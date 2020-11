Ein am Sonntag gepostetes Zeitraffervideo zeigt Tyler Gordon beim Malen des Porträts vor der Kulisse der Golden Gate Bridge in. Der knapp einminütige Clip, den der 14-Jährige mit der Bitte versah, ihn zu teilen, wurde seither rund 1.3 Millionen Mal angeklickt.

«Ich bin einfach überwältigt von der Grossartigkeit deines künstlerischen Geschicks», sagte Harris zum Erntedankfest Thanksgiving in einem von dem Jugendlichen auf Twitter veröffentlichten Video.

Über einen Anruf von der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich ein 14-Jähriger in San Francisco freuen dürfen. Sein Porträt von Harris ging zuvor viral.

Machtübergabe in den USA

Also doch noch: Falls die Elektoren der Bundesstaaten Joe Biden zum neuen US-Präsidenten wählen, will Amtsinhaber Donald Trump das Weisse Haus verlassen. Das sagte er gestern Nacht auf eine Journalistenfrage. Nicht, ohne sogleich die bekannten Betrugsvorwürfe hinterherzuschieben. Dennoch ist die Aussage bemerkenswert angesichts des bisherigen Verhaltens des Präsidenten. Die Politologin Claudia Brühwiler ordnet ein.

Biden wurde nach der Wahl von US-Medien zum Sieger erklärt. Er konnte sich nach bisherigem Auszählungsstand die Stimmen von 306 Wahlleuten sichern, deutlich mehr als die für einen Sieg nötigen 270 Stimmen. Das Wahlkollegium wird am 14. Dezember den nächsten Präsidenten und dessen Vize wählen. Das Ergebnis der Abstimmung wird allerdings erst am 6. Januar bekanntgegeben.

Es war das erste mal seit der Wahl vom 3. November, dass er sich Fragen von Reportern stellte. Trump sagte, er finde es nicht richtig, dass Biden bereits ein Kabinett zusammenstelle. Mit Blick auf seine Behauptungen zum angeblichen Wahlbetrug sagte er, die Wahlinfrastruktur der USA sei wie in einem «Land der Dritten Welt». Auch Tote hätten abgestimmt, behauptete er.

Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump wird das Weisse Haus nach eigenen Worten räumen, falls das Wahlkollegium für den Demokraten Joe Biden als nächsten US-Präsidenten stimmen sollte. Gleichwohl würde er es angesichts des «massiven Wahlbetrugs» für einen «Fehler» halten, Biden zu wählen, betonte Trump am Donnerstagabend im Weissen Haus.

23:10

Viele offene Fragen vor der Inaugurations-Feier

In Washington ist der Bau der Plattform für die Feierlichkeiten für den neuen US-Präsidenten in vollem Gange. Die Zuschauertribüne und die Tribünen sind fast fertig aufgebaut. Die Hauptstadt bereitet sich auf die Amtseinführung von Joe Bidens am 20. Januar vor.

Zweifellos werde die Inauguration 2021 sichtbar anders sein als sonst, schreibt CNN in einer Einschätzung. Es werde erwartet, dass die Feierlichkeiten kleiner ausfallen werden. Die Teilnehmenden müssen Masken tragen und auf soziale Distanz achten. Das Komitee ist mit allem betraut, was für die Feierlichkeiten um das Kapitol notwendig ist; ein Perimeter, auf dem sich rund 200’000 Menschen versammeln können.

Die VIP-Plattform, auf der der neue Präsident seinen Amtseid ablegt, fasst 1600 Personen – und das in Zeiten von Corona! Es darum die Diskussion, ob Covid-Tests für alle Personen obligatorisch sein werden, die sich in der Nähe von Joe Biden aufhalten werden. Das Komitee steht also zwei Monate vor dem Ereignis vor unzähligen schwierigen Fragen.