«Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter, aber es erwartet von uns – und zurecht – stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten», so Merkel.

Dies sei ein weiteres Zeichen dafür, das Amtsinhaber Donald Trump den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden nicht anerkenne und die Übergabe der Macht stören könnte, schreibt die «Washington Post» in ihrer Online-Ausgabe. Ein solcher Brief der Behörde General Services Administration (GSA) kommt der Zeitung zufolge einer formalen Erklärung der US-Regierung über den Sieger der Präsidentenwahl gleich.

China hat zurückhaltend auf die Wahl von Joe Biden zum künftigen US-Präsidenten reagiert. «Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Biden den Wahlsieg erklärt hat», sagte der Sprecher des Aussenministeriums, Wang Wenbin, bei seiner täglichen Pressekonferenz in Peking. Er verwies darauf, dass das Ergebnis durch Gesetze und Verfahren in den USA bestimmt werde.

In Estland haben Innenminister Mart Helme und Finanzminister Martin Helme mit Zweifeln an der Rechtmässigkeit der US-Präsidentschaftswahl für Wirbel gesorgt. Präsidentin Kersti Kaljulaid verurteilte die Äusserungen der beiden Politiker der rechtspopulistischen Partei EKRE am Sonntag als «Angriff auf die estnische Demokratie und Sicherheit».

7:54

Biden geht an die Arbeit: Vorstellung von Corona-Expertenrat

«Ab dem ersten Tag bereit» – das verspricht die neue Webseite des frisch gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Und schon vor seinem offiziellen Amtsantritt im Januar 2021 will der Demokrat Pflöcke einrammen: Am Montag will er einen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen.

Sein Ziel ist es, schon am Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar einen Aktionsplan zur Überwindung der Coronakrise auf den Weg zu bringen. «Ich will, dass es jeder weiss: Wir werden unseren Plan, das Virus unter Kontrolle zu bringen, an unserem ersten Tag in Kraft setzen», sagte Biden in seiner Siegesrede in seinem Heimatort Wilmington.