Der Ticker startet um 7:20 Uhr

22:39 Trumps Team will Auszählung in Philadelphia beobachten können – Biden holt auf Das Wahlkampfteam von Trump reicht eine weitere Klage ein. Es geht um die Möglichkeit, die Auszählung der Stimmen in Philadelphia zu beobachten. Die Stadt liegt in dem besonders umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Dort schrumpft Trumps Vorsprung nach Angaben des Datenanbieters Edison Research weiter. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen liegt er demnach bei 50.1 Prozent, Biden bei 48.6 Prozent. Die Stimmendifferenz beträgt nicht einmal mehr 100'000. Bei noch Hunderttausenden ausstehenden Stimmen hat Biden die Chance, Trump in diesem wichtigen «Swing State» noch zu überholen, zumal die noch zu auszählenden brieflichen Stimmen eher an den Demokraten gehen dürften.

22:26 Biden zweifelt nicht an seinem Sieg Der demokratische Kandidat, Joe Biden, hat sich mit einem kurzen Statement aus Wilmington Delaware gemeldet. Er verlangte, dass jede Stimme ausgezählt werden müsse. Biden sagte aber auch, dass man ruhig bleiben solle und geduldig. Biden glaubt weiter an einen Sieg bei der US-Wahl. «Wir haben keinen Zweifel, dass, sobald die Auszählung beendet ist, Senatorin Kamala Harris und ich zu den Gewinnern erklärt werden», sagte Biden. Er und seine Vize-Kandidatin fühlten sich weiterhin sehr gut angesichts des derzeitigen Stands des Rennens. Biden gab sich zuversichtlich, dass das Ergebnis der Wahl sehr bald feststehen werde.

21:13 Demonstrationen – aber die Stimmung ist zivilisiert und friedlich Auch wenn es einen Favoriten gibt – die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Was offenbar die Nerven einiger erhitzter Gemüter strapaziert. Wegen des noch unklaren Wahlausgangs wird mancherorts demonstriert. Und Donald Trumps Forderung, noch in der Wahlnacht alle Auszählungen zu stoppen, hat den Streit befeuert und das Misstrauen gegenüber einer korrekten Auszählung befördert. Amerika streitet nicht um jede Stimme, das Land streitet um brieflich abgegebene Stimmen. So zum Beispiel im traditionell republikanischen Bundesstaat Arizona, wo der Demokrat Joe Biden vorne liegt. SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen beschreibt die Situation vor Ort aber als alles in allem zivilisiert und friedlich. Es gebe isolierte kleine Demonstrationen, und man sehe sogar bewaffnete Menschen vor den Wahllokalen. Auch die konservativen Sender wie Fox News würden seriös und unaufgeregt berichten und keine unkritischen Theorien verbreiten. Das sei auch wichtig für die Stimmung im Land. 01:41 Video In Arizona und andernorts wird demonstriert Aus Tagesschau vom 05.11.2020. abspielen

20:21 Resultat aus Pennsylvania bis Freitagmorgen? In Pennsylvania kann nach Auskunft der zuständigen Behörde bis Donnerstagabend (Ortszeit) mit einem Ergebnis der Präsidentschaftswahl gerechnet werden. Zurzeit seien rund 550'000 Stimmzettel noch nicht ausgezählt, sagte Staatssekretärin Kathy Boockvar dem TV-Sender CNN. Sie sei zuversichtlich, dass die meisten dieser Stimmen am Donnerstag gezählt werden könnten. Auf die Frage, ob bis zum Ende des Tages (Freitagmorgen MEZ) ein Gewinner in Pennsylvania bekannt gegeben werden könnte, antwortete sie: «Ja, das könnten wir definitiv.» Die meisten der noch ausstehenden Stimmen kommen nach Angaben der Staatssekretärin aus städtischen Gebieten, allein 100'000 aus dem Grossraum der Millionenstadt Philadelphia, die als Hochburg der Demokratischen Partei gilt. Bei einem Auszählungsstand von 92 Prozent lag der republikanische Präsident Donald Trump mit 50.2 Prozent der Stimmen knapp vor dem demokratischen Herausforderer Joe Biden mit 48.5 Prozent.

20:02 Bernie Sanders: «Glauben in Demokratie wird zerstört» Bernie Sanders äussert sich auf Twitter zu Trumps Kritik am Wahlverfahren. Dabei zieht er Vergleiche zu den Wahlen vor vier Jahren. Damals, als Trump Pennsylvania, Michigan und Wisconsin mit nur einer Handvoll Stimmen gewann, habe das System «grossartig» funktioniert. Jetzt aber handle es sich dabei um «Betrug». Auf diese Weise werde der Glauben in die Demokratie zerstört, twittert Sanders. Er hatte sich bei den demokratischen Vorwahlen ebenfalls um die Präsidentschaftskandidatur beworben, scheiterte aber an Joe Biden.

19:46 Trump scheitert mit Klage in Michigan Eine Richterin in Michigan weist eine Klage der Anwälte von Präsident Donald Trump ab, mit der diese einen Stopp der Stimmen-Auszählung in dem Bundesstaat erreichen wollten. Der Staat wird nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen bereits Trumps Kontrahent Biden zugerechnet.

19:06 Joe Biden: «Seid geduldig.» Angesichts einer noch andauernden Auszählung der Stimmen ruft der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden die Amerikaner zu Geduld auf. «Seid geduldig, Leute. Stimmen werden gezählt, und wir haben ein gutes Gefühl mit Blick darauf, wo wir stehen», schreibt Biden auf Twitter. US-Präsident Donald Trump zweifelt dagegen über seinen Twitter-Kanal die Rechtmässigkeit der Auszählung an und fordert ein Ende des «Wahlbetrugs». Allerdings gibt es darauf laut Verantwortlichen in den Bundesstaaten keine Hinweise.

Noch immer werden die Stimmen ausgezählt, und trotzdem beanspruchte Donald Trump vor laufenden Kameras den Sieg für sich. Facebook und Twitter haben sich auf diesen Fall vorbereitet: vorzeitige Siegesverkündigungen verbreiten sie nicht unkommentiert. Aber auch was das Endresultat betrifft, hält es Twitter wie man es Journalisten lehrt: Mindestens zwei Quellen müssen einen Sieger bestätigen. Facebook hat zudem extra ein Wahlzentrum eingerichtet, wo Spezialistinnen und Spezialisten mithilfe von künstlicher Intelligenz Nachrichten suchen, die gegen die Richtlinien verstossen.

18:36 Biden: Knapp 12'000 Stimmen vor Trump in Nevada Im wichtigen US-Bundesstaat Nevada baut Joe Biden seinen knappen Vorsprung aus. Nach langem Stillstand bei der Meldung des Auszählungsstandes kommen jetzt mehrere Tausend Stimmen hinzu. Damit liegt der Demokrat nun knapp 12'000 Stimmen vor Präsident Donald Trump, das entspricht einem Prozentpunkt. Es wurden etwa 87 Prozent der Stimmen ausgezählt. Das Ergebnis in Nevada könnte wahlentscheidend für Biden werden. In Pennsylvania rücken Trump und Biden enger zusammen. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen kommt Trump laut Edison Research auf 50.3 Prozent und Biden auf 48.4 Prozent.

18:13 «Wahlkampf ist vorbei»: Justizminister Pennsylvanias widerspricht Trump Der Justizminister des umkämpften Bundesstaates Pennsylvania weist Forderungen von Präsident Trump zum Stopp der Auszählung zurück. «Das Erste, was ich sage, ist, dass der Wahlkampf vorbei ist», sagt der Demokrat Josh Shapiro im Interview mit CNN. Die Auszählung der Briefwahlstimmen werde trotz der Beschwerden des Wahlkampfteams von Trump weitergehen. «Wir werden sicherstellen, dass alle diese Stimmen geschützt und gezählt werden.» Gleichzeitig zeigt Shapiro sich zuversichtlich, dass die Regelung Pennsylvanias, auch noch Tage nach dem Wahltag Stimmen auszählen zu dürfen, vor Gericht weiterhin Bestand haben werde. In Pennsylvania liegt Trump knapp vorne, doch sein Herausforderer Joe Biden holt bei der momentanen Auszählung der Briefwahlstimmen immer weiter auf. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen kommt Trump laut Edison Research auf 50.3 Prozent und Biden auf 48.4 Prozent. Sollte Biden in dem Bundesstaat siegen, hätte er auch die Wahl gewonnen, denn dort sind 20 Wahlleute-Stimmen zu vergeben.

Nach der Auszählung von 98 Prozent der Stimmen ist der Unterschied zwischen Donald Trump nur noch hauchdünn. Gemäss NYT, CNN und Fox News hält der Präsident dort 49.5 Prozent der Stimmen, der demokratische Kandidat 49.2 Prozent. Die Behörden in Georgia haben zu Ruhe gemahnt. Noch stünden etwa 60'000 Stimmen aus, die das Präsidentschaftsrennen für Präsident Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden beeinflussen könnten. «Ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine genaue und faire Zählung viel wichtiger ist als eine schnelle Zählung», sagte Gabriel Sterling, ein Mitarbeiter des Staatssekretärs in Georgia. Sterling wollte sich nicht darauf festlegen, wann Endergebnisse vorliegen. Laut Sterling kommen die offenen Stimmen vor allem aus Countys, die bislang mit teilweise grosser Mehrheit für Biden gestimmt haben. Dazu gehören die Gebiete um die Metropole Atlanta. Es scheint daher möglich, dass Trump seinen momentanen Vorsprung von weniger als 15'000 Stimmen noch verlieren könnte. In Georgia sind 16 Wahlleute-Stimmen zu vergeben.

17:39 Demokraten geben sich ebenfalls siegessicher Auch Bidens Wahlkampfmanagerin gibt sich siegessicher: Der Wahlsieg stehe unmittelbar bevor, sagt Jen O'Malley Dillon. «Unsere Daten zeigen, dass Joe Biden der nächste Präsident sein wird.» Biden habe bereits 254 Wahlleute gewonnen. Für den Sieg sind 270 erforderlich. Sie erwarte, dass Biden in Nevada gewinne. Und auch in Pennsylvania sehe es gut aus. Bis die Resultate aus Arizona kämen, ginge es aber noch bis Freitag.

17:26 Trump-Team spricht von weiteren rechtlichen Schritten Das Wahlkampf-Team von Donald Trump geht davon aus, dass es weitere rechtliche Schritte in Pennsylvania und Nevada geben werde. Trumps Wahlkampfberater Jason Miller gibt sich siegessicher. Spätestens am Freitagabend werde klar sein, dass Trump weitere vier Jahre im Amt bleiben werde, sagte er Miller. Das Trump-Wahlkampfteam hatte kurzfristig eine Pressekonferenz in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania einberufen. Pennsylvania gehört zu den Staaten, in denen noch ausgezählt wird. Auch hier liefern sich Trump und Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ebenso in Nevada, wo das Trump-Team in Kürze in der Stadt Las Vegas ein Statement abgeben will. Der Präsident twitterte daraufhin, dass sein Team alle von Biden beanspruchten Siege rechtlich wegen Wahlbetrug anfechten wolle. Es gäbe reichlich Beweise. In seinem Tweet zeig sich der amtierende Präsident siegessicher.

17:00 Ein Flop für Kanye West Nur 60'000 Amerikanerinnen und Amerikaner (0.4 Prozent der Gesamtstimmen) wählten den US-Rapper Kanye West. Der Ehemann von Kim Kardashian und einer der einflussreichsten Rapper stand in zwölf Bundesstaaten auf dem Wahlzettel – in Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah und Vermont. Am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als die Niederlage einzugestehen. Doch er blickt positiv in die Zukunft: Auf Twitter veröffentlicht er Foto von sich selbst mit einer Karte der 50 amerikanischen Bundesstaaten im Hintergrund und dem Versprechen «Kanye 2024».

15:52 Trump wiederholt: «Stoppt die Auszählung» Während in entscheidenden Bundesstaaten noch immer Wahlzettel ausgezählt werden, hat US-Präsident Donald Trump erneut den Stopp der Auszählung gefordert. Auf Twitter schrieb er in grossen Lettern: «STOP THE COUNT!» Der darauf folgende Tweet wurde von Twitter mit einem Hinweis versehen, dass er umstritten oder gar irreführend sei. Darin schreibt der amtierende Präsident, dass jede Stimme, die nach dem Wahltag eintreffe, nicht gezählt werden solle. Trump hatte bereits in der Wahlnacht von massivem Betrug gesprochen, ohne Beweise anzuführen. Zudem erklärte er sich vorzeitig zum Sieger. In mehreren Bundesstaaten, in denen sich knappe Ergebnisse abzeichnen, wurden noch Stimmen gezählt. Darunter waren Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada.

15:31 Trumps Vorsprung in Pennsylvania schrumpft Im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania kommt der amtierende Präsident, Donald Trump, nach Auszählung von 89 Prozent der Stimmen noch auf 50,5 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent Joe Biden auf 48,2 Prozent, wie der Datenanbieter Edison Research ermittelt hat. Die New York Times und CNN berichten gar, dass Trump noch 50,4 und Biden 48,3 Prozent der Stimmen halten.

15:23 Trumps Wahlkampfteam will Ankündigung machen Nach Informationen des Senders Fox News wird das Trump-Team bei einem Auftritt in Las Vegas (17.30 Uhr MEZ) eine Klage wegen Wahlbetrugs in Nevada ankündigen. Nevada ist einer der Staaten, in dem noch ausgezählt wird. Auch hier liefert sich Trump mit seinem Kontrahenten Joe Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Staat hat sechs Wahlleute zu vergeben.

In mehreren Swing States stehen die Ergebnisse noch aus. Im US-Bundesstaat Nevada wird eine nächste Aktualisierung der Ergebnisse gegen 9 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) erwartet, in Arizona gegen 19 Uhr Ortszeit (Freitag, 3 Uhr MEZ). In Georgia und Pennsylvania werden die Ergebnisse fortlaufend aktualisiert.

13:45 Erstmals schwule schwarze US-Kongressabgeordnete gewählt Erstmals sind zwei schwarze und offen homosexuell lebende Männer in den US-Kongress gewählt worden. Die beiden Demokraten werden New York im Repräsentantenhaus vertreten. Der 33-jährige Harvard-Absolvent und Anwalt Mondaire Jones und das New Yorker Stadtratsmitglied Ritchie Torres (32) seien in armen Verhältnissen aufgewachsen, schreibt die «New York Times». Die Wahlbezirke, in denen sie nun gewannen, seien sehr unterschiedlich. So habe Jones einen Bezirk mit überwiegend wohlhabenden New Yorker Vororten und einem hohen weissen Bevölkerungsanteil für sich entschieden. Auf Twitter bedankte er sich, dass dieser einen «offen schwulen, schwarzen Kerl», gewählt habe, der sich mithilfe von Lebensmittelmarken ernährt habe. Torres gewann einen einkommensschwachen Bezirk, zu dem Teile der Bronx gehören. Die Bevölkerung dort sei weitgehend hispanisch oder schwarz. Torres beschreibt sich als schwarz und als Latino und wird auch der erste offen schwule Latino im Kongress sein. «Es ist die Ehre meines Lebens, einen Stadtteil zu repräsentieren, der mit systemrelevanten Arbeitern gefüllt ist, die ihr Leben riskiert haben, damit New York City leben kann», twitterte Torres mit Blick auf die von der Corona-Pandemie getroffene Stadt.