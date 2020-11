Der Beginn der Machtübergabe in den USA hat sich auch an den Börsen im asiatischen Raum bemerkbar gemacht. Der japanische Nikkei-Index stieg nach den jüngsten Meldungen aus den USA um 2.6 Prozent, der breiter gefasste Topix-Index legte um 2.2 Prozent zu. Für Optimismus sorgte gemäss Beobachtern vor allem die Ernennung von Janet Yellen zur künftigen US-Finanzministerin – auch wenn diese Ernennung noch nicht offiziell bestätigt worden ist.

Von einer Wahlniederlage will Trump allerdings weiter nichts wissen und behauptet, dass ihm der Sieg durch massiven Wahlbetrug gestohlen worden sei. Er machte am Montag deutlich, dass er weiterkämpfen werde und gab sich abermals siegessicher. Mehr als 30 Klagen seiner Anwälte wurden jedoch von Gerichten abgewiesen.

Joe Biden hat Donald Trump in Michigan bei der Wahl am 3. November um rund 150'000 Stimmen hinter sich gelassen. Die Zertifizierung garantiert Biden die 16 Elektronenstimmen des Staates.

«Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn es um unsere nationale Sicherheit und Aussenpolitik geht», erklärte Biden in der Mitteilung. «Ich brauche ein Team, das an Tag eins bereit ist, um mir zu helfen, Amerikas Platz am Kopf des Tisches zurückzuerobern, die Welt für die grössten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, zusammenzubringen und unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Werte voranzubringen.» Die Nominierungen müssen vom Senat bestätigt werden.

Biden-Vertrauter Blinken wird laut Medien Aussenminister

Noch ist es nicht offiziell. Aber mehrere US-Medien – darunter CNN und die «New York Times» – glauben bereits zu wissen, wer neuer US-Aussenminister wird: Antony Blinken, während des Wahlkampfs aussenpolitischer Berater von Joe Biden.

Der 58-Jährige war in der Obama-Regierung zuletzt stellvertretender Aussenminister und vorher stellvertretender nationaler Sicherheitsberater. Blinken und Biden kennen sich schon seit fast 20 Jahren: Blinken arbeitete bereits für Biden, als dieser noch Senator und dort Chef des Aussenausschusses war.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will am Dienstag seine «ersten» Kandidaten für Ministerämter in seinem Kabinett vorstellen. Das kündigte Bidens designierter Stabschef Ronald Klain im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC an.