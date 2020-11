Zudem habe der Umgangston Trumps viele Leute in Arizona davon abgeschreckt, ihn nochmals zu wählen – wie sie das in der Mehrheit vor vier Jahren getan hatten. Dabei habe den Demokraten auch die Coronakrise und Trumps Versagen darin geholfen, so Peltner.

Die vier demokratischen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Rashida Tlaib (Michigan) and Ayanna Pressley (Massachusetts) haben alle ihre Wiederwahl geschafft. Von den US-Medien wird das populäre Vierergespann als «The Squad» bezeichnet. Die vier aufstrebenden Parlamentarierinnen stehen für progressive, linke Politik. Die Amerikanerinnen mit ausländischen Wurzeln sind deswegen bereits ins Visier von US-Präsident Trump geraten. In einem Tweet forderte Trump diese 2019 auf, in «ihre von Kriminalität befallenen» Herkunftsländer zurückzukehren.

Das Rennen zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist noch nicht entschieden. Derweil sehen beide Kandidaten den Sieg vor Augen. Die Wahlkampfmanagerin von Biden sagt, der Demokrat sei sich siegessicher und auf bestem Weg, die Wahl zu gewinnen. Biden werde noch heute mehr als 270 Wahlleute erhalten. Sie rechne aber damit, dass die Auszählung in Pennsylvania erst am Donnerstagabend abgeschlossen sei.

In North Carolina führt Trump mit 50.1 Prozent vor Biden (48.7 Prozent), es sind dort bereits 95 Prozent der Stimmen ausgezählt. In Pennsylvania liegt Trump nach Auszählung von 78 Prozent der Stimmen mit 54.2 Prozent deutlich vor Biden (44.5 Prozent).

Während Biden in den entscheidenden Swing States Wisconsin und Michigan leicht vorne liegt, führt Trump in Pennsylvania, North Carolina und Georgia. In Georgia entfallen derzeit laut «New York Times» 50.5 Prozent der Stimmen auf den Republikaner, Biden erhält 48.3 Prozent. Ausgezählt sind bis jetzt 92 Prozent der Stimmen.

Könnte die Schweiz also mit vier weiteren Jahren Trump-Administration gut leben? «Ich denke schon», so Bundeshausredaktor Andy Müller. «Auch wenn Trump hierzulande nicht sonderlich beliebt ist.» Sein Stil sei zwar «unschweizerisch» – aber die Beziehungen des Bundesrats zur US-Administration seien so eng wie wohl noch nie zuvor. Doch obwohl es intensive Kontakte gab: Die politische Schweiz würde wohl Biden bevorzugen, so Müller. Denn Trump habe mit seinem Handelskrieg und seiner Kritik an Europa der Schweiz dennoch indirekt geschadet. Die Schweiz sei an Stabilität interessiert.

Ueli Maurers Besuch in den USA 2019 war eine Premiere für die Schweiz: Es war das erste Mal, dass ein Bundespräsident im Oval Office empfangen wurde. Trump seinerseits reiste zweimal ans World Economic Forum in Davos, auch Aussenminister Mike Pompeo traf sich 2019 mit seinem Amtskollegen Ignazio Cassis.

«Trump wird vermutlich versuchen zu verhindern, dass Briefstimmen gezählt werden, die zwar den Poststempel vom 3. November tragen, aber erst in einigen Tagen bei den Wahlbehörden eintreffen», sagt der USA-Korrespondent von Radio SRF, Matthias Kündig. Das sei in Pennsylvania und North Carolina möglich.

In Swing State Wisconsin hat sich Joe Biden vor Donald Trump geschoben. Laut New York Times kommt der Demokrat aktuell nach Auszählung von 97 Prozent der Wählerstimmen auf 49.5 Prozent und Trump auf 48.8 Prozent.

Trotz der Pandemie haben sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner ihr Wahlrecht wahrgenommen. «Die hohe Wahlbeteiligung von über 65 Prozent ist einigermassen überraschend», sagt der Korrespondent von Radio SRF in Florida, Matthias Kündig. Trotz der Pandemie sind also zwei Drittel der Wahlberechtigten wählen gegangen.

Mit Spannung wird das Ergebnis in Michigan erwartet. Laut dem TV-Sender CNN geht die Auszählung in dem Bundesstaat nun in die heisse Phase. Aktuell liegt Trump hier mit wenigen Tausenden Stimmen vorn, doch durch die Auszählung im Bezirk Wayne County, in der auch die Stadt Detroit liegt, könnte sich das ändern.

Demnach sind zurzeit noch die Ergebnisse zu fünf Republikanern und einem Demokraten offen. Über einen Sitz davon – im Bundesstaat Georgia – wird erst Anfang Januar in einer Stichwahl entschieden. Die zwei unabhängigen Kandidaten, die in diesem Jahr nicht zur Wahl standen, werden den Demokraten zugerechnet.

Nevadas Wahlabteilung hat angekündigt, dass bis Donnerstagmittag (Ortszeit) keine weiteren Ergebnisse bekannt gegeben werden. Die verbleibenden Stimmen umfassen Stimmzettel, die am Wahltag per Post eingegangen sind.

13:06

USA-Spezialist Jäger: «Die Umfragen sind nicht besser geworden»

«Es hat sich nicht bewahrheitet, dass die Prognosen besser geworden sind», sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik an der Universität Köln. Laut den Umfragen hätte Joe Biden mehrere Swing-States holen sollen, was so aber nicht eintraf. Offenbar würden republikanische Wähler ihre Meinung eher für sich behalten, was die Umfragen verzerre, sagt der USA-Experte. Ausserdem würden manche Menschen das antworten, was sie denken, der Frager hören will – und nicht das, was sie tatsächlich denken.

Eine Veränderung des Wahlverhaltens sieht Jäger vor allem bei den Latinos in Florida, die diesmal sehr prägnant für Trump gestimmt hätten. «Diese Wählergruppe wird in Zukunft immer wichtiger – sie ist schon grösser als jene der Afroamerikaner.» Allerdings seien die Hispanics keineswegs ein einheitlicher Wählerblock: Während sie in Florida mehrheitlich für Trump stimmten, waren sie in Arizona offensichtlich eher Biden zugeneigt.