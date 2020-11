Der Ticker startet um 6:30 Uhr

13:32 Noch keine News aus Pennsylvania Weiterhin gibt es keine neuen Resultate aus Pennsylvania. Trumps Vorsprung ist hier auf rund 18'200 Stimmen geschmolzen – bei mehr als 6.5 Millionen ausgezählten Stimmen. Es wird aber damit gerechnet, dass die Behörden demnächst neue Resultat veröffentlichen werden. In Georgia hat Biden über Nacht die Führung vor Trump übernommen. Er liegt jetzt mit 1096 Stimmen vorne – bei mehr als 4.8 Millionen ausgezählten Stimmen.

13:01 Honegger: «Biden steht mit einem Fuss im Weissen Haus» Für den ehemaligen USA-Korrespondenten Arthur Honegger ist klar, dass beim jetzigen Stand der Auszählung vieles für Biden spricht. «Biden steht mit einem Fuss im Weissen Haus», sagt Honegger am Mittag in der SRF-Tagesschau. Viele der noch ausstehen Stimmen kämen aus demokratischen Hochburgen. Die US-Medien seien gerade sehr vorsichtig: «Sie machen keine Hochrechnungen mehr, sondern schauen nur noch auf die tatsächlich ausgezählten Stimmen.» Und Honegger weiter: «Offen ist ein Ausdruck, der der jetzigen Situation nicht mehr gerecht wird. Rein mathematisch zeichnet sich ab, dass Joe Biden der nächste Präsident wird.» Trump bräuchte eine Trendumkehr, die sei nicht plausibel. 01:27 Video Arthur Honegger: «Biden steht mit einem Fuss im Weissen Haus» Aus Tagesschau vom 06.11.2020. abspielen

11:48 «Kein Zweifel: Grundsätzlich ist Fox News weiter auf republikanischer Linie» Der News-Sender Fox News schien jahrelang ganz auf Trumps Linie. Das zeigte sich oft darin, dass der Sender jegliche Behauptung des Präsidenten ungefiltert wiedergab. Dieses Bild zeigt nun Brüche. Fox fiel bei den Wahlen durch eine auffällig nüchterne Berichterstattung. Grundsätzlich habe sich wenig an der republikanischen Einstellung des Senders geändert, sagt SRF-Medienexperte Salvador Atasoy dazu, doch bei diesen Wahlen zähle Fox genau, während Trump die Auszählung stoppen wollte: «Damit tut Fox das, was man sowieso tun solle: Man setzt auf korrekte journalistische Arbeit.» Das habe vor allem mit dem Leiter des Wahlteams bei Fox zu tun, Arnon Mishkin, gelte als seriöser politischer Journalist. Atasoy weiss: «Man geht davon aus, dass das Trump-Team ihn im Vorfeld loswerden wollte; das hat offensichtlich nicht geklappt.» Legende: Reuters

11:35 Politologe Jäger: «Trump sieht sich als alleiniger Kämpfer für das Volk» Thomas Jäger, Professor für internationale Politik an der Universität Köln, ist ein Experte für US-Politik. Trumps Auftritt im Weissen Haus habe vor allem ein Ziel gehabt. Er wollte betonen, dass alles, was nicht bis zur Schliessung der Wahllokale eingetroffen ist, dürfe nicht gewertet werden. Doch Jäger sagt: «Über diese Frage gab es in den Bundesstaaten Auseinandersetzungen, Prozesse und Urteile.» In vielen Bundesstaaten sei die Rechtslage anders als es Trump passen würde, sagt der Experte. Im Bundesstaat North Caroline etwa zum Beispiel darf bis am 12. Dezember ausgezählt werden, wenn sie rechtzeitig abgestempelt worden sind. «Es ist schwierig zu wissen, ob Trump das nur spielt, oder ob er diese Rolle so verinnerlicht hat, dass er meint, er wäre das wirklich», sagt der Professor. Trump habe mit dieser Rede auch betonen wollen, dass er allein für die amerikanische Bevölkerung steht. Er steht allein gegen das grosse Geld, gegen die Medienkonzern, gegen die Tech-Konzerne, die alle versucht haben, seine Wahl zu verhindern. Er macht daraus eine grosse Verschwörungserzählung, als würden die alle unter einer Decke stecken. Lesen Sie weitere Auszüge aus dem Gespräch mit Thomas Jäger hier – oder hören Sie es sich das Audiofile an. Audio Trump spricht von «illegalen Stimmen» 07:57 min abspielen. Laufzeit 07:57 Minuten.

10:35 Joe Biden übernimmt Führung in Georgia Joe Biden übernimmt die Führung in Georgia. Er liegt jetzt 917 Stimmen vor Donald Trump. Das bei mehr als 4.8 Millionen abgegeben Stimmen. Das melden CNN und andere Medien. Die Auszählung ist aber noch nicht beendet. Gewinnt Biden in Georgia, muss er nur noch einen weiteren Staat gewinnen, um US-Präsident zu werden. Biden liegt derzeit in Arizona und Nevada in Führung. Trump müsste dann alle noch offenen Staaten für sich entscheiden, um gleich viele Stimmen der Wahlleute zu erhalten, wie Biden. Ohne Georgia kann Trump die Wahl nicht gewinnen. Weil in Georgia heute Abend Ortszeit noch die Stimmen von Militärangehörigen erwartet werden und es wohl auch zu einer Nachzählung und Klagen kommen wird, kann es aber noch lange dauern, bis der Staat einem der Kandidaten zugeschlagen wird.

9:50 Bidens Rückstand in Georgia beträgt nur noch 463 Stimmen Neu beträgt der Rückstand von Joe Biden in Georgia nur noch 463 Stimmen – und das bei insgesamt mehr als 4.8 Millionen ausgezählten Stimmen. Das melden CNN und andere. Die verbleibenden Stimmen werden weiterhin ohne Pause ausgezählt und die Resultate bekannt gegeben. Da aber später noch die Stimmen von Militärangehörigen dazukommen und der Ausgang derart knapp ist, könnte es noch Tage dauern, bis die Networks den Staat definitiv einem Kandidaten zuschlagen. NBC etwas spricht gar von Wochen.

9:39 Secret Service verstärkt Schutz von Biden Der Secret Service entsendet zusätzliche Mitarbeiter zum Schutz des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in den Bundesstaat Delaware. Das berichtet die «Washington Post». Biden werde sich mindestens noch einen weiteren Tag in der Stadt Wilmington aufhalten und möglicherweise bereits heute eine grosse Rede halten. Dies habe Bidens Wahlkampfteam der Behörde mitgeteilt. Dem Bericht zufolge sind bereits Dutzende Mitarbeiter des Secret Service im Kongresszentrum Chase Center im Einsatz, wo sich Biden mit seinem Team einquartiert hat. Die Anzahl der nach Wilmington abgestellten Mitarbeiter entspreche aber nicht dem Schutz, der einem designierten Präsidenten zusteht. Der Secret Service erklärte, man werde sich nicht öffentlich zu den Sicherheitsvorkehrungen äussern.

8:47 In Georgia führt Trump jetzt nur noch mit 665 Stimmen Trumps Vorsprung im Swing State Georgia wird kleiner und kleiner. Momentan führt er noch mit 665 Stimmen vor Biden. Auch in Pennsylvania schwindet der Vorsprung des Präsidenten dahin: Dort liegt Trump jetzt noch 18'200 Stimmen vor Biden.

8:21 Polizei vereitelt offenbar Angriff auf Wahlzentrum in Philadelphia Die Polizei in Philadelphia hat in der Nähe des Kongresszentrums, wo Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Sie habe einen Tipp bekommen, wonach sich ein Fahrzeug mit bewaffneten Personen vom Staat Virginia aus auf den Weg gemacht habe, um das Kongresszentrum anzugreifen, sagte ein Polizeivertreter. In Philadelphia sind die Regeln zum Mitführen von Waffen etwas strenger als im Rest des Bundesstaates Pennsylvania – dafür ist eine Erlaubnis erforderlich. Der Sender Fox News berichtete, die Bundespolizei FBI habe die Ermittlungen übernommen. Legende: Eine Trump-Supporterin und Gegendemonstranten vor einem Wahlzentrum in Philadelphia. Reuters

In den Swing States, in denen das Rennen noch offen ist, rechnen die Behörden wie folgt mit der Bekanntgabe von weiteren Resultaten:

Georgia : Die Resultate werden fortlaufend veröffentlicht. Mit weniger als 700 Stimmen Unterschied ist es allerdings auch möglich, dass Stimmen von Militärangehörigen noch einen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Diese Stimmen werden am Freitag um 17 Uhr (23 Uhr MEZ) bei den Behörden eintreffen

Arizona : Die Behörden geben an, sie werden die nächsten Resultate am Freitag um 9 Uhr (17 Uhr MEZ) veröffentlichen. Die Auszählung aller Resultate könnte sich aber bis zum Wochenende hinziehen.

Pennsylvania : Die Resultate werden laufend veröffentlichen. Die Behörden gehen davon aus, die meisten Stimmen heute Freitag auszählen zu können.

Nevada: Die nächsten Resultate werden am Freitag um 10 Uhr (18 Uhr MEZ) veröffentlicht. Es kann aber offenbar noch Tage dauern, bis das Endresultat feststeht.

North Carolina: In diesem Staat sind Briefstimmen gültig, die bis zum 12. November eintreffen. Sofern sie am Wahltag aufgegeben wurden. Das Resultat wird also auf sich warten lassen.