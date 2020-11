Der Ticker startet um 7:20 Uhr

9:09 SRF-Korrespondent Düggeli: «Der Präsident sollte jetzt abwarten und geduldig sein» Wie schätzt US-Korrespondent Peter Düggeli die Gewinndeklaration von Trump ein? «Was Trump gesagt hat, ist schlichtweg falsch. Er hat zwar recht, dass er sehr, sehr gut mobilisiert hat. Aber er hat nicht recht, wenn er suggeriert, er habe bereits gewonnen, oder dass Betrug im Spiel sei und Stimmen gestohlen werden. Was jetzt abläuft – nämlich, dass in den Staaten noch ausgezählt wird – das war voraussehbar, das hat man gewusst. Da sind Staaten, die erst am Wahltag mit der Auszählung beginnen durften. Man wusste, dass das länger geht. Im Falle von Pennsylvania hat das Oberste Gericht auch bereist entschieden, dass Stimmen die am 3. November gestempelt wurden und bis am 6. November ankommen, gezählt werden dürfen. Der Präsident hat mit der grossen Mobilisierung einen grossen Erfolg, er sollte jetzt abwarten und geduldig sein.» 01:18 Video Dueggeli zu Rede Trump Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

9:05 Biden holt sich Arizona Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich bei der US-Wahl den umkämpften Staat Arizona gesichert. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen. In dem südwestlichen Staat waren elf Wahlleute zu holen. Trump konnte sich den Staat damit anders als vor vier Jahren nicht sichern. Arizona galt lange als sichere Bastion der Republikaner. Seit dem Wahljahr 1952 haben dort fast immer republikanische Präsidentschaftskandidaten gewonnen. Die Ausnahme machte das Wahljahr 1996, als der Demokrat Bill Clinton dort vorne lag. 2016 lag Trump mit 3,5 Prozentpunkten vor der damaligen Kandidatin Hillary Clinton. Umfragen sahen dort Biden zuletzt knapp in Führung. In dem Staat hatten somit beide grossen Parteien Chancen auf den Wahlsieg.

8:49 SRF-Experte: «Die Wahlen sind noch nicht vorbei – trotz Trumps Behauptung» Eine Einschätzung von Beat Soltermann, USA-Experte von SRF: «US-Präsident Donald Trump behauptete in einer kurzen Ansprache im Weissen Haus, er habe die Präsidentschaftswahl gewonnen. Das trifft nicht zu. Noch immer sind nicht alle Stimmen gezählt, noch immer sind nicht alle Bundesstaaten einem Kandidaten zugeteilt. Trump fordert, dass auch bereits abgegebene Stimmen nicht weiter hinzugerechnet werden dürften. Er kündigte an, vor den Obersten Gerichtshof zu gehen und spricht von Betrug. Damit tut Trump genau das, was er im Vorfeld angekündigt hat – und was seine Gegner befürchtet hatten. Das umstrittene Vorgehen Trumps ist auch deshalb verwunderlich, weil es vielleicht gar nicht nötig ist. Es kann nämlich gut sein, dass Donald Trump am Ende wiedergewählt ist. Doch um das zu wissen, muss der Wahlgang zuerst abgeschlossen sein.» Legende: Beat Soltermann ist Leiter der Sendung «Echo der Zeit». Zuvor war er langjähriger USA-Korrespondent für Radio SRF (2011-2017). SRF

8:42 In Pennsylvania geht es um Jobs und um die Briefwahl SRF-Korrespondentin Priscilla Imboden ist zurzeit im Bundesstaat Pennsylvania, in der Stadt Scranton. «Trump hat den Menschen hier 2016 Jobs versprochen, zum Beispiel in der Stahl- und Kohleindustrie», sagt sie. Dieses Versprechen konnte er aber nicht einlösen. «Diese Jobs gibt es heute nicht in Pennsylvania. Zwar kamen während der Hochkonjunktur andere Jobs, doch die Pandemie hat diese Bilanz zerstört.» Die Trump-Kampagne klagte mehrmals gegen den Bundesstaat Pennsylvania. Inhalt der Klagen war, ab wann die brieflichen Stimmen ausgezählt werden dürfen und wie lange sie nach dem Wahltag noch gezählt werden dürfen. Einerseits dürfen nun die brieflichen Stimmen erst ab heute ausgezählt werden. Andererseits wurde aber gegen Trumps Interessen entschieden, denn das Gericht sagte explizit, es sei auch drei Tage später noch erlaubt, Stimmen, die per Brief mit Poststempel vom Wahltag versehen sind, zu zählen. Die Stadt Scranton in Pennsylvania ist der Geburtsort von Joe Biden. Daraus versuche Biden einen Heimvorteil zu ziehen, so Imboden. Ob das funktioniere, werde sich weisen, so die Korrespondentin. Audio SRF-Korrespondentin: «Trump konnte die Job-Versprechen in Pennsylvania nicht einhalten.» 03:56 min abspielen. Laufzeit 03:56 Minuten.

8:23 Trump erklärt sich zum Sieger und will, dass Zählung gestoppt wird Trump betritt die Bühne im Weissen Haus. Er bedankt sich für den Support. «Wir waren bereit für eine Riesenparty.» Dann wurde plötzlich alles abgesagt, weil Staaten plötzlich anderen zugeschlagen wurden. Trump behauptet, er hätte Georgia gewonnen. Und er werde Pennsylvania mit grossem Vorsprung gewinnen. Diese Staaten sind aber noch nicht ausgezählt, und kein Sender hat sie bisher Trump noch Biden zugeschlagen. Er erklärt sich zum Sieger und sagt weiter: «Sie wussten, dass sie nicht gewinnen können.» Was jetzt passiere, sei Betrug am amerikanischen Volk. «Wir werden an den Supreme Court gelangen und verlangen, dass die Zählung gestoppt wird.» 01:07 Video Donald Trump: «Die Resultate sind phänomenal» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

8:05 «Im Kongress bleibt wohl alles so, wie es ist» Eine Einschätzung von Beat Soltermann, USA-Experte von SRF: «In den USA wird nicht nur ein Präsident gewählt. Auch das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats werden neu bestimmt. Das House wird aller Voraussicht nach in demokratischer Hand bleiben. Die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi hat ihre Wiederwahl ebenso geschafft wie die vier progressiven Demokratinnen, die unter dem Spitznamen ‹The Squad› bekannt sind (darunter Alexandria Ocasio-Cortez). Im Senat ist die Lage noch offen – mit den Republikanern in einer klar besseren Ausgangslage. Die Republikaner haben zahlreiche Sitze verteidigt – zum Beispiel jenen von Lindsey Graham (South Carolina), Joni Ernst (Iowa); in Alabama haben sie den Demokraten einen Sitz abgejagt. Auch in Michigan könnte den Republikanern das gelingen. In Georgia kommt es zu einem zweiten Senats-Wahlgang. Die Demokraten haben bis jetzt lediglich einen Sitz dazugewonnen (Colorado). Um eine Mehrheit zu gewinnen, bräuchten sie aber drei zusätzliche Siege.» Legende: Beat Soltermann ist Leiter der Sendung «Echo der Zeit». Zuvor war er langjähriger USA-Korrespondent für Radio SRF (2011-2017). SRF

7:40 Biden erobert einen Distrikt von Nebraska zurück Präsident Donald Trump hat gemäss der Nachrichtenagentur AP und Fox News vier der fünf Stimmen der Wahlleute des Bundesstaats Nebraska gewonnen. Interessanter ist aber: Joe Biden hat eine Stimme aus dem Bundesstaat erhalten. Er hat im zweiten Kongressdistrikt gewonnen, der 2016 an Trump ging. Damals hatte Trump alle fünf Stimmen in Nebraska geholt. Nebraska ist einer von nur zwei Bundesstaaten, die ihre Wählerstimmen aufteilen.

7:27 Trump gewinnt in Texas ABC News und die Nachrichtenagentur AP schlagen Texas Präsident Trump zu. Damit gewinnt er die Stimmen von 38 Wahlleuten. Der bevölkerungsreiche südliche Bundesstaat geht seit Jahrzehnten an die Republikaner und gilt nicht als eigentlicher Swing State. Trump lag dort 2016 neun Prozentpunkte vor Clinton. Umfragen sahen dieses Mal ein engeres Rennen mit Vorteilen für Trump voraus. Nachdem 93 Prozent der Stimmen ausgezählt sind, liegt Trump derzeit mit sechs Prozentpunkten in Führung.

7:13 «2016 oder 2020?» Eine Einschätzung von Beat Soltermann, USA-Experte von SRF: «Wer die Wahlkarte der USA anschaut, reibt sich vielleicht die Augen. Haben wir 2016 oder 2020? Die Karte sieht nämlich gleich aus. Alle Bundesstaaten, die bis jetzt blau oder rot eingefärbt wurden, waren es auch vor vier Jahren. Ein Schachspiel zwischen Trump und Biden, bei dem keiner dem anderen bis jetzt eine Figur weggenommen hat. Für den Ausgang der Zitterpartie wird deshalb entscheidend sein, ob einer oder mehrere der noch offenen Bundesstaaten im Jahr 2020 die Farbe – und damit die Partei – wechseln.» Legende: Beat Soltermann ist Leiter der Sendung «Echo der Zeit». Zuvor war er langjähriger USA-Korrespondent für Radio SRF (2011-2017). SRF

7:13 Delaware mit erster Transgender-Senatorin In den USA ist erstmals eine Transgender-Politikerin in den Senat eines Bundesstaates gewählt worden. Die Demokratin Sarah McBride gewann in Delaware gegen den Republikaner Steve Washington, wie die Nachrichtenagentur AP meldete. Die 30 Jahre alte McBride hat sich für Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender- und queeren Menschen (LGBTQ) eingesetzt. Im Weissen Haus hatte sie unter Ex-Präsident Barack Obama ein Praktikum absolviert. McBride gewann in einem stark demokratischen Bezirk, der vom nördlichen Wilmington zur Grenze nach Pennsylvania reicht. Legende: Reuters

7:08 Auch Trump kündigt Statement an Auch Präsident Donald Trump kündigt auf seinem Twitteraccount ein baldiges Statement an. Er spricht von einem grossen Sieg: «A big WIN!» Ohne seinen demokratischen Herausforderer zu erwähnen, schreibt Trump auf Twitter weiter: «Sie versuchen, die Wahl zu stehlen.» Dies werde er nicht zulassen. Nach Schliessung der Wahllokale könnten keine Stimmen mehr abgegeben werden. Twitter versteckte Trumps Nachricht umgehend hinter einem Warnhinweis und schränkte damit auch die Weiterverbreitung des Tweets ein. Informationen in dem Tweet seien «umstritten» und könnten in Bezug auf die Wahl «irreführend» sein, hiess es in dem Hinweis.

7:08 Trump gewinnt auch in Montana Wie erwartet sichert sich Donald Trump auch im Bundesstaat Montana die Mehrheit der Stimmen und damit drei weitere Wahlleute. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch die New York Times vermeldet einen Sieg Trumps.

6:59 Nancy Pelosi verteidigt ihren Sitz im Kongress Die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verteidigt ihren. Pelosi setzt sich in ihrem Wahlbezirk in Kalifornien klar durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldet. Die Demokraten sind nach Berechnungen der TV-Sender NBC und Fox News auch insgesamt auf Kurs, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Sie hielten bisher 232 der 435 Sitze in der Kammer, die komplett zur Abstimmung stand. Legende: Keystone

6:54 «Trump und Biden können noch immer beide gewinnen» Eine Einschätzung von Beat Soltermann, USA-Experte von SRF: «Wichtige Entscheide in den Swing States: Die Elektorenstimmen von Florida gehen an Donald Trump, ebenso jene von Ohio und von Iowa. Das sind gute Nachrichten für den Präsidenten. Er hat diese drei Staaten vor vier Jahren bereits gewonnen und musste diesen Exploit zumindest im Fall von Florida wiederholen. Sonst hätte es rein rechnerisch kaum für einen Sieg gereicht. Trumps Herausforderer Joe Biden kann sich ebenfalls freuen – derzeit hat er in Arizona die Nase vorne. Entscheidend für den Wahlausgang im äusserst knappen Rennen dürften damit drei Swing States bleiben, die noch offen sind – Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Sowie Georgia – dort werden erst morgen die Stimmen fertig gezählt.» Legende: Beat Soltermann ist Leiter der Sendung «Echo der Zeit». Zuvor war er langjähriger USA-Korrespondent für Radio SRF (2011-2017). SRF

6:43 Biden: «Zuversichtlich, dass wir auf Kurs sind» Jetzt spricht Joe Biden im TV zu Anhängerinnen und Anhängern. Er bleibe absolut zuversichtlich und siegesgewiss. Man sei in mehreren Schlüsselstaaten noch im Rennen. Er habe immer gesagt, so Biden weiter, dass es etwas länger dauern könne, bis das Resultat feststehe. Biden bedankt sich bei seinen Unterstützern und verabschiedet sich mit den Worten: «Glaubt daran, wir werden gewinnen!» 02:47 Video Biden: «Wir sind auf dem Weg, diese Wahl zu gewinnen» (engl.) Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

6:40 Trump gewinnt auch in Florida Präsident Donald Trump hat sich im Rennen um das Weisse Haus im Schlüsselstaat Florida mit seinen 29 Wahlleuten gegen den Demokraten Joe Biden durchgesetzt. Das meldete unter anderem die Nachrichtenagentur AP, CNN und die New York Times auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

6:36 Iowa geht an Trump Der US-Bundesstaat Iowa geht mit seinen sechs Wahlleuten an den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das meldet unter anderem die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch Iowa gilt als «Swing State».

6:29 «Trump hat mit der Kritik an Romney viele Leute in Arizona verärgert» Arizona ist ein Grenzstaat. «Bei der Wahl 2016 ging es um die Grenzmauer, die Trump populär gemacht hat», sagt SRF-Sonderkorrespondent Arndt Peltner. Hier werde die Mauer nun sichtbar gebaut und sämtliche Grenzbestimmungen, die Donald Trump erlassen hat, würden hier umgesetzt. «Es ist unvorstellbar, was die Border Patrol hier macht. Es erinnert mich an die innerdeutsche Grenze», so der Korrespondent. «Sie haben Sensoren im Sand vergraben, sie haben Drohnen und Helikopter. In sechs Stunden sind über 30 Border-Patrol-Wagen an mir vorbeigefahren.» Allerdings: «Bei dieser Wahl jedoch steht die Mauer nicht mehr im Zentrum. Dieses Jahr geht es um Corona.» Und es gehe auch um Mitt Romney, den Senator aus Utah. Er ist vor allem bei den Mormonen in der Bevölkerung Arizonas sehr beliebt. «Trump hat fundamentale Kritik an Mitt Romney geäussert. Das ist vielen sauer aufgestossen.» Das werde Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben, so Peltner. Audio Arndt Peltner berichtet aus Arizona 03:25 min abspielen. Laufzeit 03:25 Minuten.

6:22 Biden will Statement abgeben Biden hat ein Statement für 6.45 Uhr angekündigt. Das hat sein Kampagnen-Team bekannt gegeben. Über den möglichen Inhalt seiner Stellungnahme ist nichts bekannt.