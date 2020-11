Der Ticker startet um 6:36 Uhr

21:22 Wiederstand gegen Trumps Gesundheitspolitik Die gewählte US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat angekündigt, weitere Initiativen der bisherigen US-Regierung in der Gesundheitspolitik zu verhindern. Der juristische Vorstoss der Republikaner gegen die Gesundheitsreform von Expräsident Barack Obama sei ein «eklatanter Versuch, den Willen des Volkes umzukehren», sagte Harris am Dienstag und fügte hinzu: «Der gewählte Präsident (Joe Biden) und ich können dies nicht zulassen.» Vor einer Ansprache Bidens zur Gesundheitspolitik sagte Harris, dieser habe die Wahl vor einer Woche eindeutig gewonnen. «Jede Stimme für Joe Biden war ein Statement, dass die Gesundheitsversorgung in Amerika ein Recht und kein Privileg sein sollte.» Das Gesetz für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle dürfe nicht gekippt werden. Legende: Keystone

20:00 US-Aussenminister: «Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben» US-Aussenminister Mike Pompeo will eine Niederlage von Präsident Donald Trump gegen seinen Herausforderer Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht eingestehen. Auf eine Frage, ob sein Ministerium eine Übergabe an Bidens Team vorbereite, sagte Pompeo am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington: «Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben.» Er rief dazu auf, den in der Verfassung festgelegten weiteren Prozess abzuwarten. Pompeo fügte hinzu, die Welt sollte «volles Vertrauen» darin haben, dass das Ministerium sofort nach der Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar voll einsatzfähig sei. Legende: Keystone

19:29 Boris Johnson telefoniert mit Biden Als einer der ersten Spitzenpolitiker hat der britische Premier Boris Johnson am Dienstag mit dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden telefoniert. Er habe Biden telefonisch zu seiner Wahl gratuliert, schrieb Johnson auf Twitter nach einem rund 25 Minuten langen Telefonat. «Ich freue mich darauf, die Partnerschaft zwischen unseren Ländern zu vertiefen und an gemeinsamen Zielen zu arbeiten – etwa den Klimawandel zu bekämpfen, die Demokratie zu stärken und besser aus der Pandemie herauszukommen.» Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben unterdessen mit dem neu gewählten Präsidenten telefoniert.

18:37 Schumer und McConnell als Vorsitzende bestätigt Nach der Wahl in den USA haben die Demokraten im US-Senat Chuck Schumer als den Vorsitzenden ihrer Fraktion im Amt bestätigt. Schumer (69) dankte seinen Kollegen für die Wahl, wie es in einer Mitteilung seines Büros heisst. Der Sender CNN berichtet, die Republikaner hätten ihren Vorsitzenden Mitch McConnell (78) ebenfalls wiedergewählt. Ob die Republikaner oder die Demokraten eine Mehrheit im Senat haben werden, entscheidet sich wohl im Januar bei zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia. Legende: Der Republikanische Leader Mitch McConell (links) und der Leader der Demokraten Chuck Schumer, aufgenommen im Oktober 2019. Reuters

18:01 Hoher Beamter des Pentagons tritt zurück Der oberste politische Berater des Pentagons James Anderson ist heute zurückgetreten, wie US-Verteidigungsbeamte der Nachrichtenagentur AP bestätigten. Der Rücktritt kam an nur einen Tag nachdem Präsident Donald Trump Verteidigungsminister Mark Esper entlassen hatte. Anderson war seit Juni amtierender Staatssekretär für Politik.

16:39 Der aktuelle Stand der Auszählungen Eine Woche nach der Präsidentschaftswahl in den USA dauert die Auszählung der Stimmen in vielen Bundesstaaten weiter an. In den meisten Staaten ist der Vorsprung von Biden oder Trump aber so gross, dass die weitere Auszählung den Sieger nicht mehr ändern kann. Bei der Aktualisierung der Ergebnisse der noch offenen Staaten kam es heute nur zu kleineren Verschiebungen der bisher absehbaren Mehrheitsverhältnisse. Insgesamt steht der demokratische Kandidat Joe Biden als Wahlsieger fest, mit 279 Stimmen für die Wahlversammlung im Dezember. Für die Mehrheit reichen 270 dieser Wahlleute. Hier ist ein Überblick über die Zwischenstände in denjenigen US-Staaten, die noch ohne Entscheidung oder besonders umstritten sind: Georgia : Der Staat im Südosten hat 16 Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. Biden führt aktuell mit einem Vorsprung von 12'291 Stimmen . Das bedeutet 0.25 Prozentpunkte Vorsprung für Biden. Es ist jetzt lediglich eine kleine Zahl provisorischer Stimmen und Stimmen von Militärangehöriger aus Übersee noch nicht ausgezählt. Wegen des sehr knappen Ergebnisses hat die Regierung dieses US-Staats aber bereits eine Nachzählung der Stimmen angekündigt.

: Der Staat im Südosten hat 16 Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. . Das bedeutet 0.25 Prozentpunkte Vorsprung für Biden. Es ist jetzt lediglich eine kleine Zahl provisorischer Stimmen und Stimmen von Militärangehöriger aus Übersee noch nicht ausgezählt. Wegen des sehr knappen Ergebnisses hat die Regierung dieses US-Staats aber bereits eine Nachzählung der Stimmen angekündigt. Arizona : In dem Staat im Südwesten der USA geht es um 11 Wahlleute. Der deutliche Vorsprung für Biden ist auf zuletzt 14'746 Stimmen geschrumpft. Biden führt damit noch 0.44 Prozentpunkte vor Trump. Von den etwas über 6000 neu dazugekommenen Stimmen gingen 50 Prozent an Trump und 48 Prozent an Biden. Es verleiben noch rund 60'000 provisorische und andere Stimmzettel , Link öffnet in einem neuen Fenster zur Auszählung. Diese müssten zu mehr als 60 Prozent an Trump gehen, damit er die Führung übernehmen könnte. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox hatten Arizona bereits in der Wahlnacht Biden zugeschlagen, andere Medien sehen den Staat noch immer unentschieden.

: In dem Staat im Südwesten der USA geht es um 11 Wahlleute. Der deutliche ist auf zuletzt geschrumpft. Biden führt damit noch 0.44 Prozentpunkte vor Trump. Von den etwas über 6000 neu dazugekommenen Stimmen gingen 50 Prozent an Trump und 48 Prozent an Biden. Es verleiben noch rund 60'000 provisorische und andere Stimmzettel zur Auszählung. Diese müssten zu mehr als 60 Prozent an Trump gehen, damit er die Führung übernehmen könnte. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox hatten Arizona bereits in der Wahlnacht Biden zugeschlagen, andere Medien sehen den Staat noch immer unentschieden. North Carolina : Der Staat an der Ostküste entsendet 15 Wahlleute. Hier führt Trump mit annähernd 75'000 Stimmen oder 2.3 Prozentpunkten. Rund 98 Prozent der erwarteten Stimmen sind ausgezählt. Briefstimmen mit dem Poststempel vom Wahltag werden bis am 12. November akzeptiert.

: Der Staat an der Ostküste entsendet 15 Wahlleute. Hier führt oder 2.3 Prozentpunkten. Rund 98 Prozent der erwarteten Stimmen sind ausgezählt. Briefstimmen mit dem Poststempel vom Wahltag werden bis am 12. November akzeptiert. Alaska : In dem dünn besiedelten Staat im äussersten Nordwesten der USA sind drei Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. Bei Auszählung von etwa 61 Prozent der Stimmen hat Trump einen klaren Vorsprung von rund 54'600 Stimmen . Das entspricht 28.6 Prozentpunkten.

: In dem dünn besiedelten Staat im äussersten Nordwesten der USA sind drei Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. Bei Auszählung von etwa 61 Prozent der Stimmen hat . Das entspricht 28.6 Prozentpunkten. Nevada : In dem Staat sind sechs Stimmen zu vergeben. Alle grossen US-Networks und die Nachrichtenagentur AP haben diese Biden zugeschlagen. Bei Auszählung von etwa 97 Prozent hat Biden einen Vorsprung von gut 36'000 Stimmen oder 2.7 Prozentpunkte. Es werden noch Stimmen aus fast allen Counties ausgezählt.

: In dem Staat sind sechs Stimmen zu vergeben. Alle grossen US-Networks und die Nachrichtenagentur AP haben diese Biden zugeschlagen. Bei Auszählung von etwa 97 Prozent hat oder 2.7 Prozentpunkte. Es werden noch Stimmen aus fast allen Counties ausgezählt. Pennsylvania: Alle grossen US-Networks und die Nachrichtenagentur AP haben den Staat mit 20 Wahlleuten Biden zugeschlagen. Biden führt nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen mit mehr als 45'000 Stimmen oder 0.67 Prozentpunkten. Der Vorsprung von Biden wächst mit jedem neuen Stapel von Stimmen, der gemeldet wird, da es sich bei den verbleibenden Stimmen meist um Briefstimmen handelt und viel mehr Demokraten brieflich abstimmen, als Republikaner.

14:52 Von der Leyen bietet den USA umfassende neue Partnerschaft EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat den USA unter einem künftigen Präsidenten Joe Biden einen umfassenden Neustart der Beziehungen angeboten. «Das sollte alles von Sicherheit bis Nachhaltigkeit abdecken, von Regeln für Technologie bis zum Handel, von einer Angleichung der globalen Wettbewerbsbedingungen bis zur Stärkung der globalen Institutionen», sagte von der Leyen am Dienstag in einer Rede vor EU-Botschaftern. Als konkrete Punkte zur Zusammenarbeit nannte sie die Überwindung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz sowie die Stärkung und Reform internationaler Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Welthandelsorganisation WTO. «Unser internationales System wurde für zu viele Jahre in Geiselhaft gehalten», sagte von der Leyen. Es gelte, wichtige multilaterale Abkommen neu zu beleben und neue Bündnisse zu schmieden. Weitere Punkte seien Datenschutz und eine faire Besteuerung grosser Digitalkonzerne. Ziel bleibe vorerst ein Konsens im Rahmen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Aber: «Die neue Frist bis Mitte 2021 muss die letzte sein», sagte von der Leyen.

9:22 Trump beklagt Zeitpunkt der Bekanntgabe guter Impfstoff-Nachrichten Donald Trump hat die Bekanntgabe vielversprechender Ergebnisse der Hersteller eines Corona-Impfstoffs wenige Tage nach der US-Wahl als politisch motiviert dargestellt. Der Pharmakonzern Pfizer «hatte nicht den Mut», die guten Nachrichten vor der Wahl bekanntzugeben, kritisierte Trump am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter. Trump kritisierte in seinem Tweet auch die für die Zulassung zuständige Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) seiner Regierung. Die FDA hätte die Ergebnisse früher bekanntmachen sollen, klagte er. «Nicht aus politischen Gründen, sondern um Leben zu retten», schrieb Trump. Er hatte während des Wahlkampfs immer wieder versprochen, dass es noch vor der Abstimmung gute Neuigkeiten zu Impfstoffen geben werde – und sich davon offenbar politischen Rückenwind erhofft. Pfizer hat Wert gelegt auf die Feststellung, dass sie von der US-Regierung keine Gelder für die Impfstoffforschung erhalten hätten.

8:00 Beziehungen zur EU: Biden soll es richten Trotz neuer Strafzölle wollen die EU-Handelsminister so schnell wie möglich vier Jahre transatlantischer Handelskonflikte mit den USA hinter sich lassen. Ihre Hoffnung ist der neu gewählte US-Präsident Joe Biden. Biden werde gegenüber der EU wieder mehr auf Kooperation und weniger auf Konfrontation setzen, so Vertreter der EU. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Transatlantische Beziehungen Handelsstreit EU-USA: Biden als Hoffnungsträger? 10.11.2020 Mit Audio

7:46 Facebook entfernt Profile, die These des Wahlbetrugs verbreiten Nach Twitter und Youtube hat auch Facebook gefälschte Profile entfernt, welche die republikanische These des Wahlbetrugs durch die Demokraten verbreiten sollten. Die Profile gingen laut der «Washington Post», Link öffnet in einem neuen Fenster alle auf den ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon zurück. Gemäss der NGO Avaaz entfernte der Social-Media-Riese sieben Seiten, die direkt mit Bannon verknüpft waren und insgesamt über 2.45 Millionen Abonnenten verfügten. Die NGO hatte Facebook die entsprechenden Profile gemeldet. Die entfernten Seiten trugen Namen wie «Konservative Werte», «Die Unbesiegten», «Wir bauen die Mauer», «Bürger der amerikanischen Republik» oder «Trump at War».