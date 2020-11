Biden führt in mehreren Swing States, doch das Rennen zwischen den Kontrahenten ist teilweise äusserst eng. Da Bidens Vorsprung in gewissen Staaten weniger als ein Prozentpunkt beträgt, sind Medien wie CNN und die «New York Times» mit Hochrechnungen mittlerweile sehr zurückhaltend. Zudem wird schon jetzt mit Nachzählungen gerechnet, etwa in Georgia.

Über Nacht konnte Joe Biden seinen Vorsprung immer mehr leicht ausbauen. Jedoch ist der Abstand zu Trump in gewissen Staaten immer noch so hauchdünn, dass weiterhin fleissig ausgezählt wird. So sieht die aktuelle Lage in den letzten verbleibenden fünf Staaten heute Morgen aus:

Biden kündigte in seiner Rede an, ab seinem ersten Amtstag einen Plan zur Kontrolle der Coronavirus-Epidemie umsetzen zu wollen. «Wir können in den kommenden Monaten viele Leben retten», sagte er. Nach seiner Darstellung verlangsamt sich die wirtschaftliche Erholung in den USA. Der 77-Jährige sicherte erneut zu, er werde im Fall eines Sieges der Präsident aller Amerikaner sein – auch derjenigen, die bei der Wahl nicht für ihn gestimmt haben. «Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde.» Und er fügte hinzu: «Ich war noch nie so optimistisch über die Zukunft dieser Nation.»

Biden zeigt sich siegessicher. Er werde die Wahl in Pennsylvania, Georgia und Arizona gewinnen und sei auf dem Weg, mehr als 300 Wahlleute zugesprochen zu bekommen. Zusammen mit seiner Vize-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris habe er bislang über 74 Millionen Stimmen bekommen – mehr als jedes andere Wahl-Team in der Geschichte der USA. Nach sechs Minuten ist die Ansprache vorbei.

Laut CNN soll sich Biden in Kürze an die Nation wenden. Sein Wahlkampfteam hatte für den Freitagabend (Ortszeit) wie auch in den Tagen zuvor eine kurze Ansprache zur «Primetime» angekündigt.

In Arizona rückt Trump etwas näher an Biden heran. Dieser liegt Edison Research zufolge noch mit 29'861 Stimmen vorn. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen führt Biden demnach mit 49.6 Prozent vor Trump mit 48.7 Prozent.

Legende: Trump-Wählerinnen in Tampa, Florida, am Tag der Wahl. Reuters

Der Richter Samuel Alito traf die Eilentscheidung am Freitag (Ortszeit) auf Antrag der Republikaner. Die Behörden hatten die Stimmzettel allerdings bereits getrennt gesammelt. Im Streit geht es um per Post verschickte Stimmzettel, die binnen drei Tagen nach dem Wahltag am 3. November eintrafen. In Pennsylvania sollen sie noch berücksichtigt werden. Die Republikaner zogen bereits ein drittes Mal vor Gericht dagegen. Vor der Wahl war das Oberste Gericht der USA nicht eingeschritten. Drei konservative Richter – darunter auch Alito – zeigten sich zugleich aber offen dafür, die Frage nach dem Wahltag noch einmal zu behandeln.

Trump warnt Biden vor Beanspruchung des Wahlsiegs

US-Präsident Donald Trump hat seinen bei der Wahl führenden Kontrahenten Joe Biden davor gewarnt, sich als Sieger der Abstimmung auszurufen. «Joe Biden sollte das Amt des Präsidenten nicht zu Unrecht beanspruchen. Ich könnte diese Behauptung auch machen. Gerichtsverfahren beginnen gerade erst», schrieb er bei Twitter.

Etwas später legte Trump mit einem weiteren Tweet nach. «Ich hatte in all diesen Staaten bis spät in die Wahlnacht hinein einen so grossen Vorsprung, nur um all den Vorsprung auf wundersame Weise verschwinden zu sehen, als die Tage vergingen», schrieb Trump ungeachtet der Tatsache, dass eine solche Entwicklung bei einer Wahl alles andere als ungewöhnlich ist. «Vielleicht wird all der Vorsprung zurückkehren, wenn unsere rechtlichen Verfahren voranschreiten!»

Biden führt während der noch laufenden Auszählung in einer Reihe entscheidender Bundesstaaten. Trump hatte sich bereits in der Wahlnacht am Dienstag vorzeitig zum Sieger erklärt und in den Tagen danach mehrfach gefordert, die Auszählung solle gestoppt werden und auch rechtliche Schritten dazu eingeleitet. Biden hat für den Abend (Ortszeit) eine Rede an die Nation angekündigt. Ob diese stattfindet, auch wenn noch kein Sieger feststeht, ist unklar.