Der Ticker startet um 6:30 Uhr

20:49 Was muss noch ausgezählt werden? Bis nächste Staaten als definitiv entschieden gelten, kann es Stunden oder auch Tage dauern. Das hat auch damit zu tun, dass sich die US-Medien vorsichtig geben und ja nicht einen Kandidaten frühzeitig zum Sieger erklären wollen. In Pennsylvania führt Biden aktuell mit über 13’000 Stimmen. Über 100’000 Stimmen sind noch auszuzählen. Experten gehen davon aus, dass es mehrheitlich demokratische Stimmen sind. Wahloffizielle haben bereits gesagt, dass der ganze Prozess noch Tage dauern könnte. In Nevada führt Biden aktuell mit 20’000 Stimmen Vorsprung. Die Wahlbehörden gehen davon aus, dass alle Stimmen bis Sonntagabend ausgezählt sein werden. Teilergebnisse wird es aber auch heute und Morgen noch geben. In Arizona sind noch 220’000 Stimmen ausstehend. Trump müsste davon rund 60 Prozent gewinnen, um Biden noch zu überholen. Weitere Resultate werden in der Nacht erwartet. In Georgia führt Biden hauchdünn mit nur rund 1500 Stimmen Vorsprung, ungefähr 20'000 Stimmen könnten noch nicht ausgezählt worden sein. Die Behörden haben bereits bekannt gegeben, dass es sehr wahrscheinlich eine Nachzählung geben wird. Es ist unbekannt, wann weiter Resultate veröffentlicht werden. North Carolina hat bereits angekündigt bis nächste Woche keine neuen Resultate zu verkünden. Gut 150'000 Stimmen könnten noch ausstehend sein. Trump führt komfortabel mit 76'700 Stimmen Vorsprung.

20:10 Trump will kämpfen, Kritik von Romney Präsident Donald Trump gibt sich trotz schwindender Siegeschancen nicht geschlagen. Er werde weiter juristisch vorgehen, «um zu garantieren, dass das amerikanische Volk Vertrauen in unsere Regierung hat», erklärt er in einer vom Weissen Haus herausgegebenen Mitteilung. «Ich werde niemals aufgeben, für euch und unsere Nation zu kämpfen.» Derweil übt der republikanische Senator Mitt Romney scharfe Kritik an den Betrugsvorwürfen von Trump. Romney teilte mit, der Präsident habe Unrecht, «wenn er sagt, dass die Wahl gefälscht, fehlerhaft und gestohlen war. Das schadet der Sache der Freiheit hier und auf der ganzen Welt.» Trump schwäche damit die Institutionen, die das Fundament der Republik bildeten, und fache gefährlichen Zorn an.

19:43 Biden kündigt Rede für heute an Präsidentschaftskandidat Joe Biden will sich noch am Abend in einer Ansprache an die Nation wenden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von einem Sprecher von Bidens Wahlkampfteam. Der 77-Jährige steht drei Tage nach der Wahl kurz vor einem Sieg, nachdem er zuletzt seinen Vorsprung in wichtigen Staaten wie Pennsylvania und Nevada über Amtsinhaber Donald Trump vergrössert hatte. Biden hat sich seit der Wahl bereits drei Mal an das amerikanische Volk gewendet und zu Geduld angesichts der laufenden Auszählung aufgerufen.

19:06 Trotz möglicher Niederlage: Was, wenn Trump nicht gehen will Was, wenn Trump verliert, aber seine Niederlage nicht eingestehen will: Das Wahlkampfteam von Biden hat im Falle eines Sieges die erzwungene Entfernung von Amtsinhaber Trump aus dem Weissen Haus ins Spiel gebracht. «Die Regierung der Vereinigten Staaten ist durchaus in der Lage, Eindringlinge aus dem Weissen Haus zu eskortieren», sagte Sprecher Andrew Bates. Sollte Trump tatsächlich verlieren, rechnet kaum jemand mit einem Eingeständnis seiner Niederlage. Der Leiter der Rechtsabteilung von Trumps Team, Matt Morgan, erklärte am Freitag: «Diese Wahl ist nicht vorbei.» Die Prognosen von Wahlsiegen Bidens in Pennsylvania, Georgia, Nevada und Arizona beruhten auf Ergebnissen, die noch nicht vollständig seien. «Sobald die Wahl abgeschlossen ist, wird Präsident Trump wiedergewählt sein», zeigte sich Morgan optimistisch. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vier Schlupflöcher Trump könnte trotz Niederlage legal an der Macht bleiben 06.11.2020 Mit Video

18:04 Biden baut Vorsprung in Nevada aus In der Wahlschlacht ums Weisse Haus hat der demokratische Kandidat Joe Biden seinen knappen Vorsprung in zwei wichtigen Staaten weiter ausgebaut. Der ehemalige Vizepräsident lag während der Auszählung im Wüstenstaat Nevada am Freitag mit mehr als 20 000 Stimmen vor Präsident Donald Trump. In Pennsylvania betrug der Abstand knapp 9000 Stimmen. Die Auszählungen sind jeweils fast vorbei. In Pennsylvania sind 20 Wahlleute zu vergeben, in Nevada sechs.

17:44 Pelosi: «Das ist ein glücklicher Tag» Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, rechnet mit einem Sieg des Demokraten Joe Biden. Schon bald werde man Biden nicht mehr als Vizepräsidenten, sondern als gewählten Präsidenten bezeichnen, sagte die Demokratin in einer Pressekonferenz am Freitag. «Das ist ein glücklicher Tag für unser Land, weil Joe Biden einer ist, der vereint», betonte die 80-Jährige. Bei den Kongresswahlen am Mittwoch hatte Pelosi ihren Sitz in Kalifornien überzeugend verteidigt. Sie hatte bereits deutlich gemacht, dass sie sich wieder um den Führungsposten bewerben wollen. Legende: Die demokratische Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Reuters

17:24 Kann Trump in Arizona zurückkommen? In Arizona liegt Biden nach Auszählung von 92 Prozent der Wählerstimmen bei 50 Prozent, Trump kommt auf 48,6 Prozent und verringert damit den Abstand. Laut Edison Research liegt Biden damit noch mit 43.569 Stimmen vor Trump, vor einigen Stunden war sein Vorsprung noch um ein paar tausend Stimmen grösser. Der renommierte Wahlanalytiker Nate Silver ist sich trotzdem sicher: «Die letzten Zahlen waren "bad news" für die Republikaner», sagt er auf ABC. Trump gewann zwar zuletzt im Vergleich zu Biden wieder Stimmen hinzu. Dies aus republikanische geprägten Regionen. Doch: Er müsste die noch ausbleibenden Stimmen deutlicher gewinnen, um Biden einholen zu können. Silver: «Biden ist für mich nun der klare Favorit in Arizona.»

16:53 Nachzählung in Georgia wahrscheinlich Die zuständigen Behörden in Georgia rechnen mit einem so knappen Ergebnis der Präsidentschaftswahl in diesem Bundesstaat, dass eine Neuauszählung erwartet wird. Beide Kandidaten könnten dies beantragen, sobald ein bestätigtes Ergebnis mit einem Abstand von höchstens 0,5 Prozent der Stimmen vorliege, sagte der Vertreter der Wahlbehörde, Gabriel Sterling, in Atlanta. Joe Biden hatt am Freitagnachmittag in Georgia einen Vorsprung von lediglich 1586 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump. Sterling, der der Republikanischen Partei angehört, sagte, es habe abgesehen von einigen kleineren Vorfällen keine «verbreiteten Unregelmässigkeiten» gegeben.

16:13 Warten auf Klarheit: Frage von Minuten oder auch Stunden Die meisten grossen US-Medienhäuser gehen davon aus: Joe Biden wird die nötigen Staaten und damit Elektorenstimmen (mindestens 270) für einen Wahlsieg erhalten. Biden werde diese Wahlen sehr wahrscheinlich gewinnen – am ehesten, indem das Rennen in Pennsylvania als entschieden erklärt wird. CNN, ABC aber auch die New York Times rechnen mit Klarheit. Es könne sehr rasch gehen, aber auch noch Stunden dauern. Die Wahlen werden jedoch auch mit einem Gewinner noch nicht definitiv entschieden sein. Nachzählungen sind in verschiedenen Staaten absehbar, weil die Stimmdifferenz zwischen Trump und Biden nur wenige Tausend Stimmen betragen wird. Viele Klagen sind bereits eingereicht oder angekündigt. Legende: In etlichen Staaten wird weiter ausgezählt. In Georgia, Pennsylvania und Nevada bleibt es spannend. Keystone

14:54 Joe Biden führt jetzt auch in Pennsylvania Joe Biden übernimmt auch in Pennsylvania die Führung, wie CNN, Fox News und andere Medien melden. Biden hat in diesem Swing State neu 5587 Stimmen mehr als Präsident Trump. Damit scheint der Wahlsieg für Biden jetzt zum Greifen nah. Gewinnt er die 20 Elektorenstimmen dieses Staats, kommt er auf 273 Elektoren. 270 sind notwendig, um die Wahl zu gewinnen. Noch sind aber nicht alle Stimmen ausgezählt, und kein News-Network hat Pennsylvania einem Kandidaten zugeschlagen. Donald Trump muss Pennsylvania für sich entscheiden, um die Wahl noch gewinnen zu können.

14:49 Die einzigen grösseren Zwischenfälle am Wahltag: Alltagsstörungen Dieses Jahr wurden bei den US-Wahlen grössere Störungen am Wahltag befürchtet. Etwa bewaffnete Demonstranten vor Wahllokalen oder aktive Einschüchterung von Wählern. Aber die einzigen bekannten grösseren Probleme, die aufgetreten sind, waren Alltagsstörungen, wie die New York Times berichtet. Zum Beispiel verstopften verschmutze Stimmzettel Wahlmaschinen oder ein geplatztes Rohr überflutete einen Raum mit Stimmzetteln. Und einige Wahllokale liefen nach anhaltenden, durch den Hurrikan Zeta verursachten Stromausfällen noch immer mit Generatoren. Die befürchtete Beeinflussung von Wählern vor den Wahllokalen aber blieb aus.

13:32 Noch keine News aus Pennsylvania Weiterhin gibt es keine neuen Resultate aus Pennsylvania. Trumps Vorsprung ist hier auf rund 18'200 Stimmen geschmolzen – bei mehr als 6.5 Millionen ausgezählten Stimmen. Es wird aber damit gerechnet, dass die Behörden demnächst neue Resultat veröffentlichen werden. In Georgia hat Biden über Nacht die Führung vor Trump übernommen. Er liegt jetzt mit 1096 Stimmen vorne – bei mehr als 4.8 Millionen ausgezählten Stimmen.

13:01 Honegger: «Biden steht mit einem Fuss im Weissen Haus» Für den ehemaligen USA-Korrespondenten Arthur Honegger ist klar, dass beim jetzigen Stand der Auszählung vieles für Biden spricht. «Biden steht mit einem Fuss im Weissen Haus», sagt Honegger am Mittag in der SRF-Tagesschau. Viele der noch ausstehen Stimmen kämen aus demokratischen Hochburgen. Die US-Medien seien gerade sehr vorsichtig: «Sie machen keine Hochrechnungen mehr, sondern schauen nur noch auf die tatsächlich ausgezählten Stimmen.» Und Honegger weiter: «Offen ist ein Ausdruck, der der jetzigen Situation nicht mehr gerecht wird. Rein mathematisch zeichnet sich ab, dass Joe Biden der nächste Präsident wird.» Trump bräuchte eine Trendumkehr, die sei nicht plausibel. 01:27 Video Arthur Honegger: «Biden steht mit einem Fuss im Weissen Haus» Aus Tagesschau vom 06.11.2020. abspielen

11:48 «Kein Zweifel: Grundsätzlich ist Fox News weiter auf republikanischer Linie» Der News-Sender Fox News schien jahrelang ganz auf Trumps Linie. Das zeigte sich oft darin, dass der Sender jegliche Behauptung des Präsidenten ungefiltert wiedergab. Dieses Bild zeigt nun Brüche. Fox fiel bei den Wahlen durch eine auffällig nüchterne Berichterstattung. Grundsätzlich habe sich wenig an der republikanischen Einstellung des Senders geändert, sagt SRF-Medienexperte Salvador Atasoy dazu, doch bei diesen Wahlen zähle Fox genau, während Trump die Auszählung stoppen wollte: «Damit tut Fox das, was man sowieso tun solle: Man setzt auf korrekte journalistische Arbeit.» Das habe vor allem mit dem Leiter des Wahlteams bei Fox zu tun, Arnon Mishkin, gelte als seriöser politischer Journalist. Atasoy weiss: «Man geht davon aus, dass das Trump-Team ihn im Vorfeld loswerden wollte; das hat offensichtlich nicht geklappt.» Legende: Reuters

11:35 Politologe Jäger: «Trump sieht sich als alleiniger Kämpfer für das Volk» Thomas Jäger, Professor für internationale Politik an der Universität Köln, ist ein Experte für US-Politik. Trumps Auftritt im Weissen Haus habe vor allem ein Ziel gehabt. Er wollte betonen, dass alles, was nicht bis zur Schliessung der Wahllokale eingetroffen ist, dürfe nicht gewertet werden. Doch Jäger sagt: «Über diese Frage gab es in den Bundesstaaten Auseinandersetzungen, Prozesse und Urteile.» In vielen Bundesstaaten sei die Rechtslage anders als es Trump passen würde, sagt der Experte. Im Bundesstaat North Caroline etwa zum Beispiel darf bis am 12. Dezember ausgezählt werden, wenn sie rechtzeitig abgestempelt worden sind. «Es ist schwierig zu wissen, ob Trump das nur spielt, oder ob er diese Rolle so verinnerlicht hat, dass er meint, er wäre das wirklich», sagt der Professor. Trump habe mit dieser Rede auch betonen wollen, dass er allein für die amerikanische Bevölkerung steht. Er steht allein gegen das grosse Geld, gegen die Medienkonzern, gegen die Tech-Konzerne, die alle versucht haben, seine Wahl zu verhindern. Er macht daraus eine grosse Verschwörungserzählung, als würden die alle unter einer Decke stecken. Lesen Sie weitere Auszüge aus dem Gespräch mit Thomas Jäger hier – oder hören Sie es sich das Audiofile an. Audio Trump spricht von «illegalen Stimmen» 07:57 min abspielen. Laufzeit 07:57 Minuten.

10:35 Joe Biden übernimmt Führung in Georgia Joe Biden übernimmt die Führung in Georgia. Er liegt jetzt 917 Stimmen vor Donald Trump. Das bei mehr als 4.8 Millionen abgegeben Stimmen. Das melden CNN und andere Medien. Die Auszählung ist aber noch nicht beendet. Gewinnt Biden in Georgia, muss er nur noch einen weiteren Staat gewinnen, um US-Präsident zu werden. Biden liegt derzeit in Arizona und Nevada in Führung. Trump müsste dann alle noch offenen Staaten für sich entscheiden, um gleich viele Stimmen der Wahlleute zu erhalten, wie Biden. Ohne Georgia kann Trump die Wahl nicht gewinnen. Weil in Georgia heute Abend Ortszeit noch die Stimmen von Militärangehörigen erwartet werden und es wohl auch zu einer Nachzählung und Klagen kommen wird, kann es aber noch lange dauern, bis der Staat einem der Kandidaten zugeschlagen wird.

9:50 Bidens Rückstand in Georgia beträgt nur noch 463 Stimmen Neu beträgt der Rückstand von Joe Biden in Georgia nur noch 463 Stimmen – und das bei insgesamt mehr als 4.8 Millionen ausgezählten Stimmen. Das melden CNN und andere. Die verbleibenden Stimmen werden weiterhin ohne Pause ausgezählt und die Resultate bekannt gegeben. Da aber später noch die Stimmen von Militärangehörigen dazukommen und der Ausgang derart knapp ist, könnte es noch Tage dauern, bis die Networks den Staat definitiv einem Kandidaten zuschlagen. NBC etwas spricht gar von Wochen.

9:39 Secret Service verstärkt Schutz von Biden Der Secret Service entsendet zusätzliche Mitarbeiter zum Schutz des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in den Bundesstaat Delaware. Das berichtet die «Washington Post». Biden werde sich mindestens noch einen weiteren Tag in der Stadt Wilmington aufhalten und möglicherweise bereits heute eine grosse Rede halten. Dies habe Bidens Wahlkampfteam der Behörde mitgeteilt. Dem Bericht zufolge sind bereits Dutzende Mitarbeiter des Secret Service im Kongresszentrum Chase Center im Einsatz, wo sich Biden mit seinem Team einquartiert hat. Die Anzahl der nach Wilmington abgestellten Mitarbeiter entspreche aber nicht dem Schutz, der einem designierten Präsidenten zusteht. Der Secret Service erklärte, man werde sich nicht öffentlich zu den Sicherheitsvorkehrungen äussern.

8:47 In Georgia führt Trump jetzt nur noch mit 665 Stimmen Trumps Vorsprung im Swing State Georgia wird kleiner und kleiner. Momentan führt er noch mit 665 Stimmen vor Biden. Auch in Pennsylvania schwindet der Vorsprung des Präsidenten dahin: Dort liegt Trump jetzt noch 18'200 Stimmen vor Biden.