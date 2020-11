16:39

Der Stand der Auszählungen am Dienstag

Eine Woche nach der Präsidentschaftswahl in den USA dauert die Auszählung der Stimmen in vielen Bundesstaaten weiter an. In den meisten Staaten ist der Vorsprung von Biden oder Trump aber so gross, dass die weitere Auszählung den Sieger nicht mehr ändern kann. Bei der Aktualisierung der Ergebnisse der noch offenen Staaten kam es heute nur zu kleineren Verschiebungen der bisher absehbaren Mehrheitsverhältnisse.

Insgesamt steht der demokratische Kandidat Joe Biden als Wahlsieger fest, mit 279 Stimmen für die Wahlversammlung im Dezember. Für die Mehrheit reichen 270 dieser Wahlleute. Hier ist ein Überblick über die Zwischenstände in denjenigen US-Staaten, die noch ohne Entscheidung oder besonders umstritten sind: