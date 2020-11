6:19

Biden-Vertrauter Blinken wird laut Medien Aussenminister

Noch ist es nicht offiziell. Aber mehrere US-Medien – darunter CNN und die «New York Times» – glauben bereits zu wissen, wer neuer US-Aussenminister wird: Antony Blinken, während des Wahlkampfs aussenpolitischer Berater von Joe Biden.

Der 58-Jährige war in der Obama-Regierung zuletzt stellvertretender Aussenminister und vorher stellvertretender nationaler Sicherheitsberater. Blinken und Biden kennen sich schon seit fast 20 Jahren: Blinken arbeitete bereits für Biden, als dieser noch Senator und dort Chef des Aussenausschusses war.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will am Dienstag seine «ersten» Kandidaten für Ministerämter in seinem Kabinett vorstellen. Das kündigte Bidens designierter Stabschef Ronald Klain im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC an.