor. Laut der Umfrage wäre Trump (heute) für die Präsidentschaften 2024 ein Zugpferd für die Republikaner. Weitere Details in der Umfrage, Link öffnet in einem neuen Fenster zeigen aber auch, dass nur 31 Prozent der Befragten glauben, dass die Entwicklungen in den USA in die richtige Richtung gehen – 69 Prozent sind der Ansicht, dass «die Dinge ziemlich ernsthaft auf die falsche Bahn geraten sind».

(Stichprobe: 1990 registrierte Wähler/innen, Fehlerbereich ± 2 Prozent).

17:08 Pennsylvania und Nevada bestätigen Joe Biden als Wahlsieger Der Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf, hat Joe Biden als Sieger der Präsidentschaftswahlen im Bundesstaat Pennsylvania bestätigt. Wolf schrieb auf Twitter, dass «die Ergebnisse der Wahl vom 3. November in Pennsylvania zum Präsidenten und Vizepräsidenten der USA bestätigt» seien. In Nevada, wo Biden ebenfalls gewann, schloss das dortige Oberste Gericht die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Ergebnisse ab. Dem unterlegenen Präsidenten Donald Trump nimmt das noch mehr Luft aus den Segeln bei seinen Versuchen, den Ausgang der Wahl mit juristischen Attacken zu kippen. Mit 20 Wahlleuten gehört Pennsylvania zu den besonders wichtigen Bundesstaaten, von Nevada erhält Biden sechs Wahlleute.

15:26 Die politische Welt schweigt zu Trumps Widerstand Nach einer Wahl Nachzählungen zu verlangen oder ein Ergebnis anzufechten, ist völlig legitim. Aber die politischen Anhänger gegen den Nachfolger aufzuhetzen und den Übergang der Amtsgeschäfte zu behindern, ist weder demokratisch noch legitim. Das hätten Staats- und Regierungschefs weltweit kritisieren müssen, analysiert Fredy Gsteiger das «ohrenbetäubende Schweigen der Welt» zu Donald Trumps Widerstand bei der Amtsübergabe an Joe Biden.

13:52 Will Trump 2024 wieder kandidieren? Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat den Weg für die Amtsübergabe frei gemacht. Die Wahlniederlage erkennt er aber nach wie vor nicht an. Trump stricke an seiner eigenen Legende, um 2024 wieder gegen das «Establishment» anzutreten, sagt Politologe und US-Kenner Joseph Braml im Interview mit SRF News. Das sei aus Trumps Sicht nun schliesslich wieder an der Macht.

11:25 Bidens Regierungsteam nimmt Formen an Die Amtsübergabe kann anlaufen und auch die Regierungsbildung nimmt Formen an. Der designierte US-Präsident Joe Biden hat für einige Ministerien seine Nominierungen bekannt gegeben. Noch sind aber nicht alle Posten besetzt – und der Senat muss ohnehin noch den Nominierten seine Zustimmung geben.

9:04 «Starker Unterstützer der Allianz»: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über Joe Biden Der künftige US-Präsident Joe Biden wird nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wie Donald Trump auf höhere Verteidigungsausgaben der europäischen Bündnispartner pochen. Dies sagte Stoltenberg den Zeitungen der deutschen Funke-Mediengruppe. Allerdings sei er sich sicher, dass die Nato mit Biden einen «starken Unterstützer der Allianz» bekomme. Stoltenberg und Biden sprachen am Montag erstmals miteinander, seit der Demokrat zum nächsten US-Präsidenten gewählt wurde. Mit Spannung wird nun erwartet, wie Biden sich zur Zukunft des Ausbildungseinsatzes der Nato in Afghanistan positioniert. Trump wollte den Einsatz zur Unterstützung der afghanischen Regierung eigentlich bis Mai kommenden Jahres beenden. Er setzt dabei darauf, dass US-vermittelte Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den militant-islamistischen Taliban zu einem Erfolg führen.

7:54 Neue US-Regierung als Abbild der US-Gesellschaft? Joe Biden versprach früh im Wahlkampf, dass er der Vielfalt der US-Gesellschaft bei der Zusammenstellung seines Kabinetts Rechnung tragen würde: «Meine Regierung wird wie Amerika aussehen.» Nun sind die ersten Nominationen bekannt geworden. US-Korrespondentin Isabelle Jacobi hat die Personalentscheidungen analysiert.

6:10 Asiatische Börsen erfreut über Yellens Nominierung Der Beginn der Machtübergabe in den USA hat sich auch an den Börsen im asiatischen Raum bemerkbar gemacht. Der japanische Nikkei-Index stieg nach den jüngsten Meldungen aus Washington um 2.6 Prozent, der breiter gefasste Topix-Index legte um 2.2 Prozent zu. Für Optimismus sorgte gemäss Beobachtern vor allem die Ernennung von Janet Yellen zur künftigen US-Finanzministerin – auch wenn diese Ernennung noch nicht offiziell bestätigt worden ist.

1:06 Trump lenkt bei Vorbereitung von Bidens Amtsübernahme ein Wochenlang hat Donald Trump mit seinem Kampf gegen das Ergebnis der US-Präsidentenwahl eine geordnete Vorbereitung der Amtsübernahme durch Joe Biden blockiert. Jetzt ändert er seine Haltung in einem wichtigen Punkt. Der gewählte US-Präsident Joe Biden bekommt den ihm bislang verwehrten Zugang zur Regierungs-Infrastruktur. Amtsinhaber Donald Trump wies die Behörden an, mit Biden zu kooperieren, wie er bei Twitter mitteilte. Zuvor hatte die zuständige Verwaltungsbehörde GSA (General Service Administration) Biden als wahrscheinlichen Wahlsieger eingestuft und damit grünes Licht für die Kooperation der Trump-Regierung mit dem Team des Demokraten gegeben. Von einer Wahlniederlage will Trump allerdings weiter nichts wissen und behauptet, dass ihm der Sieg durch massiven Wahlbetrug gestohlen worden sei. Er machte am Montag deutlich, dass er weiterkämpfen werde und gab sich abermals siegessicher. Mehr als 30 Klagen seiner Anwälte wurden jedoch von Gerichten abgewiesen.

22:47 Michigan macht Abstimmungsresultat offiziell Das oberste Wahlgremium des US-Bundesstaates Michigan hat das Wahlresultat zertifiziert. Dies ist ein herber Rückschlag für die Bemühungen des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Er hat das Resultat in dem Staat mittels zahlreichen Klagen angezweifelt. Joe Biden hat Donald Trump in Michigan bei der Wahl am 3. November um rund 150'000 Stimmen hinter sich gelassen. Die Zertifizierung garantiert Biden die 16 Elektorenstimmen des Staates. Amerikanische Medien wie beispielsweise CNN kommentieren: «Trump hat damit keinen ersichtlichen Weg mehr, das Resultat der Präsidentenwahlen mit rechtlichen Mitteln noch umzukehren.»

22:06 EU und Nato freuen sich auf Biden EU-Ratspräsident Charles Michel hat den designierten US-Präsidenten Joe Biden zu einem Sondertreffen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel im kommenden Jahr eingeladen. Während eines Telefonats habe Michel vorgeschlagen, eine «starke transatlantische Allianz» wiederaufzubauen, teilte sein Büro mit. Ebenfalls zum ersten Mal nach der Wahl mit Biden telefoniert hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er habe Biden für seine langjährige Unterstützung der Nato und der transatlantischen Beziehungen gedankt, teilte das Verteidigungsbündnis mit. Stoltenberg freue sich auf eine enge Zusammenarbeit, um die Verbindung zwischen Nordamerika und Europa weiter zu festigen. Unter dem noch amtierenden Präsidenten Trump war das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Nato ebenso wie zur EU teilweise äusserst angespannt gewesen.

21:10 Yellen soll Finanzministerin werden Gemäss dem Wall Street Journal und CNBC nominiert Joe Biden die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen als Finanzministerin. Bidens Team hat den Namen noch nicht bestätigt. Amerikanische Medien berufen sich auf «in die Entscheidung eingeweihte Personen» als Quelle. Biden stellt derzeit die Kandidatenliste für sein Kabinett zusammen. Erste Namen hat er bereits bekannt gegeben, nicht aber, wen er an die Spitze des Finanzressorts heben möchte. Neben Yellen galten zuletzte auch Fed-Direktorin Lael Brainard, der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, und die ehemalige Fed-Direktorin Sarah Bloom Raskin als Anwärter auf den Schlüsselposten. Bidens Auswahl muss vom Senat bestätigt werden. Legende: Reuters

18:36 Biden holt John Kerry ins Boot Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den ehemaligen Aussenminister John Kerry zum Sonderbeauftragten für das Klima machen. Bidens Team bestätigte zugleich, dass Antony Blinken als Aussenminister nominiert werden soll. Blinken gilt als Befürworter der multinationalen Zusammenarbeit und berät Biden seit fast 20 Jahren. Alejandro Mayorkas soll nach dem Willen von Biden und der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris der erste Latino auf dem Posten des Heimatschutzministers werden. Erstmals soll mit Avril Haines eine Frau als Direktorin der Nachrichtendienste die verschiedenen Geheimdienste koordinieren. Das Biden-Team bestätigte auch Medienberichte, wonach Jake Sullivan Nationaler Sicherheitsberater im Weissen Haus werden und Linda Thomas-Greenfield die USA als Botschafterin bei den Vereinten Nationen vertreten soll. «Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn es um unsere nationale Sicherheit und Aussenpolitik geht», erklärte Biden in der Mitteilung. «Ich brauche ein Team, das an Tag eins bereit ist, um mir zu helfen, Amerikas Platz am Kopf des Tisches zurückzuerobern, die Welt für die grössten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, zusammenzubringen und unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Werte voranzubringen.» Die Nominierungen müssen vom Senat bestätigt werden.

6:19 Biden-Vertrauter Blinken wird laut Medien Aussenminister Noch ist es nicht offiziell. Aber mehrere US-Medien – darunter CNN und die «New York Times» – glauben bereits zu wissen, wer neuer US-Aussenminister wird: Antony Blinken, während des Wahlkampfs aussenpolitischer Berater von Joe Biden. Der 58-Jährige war in der Obama-Regierung zuletzt stellvertretender Aussenminister und vorher stellvertretender nationaler Sicherheitsberater. Blinken und Biden kennen sich schon seit fast 20 Jahren: Blinken arbeitete bereits für Biden, als dieser noch Senator und dort Chef des Aussenausschusses war. Der gewählte US-Präsident Joe Biden will am Dienstag seine «ersten» Kandidaten für Ministerämter in seinem Kabinett vorstellen. Das kündigte Bidens designierter Stabschef Ronald Klain im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC an.