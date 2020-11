3:40

In Ohio ist es eng, Vorteile für Trump in Florida, Georgia und North Carolina

In den ersten Stunden der Auszählung gibt es noch kein klares Bild in den Swing States. In Ohio sieht es so aus, als würde der Demokrat Joe Biden besser als erwartet abschneiden, in Florida stehen die Zeichen auf einen Sieg für Donald Trump. In Umfragen haben die Kandidaten in beiden Staaten eng beieinander gelegen.

Sollte sich Bidens Trend in Ohio bestätigen, wäre das für ihn ein gutes Zeichen für Staaten im Mittleren Westen wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Diese drei hatten Trump 2016 seinen knappen Wahlsieg beschert.

Dagegen liegt Trump in Florida in Führung. Auch in North Carolina und Georgia zeichnen sich Vorteile für Trump ab. Der Republikaner ist auf alle drei Staaten dringend angewiesen, Biden hätte weitere Wege zum Sieg.