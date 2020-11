Noch immer steht nicht fest, wer der nächste Präsident der USA wird. Der demokratische Herausforderer Joe Biden hat in der dritten Wahlnacht aufgedreht. Er konnte in mehreren Swing States an Boden gut machen gegenüber dem Amtsinhaber Donald Trump. In Giorgia hat der Demokrat nun die Führung übernommen und auch in Pennsylvania holt Biden auf.

Aus allen noch offenen Staaten, ausser Alaska, das nicht als Swing State zählt und traditionell an die Republikaner geht, gibt es neue Resultate (Stand 14.00 Uhr MEZ):

Arizona:

Trump: 48.5 Prozent

Biden: 50.1 Prozent

Unterschied: 46'257 Stimmen

90 Prozent der Stimmen sind ausgezählt

Georgia:

Trump: 49.4 Prozent

Biden: 49.4 Prozent

Unterschied: 1097 Stimmen zugunsten Bidens

99 Prozent der Stimmen sind ausgezählt

Nevada:

Trump: 48.5 Prozent

Biden: 49.4 Prozent

Unterschied: 11'438 Stimmen

89 Prozent der Stimmen sind ausgezählt

North Carolina:

Trump: 50.0 Prozent

Biden: 48.6 Prozent

Unterschied: 76'701 Stimmen

95 Prozent der Stimmen sind ausgezählt

Pennsylvania:

Trump: 49.5 Prozent

Biden: 49.2 Prozent

Unterschied: 18'229 Stimmen

95 Prozent der Stimmen sind ausgezählt

In der Nacht fiel US-Präsident Donald Trump erneut mit einer anklägerischen Rede auf. Dort sprach er wiederholt von einem umfassenden Betrug, griff Wahlhelfer an und sprach von «Horrorgeschichten» über Verstösse speziell bei der Briefwahl. Wahlbeobachter der OSZE haben in den USA weder am Wahltag noch bei der Briefwahl Unregelmässigkeiten festgestellt.

Experten verwiesen darauf, dass Wähler der Demokraten häufiger per Post abstimmen als Anhänger von Trumps Republikanern. Da in den USA die Briefwahlstimmen in der Regel später gezählt werden, erklärt dies, warum Biden im Verlauf der Auszählung zugelegt hat.

Parteikollege wirft Trump Berechnung vor

Für seine Äusserungen musste Trump scharfe Kritik von Mitgliedern seiner Partei einstecken. «Es gibt keine Rechtfertigung für die Äusserungen des Präsidenten heute Abend, die unseren demokratischen Prozess untergraben», schrieb der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, auf Twitter. In einem Interview warf er Trump und dessen Lager vor, mit Warnungen vor der Briefwahl den Boden für das jetzige Vorgehen – das Anzweifeln der Ergebnisse – bereitet zu haben. Hogan ist der Vorsitzende der Nationalen Vereinigung der Gouverneure.

Trotzdem will Trump die Wahlen, sollte er sie tatsächlich verlieren, anfechten. Er droht mit einer Klagewelle.

Wann ist mit weiteren Resultaten zu rechnen? Textbox aufklappen Textbox zuklappen In den Swing States in denen das Rennen noch offen ist, rechnen die Behörden wie folgt mit der Bekanntgabe von weiteren Resultaten: Georgia : Die Resultate werden fortlaufend veröffentlicht. Mit weniger als 2000 Stimmen Unterschied ist es allerdings auch möglich, dass Stimmen, die nach der Auszählung eintreffen, etwa von Militärangehörigen und Ausland-Amerikanern, noch einen Einfluss auf das Ergebnis haben können.

: Die Resultate werden fortlaufend veröffentlicht. Mit weniger als 2000 Stimmen Unterschied ist es allerdings auch möglich, dass Stimmen, die nach der Auszählung eintreffen, etwa von Militärangehörigen und Ausland-Amerikanern, noch einen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Arizona : Die Behörden geben an, sie werden die nächsten Resultate am Freitag um 9 Uhr (17 Uhr MEZ) veröffentlichen.

: Die Behörden geben an, sie werden die nächsten Resultate am Freitag um 9 Uhr (17 Uhr MEZ) veröffentlichen. Pennsylvania : Die Resultate werden laufend veröffentlichen. Die Behörden gehen davon aus, die meisten Stimmen heute Freitag auszählen zu können.

: Die Resultate werden laufend veröffentlichen. Die Behörden gehen davon aus, die meisten Stimmen heute Freitag auszählen zu können. Nevada : Die nächsten Resultate werden am Freitag um 10 Uhr (18 Uhr MEZ) veröffentlicht. Es kann aber offenbar noch Tage dauern, bis das Endresultat feststeht.

: Die nächsten Resultate werden am Freitag um 10 Uhr (18 Uhr MEZ) veröffentlicht. Es kann aber offenbar noch Tage dauern, bis das Endresultat feststeht. North Carolina: In diesem Staat sind Briefstimmen gültig, die bis zum 12. November eintreffen. Sofern sie am Wahltag aufgegeben wurden. Das Resultat wird also auf sich warten lassen.

So gewinnt Joe Biden die US-Wahlen:

Joe Biden muss Pennsylvania (20 Wahlleute) gewinnen oder zwei andere Bundesstaaten.

Gewinnt er beispielsweise Arizona (11 Wahlleute) und Nevada (6 Wahlleute), zieht er ins Weisse Haus ein.

Auch in Georgia (16 Wahlleute) ist Biden noch nicht geschlagen.

So gewinnt Donald Trump die US-Wahlen: