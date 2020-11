Der Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf, hat Joe Biden als Sieger der Präsidentschaftswahlen im Bundesstaat Pennsylvania bestätigt. In Nevada, wo Biden ebenfalls gewann, schloss das dortige Oberste Gericht die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Ergebnisse ab. Trump nimmt das Luft aus den Segeln bei den Versuchen, den Ausgang der Wahl mit juristischen Attacken zu kippen.

Donald Trump wäre der bevorzugte Kandidat der Republikaner in einem hypothetischen Vorwahlverfahren für den Präsidentschaftswahlkampf in vier Jahren. Er hätte die Unterstützung von 53 Prozent Parteianhängern und Sympathisanten der Republikaner. Das geht aus einer Umfrage der Zeitschrift «Politico», Link öffnet in einem neuen Fenster und dem Umfrageinstitut Morning Consult hervor.