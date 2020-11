Der Ticker startet um 7:20 Uhr

15:52 Trump wiederholt: «Stoppt die Auszählung» Während in entscheidenden Bundesstaaten noch immer Wahlzettel ausgezählt werden, hat US-Präsident Donald Trump erneut den Stopp der Auszählung gefordert. Auf Twitter schrieb er in grossen Lettern: «STOP THE COUNT!» Trump hatte bereits in der Wahlnacht von massivem Betrug gesprochen, ohne Beweise anzuführen. Zudem erklärte er sich vorzeitig zum Sieger. In mehreren Bundesstaaten, in denen sich knappe Ergebnisse abzeichnen, wurden noch Stimmen gezählt. Darunter waren Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada.

15:31 Trumps Vorsprung in Pennsylvania schrumpft Im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania kommt der amtierende Präsident, Donald Trump, nach Auszählung von 89 Prozent der Stimmen noch auf 50,5 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent Joe Biden auf 48,2 Prozent, wie der Datenanbieter Edison Research ermittelt hat. Die New York Times und CNN berichten gar, dass Trump noch 50,4 und Biden 48,3 Prozent der Stimmen halten.

15:23 Trumps Wahlkampfteam will Ankündigung machen Nach Informationen des Senders Fox News wird das Trump-Team bei einem Auftritt in Las Vegas (17.30 Uhr MEZ) eine Klage wegen Wahlbetrugs in Nevada ankündigen. Nevada ist einer der Staaten, in dem noch ausgezählt wird. Auch hier liefert sich Trump mit seinem Kontrahenten Joe Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Staat hat sechs Wahlleute zu vergeben.

14:25 Neue Ergebnisse in Nevada um 18 Uhr erwartet In mehreren Swing States stehen die Ergebnisse noch aus. Im US-Bundesstaat Nevada wird eine nächste Aktualisierung der Ergebnisse gegen 9 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) erwartet, in Arizona gegen 19 Uhr Ortszeit (Freitag, 3 Uhr MEZ). In Georgia und Pennsylvania werden die Ergebnisse fortlaufend aktualisiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trump oder Biden So sieht es in den noch unentschiedenen Swing States aus 05.11.2020 Mit Video

13:45 Erstmals schwule schwarze US-Kongressabgeordnete gewählt Erstmals sind zwei schwarze und offen homosexuell lebende Männer in den US-Kongress gewählt worden. Die beiden Demokraten werden New York im Repräsentantenhaus vertreten. Der 33-jährige Harvard-Absolvent und Anwalt Mondaire Jones und das New Yorker Stadtratsmitglied Ritchie Torres (32) seien in armen Verhältnissen aufgewachsen, schreibt die «New York Times». Die Wahlbezirke, in denen sie nun gewannen, seien sehr unterschiedlich. So habe Jones einen Bezirk mit überwiegend wohlhabenden New Yorker Vororten und einem hohen weissen Bevölkerungsanteil für sich entschieden. Auf Twitter bedankte er sich, dass dieser einen «offen schwulen, schwarzen Kerl», gewählt habe, der sich mithilfe von Lebensmittelmarken ernährt habe. Torres gewann einen einkommensschwachen Bezirk, zu dem Teile der Bronx gehören. Die Bevölkerung dort sei weitgehend hispanisch oder schwarz. Torres beschreibt sich als schwarz und als Latino und wird auch der erste offen schwule Latino im Kongress sein. «Es ist die Ehre meines Lebens, einen Stadtteil zu repräsentieren, der mit systemrelevanten Arbeitern gefüllt ist, die ihr Leben riskiert haben, damit New York City leben kann», twitterte Torres mit Blick auf die von der Corona-Pandemie getroffene Stadt.

13:16 Auszählung in Georgia nähert sich dem Ende Die Auszählung in Georgia nähert sich mit leichtem Vorsprung für Donald Trump ihrem Ende. Laut Edison Research kommt der Präsident nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen weiterhin auf 49.6 Prozent. Joe Biden legt demnach marginal zu und kommt auf 49.2 Prozent nach zuvor 49.1 Prozent.

12:28 Biden oder Trump? Die Szenarien im Überblick Jetzt ist die Ausgangslage eigentlich ganz einfach: Gewinnt Joe Biden Pennsylvania oder zwei andere Bundesstaten, dann ist er der neue US-Präsident.

Donald Trump hingegen darf höchstens noch einen Bundesstaat verlieren – aber auf keinen Fall Pennsylvania. Dann bleibt er Präsident. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Showdown in den Swing States Das sind die Szenarien für einen Sieg von Biden oder Trump 05.11.2020 Mit Video

11:41 OSZE-Wahlbeobachter haben bisher keine Verstösse erkannt Die Wahlbeobachter der OSZE haben bei der Präsidentenwahl laut ihrem Leiter keine Unregelmässigkeiten registriert. «Wir haben das untersucht. Wir haben keinerlei Regelverstösse feststellen können», sagt der deutsche FDP-Politiker Michael Georg Link im rbb-Inforadio. Dies gelte sowohl für den Wahltag selbst als auch zuvor bei der Briefwahl. «Es gab keine systemische Beeinträchtigung oder gar Manipulation.» Es werde allerdings noch dauern, bis das endgültige Ergebnis feststehe. «Deshalb bleiben unsere Experten noch im Lande und werden das noch weiter unter die Lupe nehmen.» Link war bis 2017 Direktor des OSZE-Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte.

11:28 Biden-Vorsprung treibt Yuan auf höchsten Stand seit 2018 Die Hoffnung auf eine Entschärfung des amerikanisch-chinesischen Handelskonfliktes nach einem Regierungswechsel in den USA treibt die chinesische Währung Yuan auf den höchsten Stand seit 28 Monaten. Der Dollar verbilligte sich am Donnerstag im Gegenzug auf 6.64 Yuan. Zuvor hatte das überraschend starke Abschneiden von Präsident Donald Trump die chinesische Währung belastet. Beim Kurs Dollar zu Yuan habe es wohl die heftigsten Reaktionen gegeben, stellte Devisenstratege Terence Wu von der OCBC Bank fest. Die Möglichkeit eines Siegs des Demokraten Joe Biden und damit die Aussicht auf eine konventionellere und auf Regeln basierende Handelspolitik hätten die Kurse schliesslich wieder gedreht. Legende: Keystone

10:47 Moskau besorgt über Hängepartie in den USA Russland äussert sich besorgt über die andauernde Hängepartie in den USA. Der Mangel an Klarheit nach der Präsidentenwahl könnte negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die globale Entwicklung insgesamt haben, erklärt das Präsidialamt in Moskau. Weiter äussern will es sich nicht.

10:09 Politologe: «Wahlkampf hat gezeigt, dass Richter sich an Gesetze halten» Wer die Präsidentschaft gewinnt, ist weiter offen. In den entscheidenden Staaten schien zuerst Amtsinhaber Donald Trump im Vorteil zu sein, in der Nacht hat das zum Teil gedreht, und Herausforderer Joe Biden hat Michigan und Wisconsin gewonnen. Politologe Christian Lammert erklärt die Lage und erläutert, warum er Trumps Klagen wenig Chancen einräumt. Der Wahlkampf etwa habe gezeigt, dass die Richter sich an die Gesetze hielten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Wahl 2020 Politologe: «Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen schmutziger» 05.11.2020 Mit Audio

9:27 Auch in Georgia spitzt sich Kopf-an-Kopf-Rennen zu In Georgia hält das Kopf-an-Kopf-Rennen an und spitzt sich zu. Laut Edison Research kommt Präsident Donald Trump nach Auszählung von 95 Prozent der Wählerstimmen auf 49.6 Prozent und Joe Biden auf 49.1 Prozent.

9:10 Rennen in Arizona wird enger In Arizona wird das Rennen wieder enger. Laut Edison Research kommt Donald Trump nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen jetzt auf 48.1 Prozent und Joe Biden auf 50.5 Prozent. Zuvor waren es noch 47.9 zu 50.7 Prozent.

8:30 «Trump möchte nicht, dass jede Stimme gezählt wird» Der emeritierte Universitätsprofessor für Deutsche Geschichte, Gary Stark, ist Vorsitzender der Demokraten in Kent County, einem Bezirk mit fast 700'000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Michigan. Er freut sich über den deutlichen Sieg Joe Bidens in seinem Kreis. Dass Donald Trump dieses Resultat überprüfen lassen will, sei zu erwarten gewesen. Der Kritiker von Trump sagt: «Trumps Inkompetenz hat in den USA fast 243'000 Todesfälle verursacht. Er ist autoritär. Seine Missachtung unserer Verfassung, der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Normen zerstört unsere Demokratie.» Biden hingegen sei anständig und menschlich und könne helfen, die Nation zu heilen. Der Vorsitzende der Demokraten in Kent County bezweifelt, dass Trump national noch gewinnen kann. Deshalb wolle der Präsident die Auszählung der brieflich abgegebenen Stimmen in gewissen Staaten stoppen. «Trump möchte nicht, dass jede Stimme gezählt wird. Die Republikaner gewinnen nur, wenn sie die Auszählung unterdrücken und die Stimmenzahl niedrig halten». Audio Biden gewinnt in Michigan dank der brieflich abgegebenen Stimmen 04:56 min abspielen. Laufzeit 04:56 Minuten.

8:00 Bewaffnete Trump-Anhänger vor Wahlbehörde in Arizona Vor einem Behördengebäude in Arizona, in dem Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, hat sich in der Nacht zum Donnerstag eine grosse Gruppe von Anhängern des Präsidenten Donald Trump versammelt. Mehrere unter ihnen hätten Waffen wie Automatikgewehre gehabt, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders CNN in einer Live-Schaltung. Auf Fernsehbildern waren mehrere Dutzend Personen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude im Bezirk Maricopa County zu sehen, zu dem unter anderem die Stadt Phoenix gehört. Der Abgeordnete Paul Gosar, ein Republikaner aus Arizona und überzeugter Trump-Anhänger, schloss sich der Menge an und erklärte: «Wir werden nicht zulassen, dass diese Wahl gestohlen wird.» Die Wahlbehörde des Maricopa County betonte, dass die Stimmauszählung fortgesetzt werde. Das Gebäude wurde unterdessen abgeriegelt und die Journalisten mussten es verlassen. In Arizona ist es erlaubt, Waffen offen zu tragen. Die Menge vor dem Maricopa County Elections Department skandierte «Stoppt den Diebstahl» und «Zählt meine Stimme». Der Ausgang der Abstimmung in Arizona könnte mit darüber entscheiden, ob am Ende Trump oder sein Herausforderer Joe Biden die Wahl gewinnt. Nach aktuellem Stand liegt Biden in Arizona hauchdünn vor Trump. 01:02 Video Arizona: Trump-Anhänger protestieren in Phoenix (unkomm.) Aus News-Clip vom 05.11.2020. abspielen

7:49 Demonstrationen für Stimmenauszählungen In mehreren Städten in den USA haben Menschen für die Auszählung aller Wahlstimmen demonstriert. Die Polizei von Portland im US-Bundesstaat Oregon hat laut eigenen Angaben in der Nacht nach der Wahl zehn Personen festgenommen und eine Waffe und Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Gouverneurin Kate Brown aktivierte die Nationalgarde, um die «weitverbreitete Gewalt» einzudämmen. In New York nahm die Polizei am Mittwochabend (Ortszeit) rund 50 Menschen fest. Auch in Atlanta, Los Angeles, Houston, Pittsburgh, Minneapolis, San Diego und anderen Städten wurde demonstriert.

6:49 Unterschiedliche Angaben zu Arizona In Arizona müssen noch rund 500'000 Stimmen ausgezählt werden. Hier ist die Lage eng: AP und Fox News haben den Bundesstaat mit elf Wahlleuten bereits Joe Biden zugeschlagen, die anderen Sender wie etwa CNN oder ABC News noch nicht. Deshalb ist in einigen Medien bereits die Rede davon, dass Biden 264 Wahlleute hat, andere vermelden weiterhin den Stand von 253 Wahlleuten.

6:38 Was erwartet die USA in den nächsten Tagen und Wochen? Noch immer ist nicht klar, wer im Januar 2021 ins Weisse Haus einziehen wird, auch wenn Joe Biden derzeit nur noch 17 der dafür erforderlichen 270 Wahlleute fehlen. Was aber, wenn er diese Wahlleute zusammen hat? Ist seine Präsidentschaft dann beschlossene Sache? Donald Trump versucht momentan alles, um das zu verhindern bzw. zu verzögern. Sein Mittel der Wahl: Klagen. In Pennsylvania, wo er vorne liegt, will er die Auszählung der Briefwahlstimmen stoppen lassen, im Staat Wisconsin dagegen, der Biden zugeschlagen wurde, Nachzählungen durchsetzen. Auch in Michigan und Georgia strebt Trump offenbar Klagen an. Die Demokraten stellen sich wegen dieser möglichen Klagen auf eine zähe Hängepartie ein und haben Geld für Juristen auf die Seite gelegt. Eine solche Klagewelle könnte Chaos verursachen. Wenn Trump gegen einzelne Bundesstaaten klagt, könnten diese Schwierigkeiten bekommen, die Deadline 8. Dezember 2020 einzuhalten – dann müssen die Wahlleute ernannt sein. Wenn bis dahin aber nicht juristisch geklärt ist, ob Briefwahlstimmen gezählt werden dürfen, könnte es dann immer noch Bundesstaaten ohne offizielles Ergebnis geben.

5:51 Demokraten halten Sitz im Senat Die Demokraten haben einen Sitz im US-Senat verteidigt, bei dem sie zuletzt deutlich im Nachteil gesehen wurden. Ihr Senator Gary Peters setzte sich in Michigan am Ende doch noch gegen den republikanischen Herausforderer John James durch, wie die Nachrichtenagentur AP in der Nacht zum Donnerstag auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldete. Damit ist klar, dass es den Demokraten mindestens gelingen wird, die Mehrheit der Republikaner im Senat von 53 auf 52 der 100 Stimmen zu verringern. Umfragen hatten ihnen gute Chancen eingeräumt, die Mehrheit in der Kongress-Kammer zu erobern. Aber in mehreren Staaten, in denen demokratische Herausforderer als Favoriten galten, konnten die Republikaner ihre Sitze verteidigen. Offen sind nun noch vier Sitze, welche von Republikanern gehalten werden. Legende: Der demokratische Senator Gary Peters hat seinen Sitz im Senat doch noch verteidigt. Keystone