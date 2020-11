2:53

Die vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gewünschte Neuauszählung aller Stimmen im Bundesstaat Wisconsin würde nach Angaben der Behörden rund 7.9 Millionen Dollar (7.2 Millionen Franken) kosten. Bislang gebe es noch keinen Antrag auf eine Neuauszählung, erklärte die Leiterin der Wahlbehörde, Meagan Wolfe, am Montag. Noch ausstehende Endergebnisse würden bis Dienstag erwartet, die Neuauszählung müsse daher bis Mittwoch beantragt und im Voraus bezahlt werden, erklärte sie. Die Kosten einer Neuauszählung würden nur dann vom Staat getragen, wenn der Vorsprung weniger als 0.25 Prozentpunkte betragen würde.

Im südlichen Georgia, wo das Ergebnis ebenfalls knapp für Biden ausgefallen ist, wird es eine von dem Bundesstaat veranlasste Neuauszählung der Stimmen geben.