Der Ticker startet um 5:44 Uhr

21:04 Eine aussergewöhnlich alte Führungscrew der Demokraten Die drei ranghöchsten Demokraten im Repräsentantenhaus kommen zusammen auf fast 100 Jahre Kongresserfahrung. Steny Hoyer ist 81 Jahre alt, Jim Clyburn, 80 und die Chefin, Nancy Pelosi ist ebenfalls 80 jährig. Eine aussergewöhnlich alte Führungscrew. Hinzu kommt nun der heute 78-jährige gewählte Präsident Joe Biden. Das Feindbild Donald Trump hat die Demokraten geeint. Wenn das jetzt verschwindet, treten die grossen inhaltlichen Differenzen wieder in den Vordergrund. Die Parteilinke wird bei Themen wie Klimawandel, Mindestlohn und staatlicher Krankenkasse kaum mehr mit moderaten Lösungen zu bändigen sein. 02:23 Video Eine aussergewöhnlich alte Führungscrew Aus Tagesschau vom 20.11.2020. abspielen

16:30 Happy Birthday, Joe Biden! Heute Freitag wird Joe Biden 78 Jahre alt. In genau zwei Monaten wird er der älteste Präsident in der Geschichte der USA sein und Ronald Reagan ablösen. Reagan war 1989, als er das Weisse Haus verliess, 77 Jahre und 349 Tage alt. Auf Biden warten viele Krisenherde. Bei der Bewältigung der Probleme wird er zeigen müssen, dass das Alter nur eine Zahl ist und er der Aufgabe gewachsen ist. Das Alter und der Gesundheitszustand von Joe Biden als auch von Amtsinhaber Donald Trump – vier Jahre jünger als Biden – waren im Wahlkampf regelmässig ein Thema. Eine grosse Feier wird es für den Jubilar aber nicht geben, sein Wahlkampfteam hat bislang keine besonderen Veranstaltungen angekündigt. Bestätigt ist aber, dass Biden sich heute mit Nancy Pelosi und Chuck Schumer treffen wird. 02:53 Video Schicksalsschläge prägen Joe Bidens Leben Aus SRF News vom 08.11.2020. abspielen

9:46 Insider: Trump versucht Wahl über Parlamente zu kippen Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump setzt Insidern zufolge auf ein Eingreifen der Parlamente der einzelnen Bundesstaaten, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl zu kippen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von drei mit dem Vorgang vertrauten Personen erfuhr, sollen die republikanischen Landesabgeordneten in Pennsylvania und Michigan dazu gebracht werden, die jeweiligen Wahlleute des Bundesstaates direkt und zu Trumps Gunsten zu bestimmen. Dies sei nach der US-Verfassung zulässig, weil darin den Parlamenten der Bundesstaaten die letzte Entscheidung über die Verteilung der Wahlleute zugedacht sei. Das Ergebnis der Abstimmung dürfe daher ignoriert werden. Die Republikaner kontrollieren in den beiden Bundesstaaten die Landesparlamente. Ein hochrangiger Trump-Mitarbeiter sagte Reuters zur neuen Strategie, es sollten Zweifel an den Ergebnissen der Wahl gestreut und deren formelle Ausrufung möglichst lange hinausgezögert werden. Viele Bundesstaaten-Abgeordnete stammten aus Bezirken, in denen Trump-Anhänger deutlich in der Mehrheit seien. Dort könne im Laufe der Zeit der Druck so gross werden, dass sie kaum eine Alternative hätten als in die Wahl einzugreifen.

8:14 Demokraten verlangen Aufklärung über Blockade der Amtsübergabe Mehrere demokratische US-Abgeordnete haben in einem Brief eine Stellungnahme der Chefin der Behörde GSA gefordert, die die Übergabe der Amtsgeschäfte an den gewählten US-Präsidenten Joe Biden bislang verweigert. «Ihr Vorgehen, das zu einer Blockade des gesetzlich vorgeschriebenen Übergangs führt, hat schwerwiegende Folgen», schrieben die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus am Donnerstag (Ortszeit) an die von Präsident Donald Trump ernannte Behördenleiterin Emily Murphy. Sie forderten ein Gespräch mit Murphy bis zum Montag. Eine Vorladung zu einer öffentlichen Anhörung schlossen sie nicht aus. Erst mit ihrem Schreiben der GSA-Behördenleiterin, das normalerweise als Formalie angesehen wird, kann die Amtsübergabe formell eingeleitet werden. Aber Murphy erkennt Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris bisher nicht als Wahlsieger an. Legende: Hätten Murphy und mit ihr die GSA eine andere Haltung, bekämen Biden und sein Team schon vor der Amtsübernahme Zugang zu Ministerien, Behörden und vertraulichen Informationen der Regierung. Keystone

Die Anwälte von Donald Trump tauchen in ihren Attacken gegen den Ausgang der verlorenen Präsidentenwahl immer tiefer in Verschwörungstheorien ab. Sie behaupteten an einer Pressekonferenz unter anderem, die Demokraten hätten die Wahl mit Hilfe von Kommunisten aus Venezuela manipuliert. Ausserdem beharren sie auf den mehrfach widerlegten Vorwürfen, bei der Auszählung verwendete Software habe Stimmen für Präsident Trump zugunsten seines siegreichen Herausforderers Joe Biden umgewandelt. Trumps Anwälteteam erklärte vor den Medien, dass man angestichts anstehender Verfahren keine Beweise für die Behauptungen präsentieren könne. Ausserdem wollten wichtige Zeugen nicht vor die breite Öffentlichkeit treten. Alle Wahlbehörden bestätigten bisher, dass es keine Wahlfälschung gab – oder grössere Fehler, die das Wahlergebnis in Frage stellen könnten. Allein am Donnerstag hat die Trump-Seite in Verfahren vor Gerichten in den Bundesstaaten Georgia, Pennsylvania und Arizona verloren. Bisher sammelte die Trump-Seite mehr als 30 Schlappen vor Gericht ein, mit einem kleinen Erfolg. Trumps langjähriger Anwalt und Vertrauter Rudy Giuliani, stellte weitere Klagen in Aussicht.

5:59 Überprüfung in Georgia: Bidens Wahlsieg bestätigt Joe Biden ist bei einer Überprüfung als Sieger der Präsidentenwahl im US-Bundesstaat Georgia bestätigt worden. Sein Vorsprung vor Amtsinhaber Donald Trump beträgt 12'284 Stimmen, erklärte der zuständige Staatssekretär Brad Raffensperger am Donnerstagabend. Vor Beginn der per Hand durchgeführten Überprüfung der rund fünf Millionen Stimmzettel lag Biden mit rund 14'000 Stimmen vorn. Der Rückgang kommt nicht überraschend: Schon vor einigen Tagen wurde festgestellt, dass Wahlkommissionen in zwei von Republikanern beherrschten Bezirken vergessen hatten, mehrere tausend ausgezählte Stimmen in die Rechnung aufzunehmen. Raffensperger betonte im örtlichen Fernsehen, dass keine Anzeichen für Wahlbetrug gefunden worden seien. Trump kann allerdings immer noch eine Neuauszählung beantragen, weil der Abstand zwischen den Kandidaten unter 0.5 Prozentpunkten liegt.