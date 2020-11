Mit Spannung wird das Ergebnis in Michigan erwartet. Laut dem TV-Sender CNN geht die Auszählung in dem Bundesstaat nun in die heisse Phase. Aktuell liegt Trump hier mit wenigen Tausenden Stimmen vorn, doch durch die Auszählung im Bezirk Wayne County, in der auch die Stadt Detroit liegt, könnte sich das ändern.

Demnach sind zurzeit noch die Ergebnisse zu fünf Republikanern und einem Demokraten offen. Über einen Sitz davon – im Bundesstaat Georgia – wird erst Anfang Januar in einer Stichwahl entschieden. Die zwei unabhängigen Kandidaten, die in diesem Jahr nicht zur Wahl standen, werden den Demokraten zugerechnet.

Nevadas Wahlabteilung hat angekündigt, dass bis Donnerstagmittag (Ortszeit) keine weiteren Ergebnisse bekannt gegeben werden. Die verbleibenden Stimmen umfassen Stimmzettel, die am Wahltag per Post eingegangen sind.

13:06

USA-Spezialist Jäger: «Die Umfragen sind nicht besser geworden»

«Es hat sich nicht bewahrheitet, dass die Prognosen besser geworden sind», sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik an der Universität Köln. Laut den Umfragen hätte Joe Biden mehrere Swing-States holen sollen, was so aber nicht eintraf. Offenbar würden republikanische Wähler ihre Meinung eher für sich behalten, was die Umfragen verzerre, sagt der USA-Experte. Ausserdem würden manche Menschen das antworten, was sie denken, der Frager hören will – und nicht das, was sie tatsächlich denken.

Eine Veränderung des Wahlverhaltens sieht Jäger vor allem bei den Latinos in Florida, die diesmal sehr prägnant für Trump gestimmt hätten. «Diese Wählergruppe wird in Zukunft immer wichtiger – sie ist schon grösser als jene der Afroamerikaner.» Allerdings seien die Hispanics keineswegs ein einheitlicher Wählerblock: Während sie in Florida mehrheitlich für Trump stimmten, waren sie in Arizona offensichtlich eher Biden zugeneigt.