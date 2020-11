Der Ticker startet um 7:00 Uhr

10:47 Keine Gratulationen aus Russland und China Während aus den meisten westlichen und aus manchen Drittweltländern rasch und mehrheitlich glaubwürdig gratuliert wurde, fällt auf, dass ein solches Signal aus anderen Staaten auf sich warten lässt. Weder Russlands Präsident Wladimir Putin noch sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping meldeten sich bisher zu Wort. Dasselbe gilt für Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro oder Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed. Auch dieses zumindest vorläufige Schweigen sagt einiges aus. Während bei den einen die Sympathien zweifellos bei Trump liegen, ist das in Chinas Führung gewiss nicht der Fall. Hingegen, so scheint es, geht man in Peking davon aus, dass das Verhältnis zu Washington auch unter einem Präsidenten Biden spannungsgeladen und konfliktreich bleiben wird. Gleich ganz ins Abseits begeben hat sich Sloweniens Rechtsaussen-Regierungschef Janez Jansa: Er hat schon vor Tagen Trump gratuliert. Und hält daran fest. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Wahl entschieden «Ein starkes Signal»: So reagiert die Welt auf Bidens Sieg 07.11.2020 Mit Video

10:16 Das sind die zentralen Zitate zur US-Präsidentschaftswahl Joe Biden: «Nach Abschluss des Wahlkampfes ist es an der Zeit, die Wut und die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzukommen. Es ist Zeit für Amerika zusammenzukommen. Und zu heilen.»

«Nach Abschluss des Wahlkampfes ist es an der Zeit, die Wut und die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzukommen. Es ist Zeit für Amerika zusammenzukommen. Und zu heilen.» Donald Trump: «Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist. Joe Biden ist nicht als Sieger irgendeines Staates bestätigt, ganz zu schweigen von den stark umkämpften Staaten.»

«Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist. Joe Biden ist nicht als Sieger irgendeines Staates bestätigt, ganz zu schweigen von den stark umkämpften Staaten.» Kamala Harris: «Bei dieser Wahl geht es um so viel mehr als um Joe Biden und mich. Es geht um die Seele Amerikas und unsere Bereitschaft, dafür zu kämpfen.»

«Bei dieser Wahl geht es um so viel mehr als um Joe Biden und mich. Es geht um die Seele Amerikas und unsere Bereitschaft, dafür zu kämpfen.» Der frühere US-Präsident Bill Clinton: «Amerika hat gesprochen und die Demokratie hat gewonnen.»

«Amerika hat gesprochen und die Demokratie hat gewonnen.» Der frühere republikanische Gouverneur des Bundesstaats Florida Jeb Bush: «Jetzt ist die Zeit, tiefe Wunden zu heilen.»

«Jetzt ist die Zeit, tiefe Wunden zu heilen.» Michael Link, Leiter der OSZE-Wahlbeobachter-Mission: «Trumps Manipulationsvorwürfe sind haltlos.» 00:42 Video Feiern in Washington, Chicago und New York Aus News-Clip vom 07.11.2020. abspielen

8:58 Trumps Pressekonferenz im etwas anderen «Four Seasons» Während der Verkündigung von Bidens Wahlsieg und seiner emotionalen Siegesrede in seinem Wohnort Wilmington, Delaware, ging Trumps angekündigte Pressekonferenz gestern beinahe unter. Auf Twitter kündigte der Republikaner für 11.30 Uhr (Ortszeit) eine «grosse Pressekonferenz» beim «Four Seasons» in Philadelphia an. Statt die Pressekonferenz jedoch im bekannten Luxus-Hotel abzuhalten, trat Trumps Anwalt Rudy Giuliani vor der Landschaftsgärtnerei «Four Seasons Total Landscaping» vor die Medien. Zwischen einem Schrottplatz, einer Autobahn und einem «Bücherladen für Erwachsene» habe sich der Anwalt kämpferisch gegeben, berichten mehrere Zeitungen übereinstimmend. Giuliani versuchte erneut, die Auszählungen in Philadelphia zu diskreditieren und sprach von Unregelmässigkeiten bei der Wahl in Pennsylvania. Auf Twitter sorgt Trumps Medienorientierung auf dem Parkplatz für Gespött. Vermutet wird eine Verwechslung des «Four Seasons» in Philadelphia. Das Luxus-Hotel verschickte nämlich kurz vor der Pressekonferenz ebenfalls einen Tweet und wies darauf hin, dass Trumps Anlass in einer Landschaftsgärtnerei «ohne Verbindung zum Hotel» stattfinde. Trump selber war nicht vor Ort, er bekräftigte auf Twitter aber weiterhin, dass er die Wahl haushoch gewonnen habe. Legende: Trumps Anwalt Rudy Giuliani hielt die Pressekonferenz auf einem Parkplatz in Philadelphia ab. Keystone

8:31 Wer ist Kamala Harris? Kamala Harris ist als erste Frau, erste Schwarze und erste Amerikanerin mit indischen Wurzeln zur US-Vizepräsidentin gewählt worden – und geht für viele als Hoffnungsträgerin aus der Wahl hervor. «Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die letzte sein», sagte Harris in ihrer Rede. «Jedes kleine Mädchen, das zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.» Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien geboren, wo sie in einer afroamerikanischen Community aufwuchs. In ihrer Karriere war Harris mehrfach die Erste: Sie wurde als erste Schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. 2010 erhielt sie als erste Frau den Posten der Justizministerin in ihrem Heimatstaat, 2017 zog sie als erste Schwarze, die Kalifornien repräsentierte, in den Senat ein. Mit Bidens Entscheidung für Harris ebnete er den Weg dafür, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eine schwarze US-Präsidentin geben könnte. Der gewählte Präsident Biden ist 77 Jahre alt – die 56-Jährige Harris könnte ihn beerben, zumindest als nächste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. 00:57 Video Kamala Harris: «Amerikas Demokratie ist nicht garantiert» Aus News-Clip vom 08.11.2020. abspielen

8:20 Netanjahu gratuliert Biden und dankt Trump Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gratuliert Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris. «Joe, wir haben seit fast 40 Jahren eine lange und herzliche persönliche Beziehung», schreibt Netanjahu bei Twitter. Er kenne Biden als «grossen Freund Israels» und freue sich darauf, mit ihm und Harris zusammenzuarbeiten. Seinem Verbündeten Donald Trump dankt Netanjahu für die Freundschaft, die er Israel und Netanjahu gezeigt habe. Er danke Trump «für die Anerkennung Jerusalems und der Golanhöhen, für die entschlossene Haltung gegenüber dem Iran, für die Friedensabkommen» und dafür, dass er die Beziehungen zwischen Israel und den USA auf einen Höchststand gebracht habe.