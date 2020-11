Der Ticker startet um 7:00 Uhr

19:09 Trump feuert Pentagon-Chef Esper Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat kurz nach der verlorenen Wahl seinen Verteidigungsminister Mark Esper entlassen. Das Amt soll kommissarisch Christopher Miller übernehmen, wie Trump bei Twitter schreibt. Miller war bisher Direktor des Nationalen Antiterror-Zentrums. Gerüchte über eine bevorstehende Entlassung Espers gab es seit Monaten. Allerdings war so ein Schritt im Nachgang der Wahl insbesondere im Fall eines Sieges Trumps erwartet worden. Zwischen dem Präsidenten und dem Verteidigungsminister gibt es seit dem Sommer Spannungen. Hintergrund waren die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, bei denen sich Trump als Hardliner inszenierte und drohte, die Unruhen im Land notfalls mit militärischer Gewalt zu beenden. Dafür hätte er den «Insurrection Act» von 1807 aktivieren müssen, der es dem US-Präsidenten erlaubt, unter bestimmten Umständen das US-Militär im Inland einzusetzen. Esper hatte sich gegen einen Einsatz des US-Militärs zum Stopp der Unruhen ausgesprochen und war damit klar auf Distanz zu Trump gegangen. Dass der amtierende Pentagon-Chef öffentlich derart auf Distanz zum Oberbefehlshaber des Landes geht, ist höchst ungewöhnlich und war bei Trump offenbar nicht gut angekommen.

18:41 Vizepräsident Mike Pence fliegt offenbar in die Ferien Eine Woche nach dem Wahltag scheint Vizepräsident Mike Pence eine Auszeit zu nehmen. Nach Angaben der Federal Aviation Administration wird Pence von Dienstag bis Samstag nach Florida reisen. Sein Ziel ist die Ferieninsel Sanibel. Pence hat bereits mehrmals auf dieser Insel Ferien gemacht. Das Büro von Pence hat die Reisepläne vorerst nicht kommentiert. Während Pence also in die Ferien fliegt, hat Präsident Donald Trump angekündigt, er werde das Wahlergebnis weiterhin juristisch bekämpfen.

Transition - So funktioniert die Übergabe der Amtsgeschäfte Der Übergang vom scheidenden zu einem neu gewählten US-Präsidenten wird Transition genannt. Ziel der «Transition» ist es, dass der neue US-Präsident am Tag seiner Vereidigung in der Lage ist, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Die neue Regierungsmannschaft soll nicht unvorbereitet ins kalte Wasser springen müssen. Die Details dazu sind in einem Gesetz, dem Presidential Transition Act, Link öffnet in einem neuen Fenster geregelt. Bereits Monate vor der Wahl leitet die US-Regierung normalerweise Schritte ein, um den Übergang zum nächsten Präsidenten vorzubereiten. Auch der Herausforderer bereitet sich bereits vor der Wahl auf die Übernahme vor. Nach der Wahl kommt es dann gewöhnlich auch zu Treffen der Mitarbeiter beider Seiten, um die Übergabe der Geschäfte konkret zu planen. Auch der alte und der neue Präsident treffen sich normalerweise. Der neue Präsident wird von den verschiedenen Amtsstellen auf sein Amt vorbereitet. Wie die Transition unter Präsident Donald Trump laufen wird, wird sich weisen – zumal der Amtsinhaber seine Wahlniederlage wohl noch länger abstreiten und juristisch bekämpfen dürfte. Die Amtseinführung des neuen Präsidenten ist am 20. Januar 2021.

17:03 WHO-Direktor freut sich auf Zusammenarbeit mit Biden Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO hat Joe Biden zu seinem Wahlsieg beglückwünscht. «Wir gratulieren dem zukünftigen Präsidenten Joe Biden und der zukünftigen Vizepräsidentin Kamala Harris, und wir freuen uns auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit ihrer Administration», sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus bei der Jahrestagung der WHO-Mitgliedsstaaten. Unter US-Präsident Donald Trump haben die USA ihren Austritt aus der WHO eingereicht. Trump warf der Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben. Anders als Trump will Biden aber mit der WHO weiter zusammenarbeiten. Legende: Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Reuters

16:20 Biden zu Fortschritt bei Impfstoff: Sieg gegen Corona noch Monate entfernt Der künftige US-Präsident Joe Biden hat die Fortschritte beim Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer begrüsst - aber zugleich auch darauf hingewiesen, dass ein Sieg gegen das Virus noch weit entfernt sei. Es würden noch Monate vergehen, bis in den USA in grossem Stil geimpft werden könne. Deshalb würden «für die absehbare Zukunft» eine Maske und Abstand der effizienteste Schutz gegen eine Ansteckung bleiben, warnte Biden. Das Mainzer Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer gaben heute bekannt, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 biete. In den USA werden gerade zum Teil deutlich mehr als 100'000 Neuinfektionen und 1000 Tote täglich gezählt, nachdem die Regierung von Donald Trump den Kampf gegen die Ausbreitung des Virus weitgehend eingestellt hat. Auch Trump freut sich über die Neuigkeiten und schreibt heute bei Twitter: «Der Aktienmarkt steigt stark, Impfstoff kommt bald. (...) Welch grossartige Nachricht!»

14:36 Wer wird in Bidens Kabinett Einsitz nehmen? Eine Einschätzung von Korrespondent Peter Düggeli Wer wird welchen Ministerposten in der neuen Regierung von Joe Biden besetzen? SRF Korrespondent Peter Düggeli mit einer ersten Einschätzung zum neuen Kabinett: «Es kursieren natürlich seit Monaten verschiedene Namen. Ich kann zwei nennen: Susan Rice als mögliche Aussenministerin. Die Biden-Vertraute, die schon Teil der Obama-Administration war. Und als Finanzministerin die Vertreterin der Partei-Linken, Elisabeth Warren – ein Schreck für die Republikaner.» «Aber es sind 4000 Schlüsselpositionen in der Administration, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ausgewechselt werden müssen. Das muss vorbereitet werden. Ein Biden-Team ist bereits seit Monaten daran, diese Veränderung vorzunehmen. Obwohl man noch gar nicht wusste, wie Biden abschneiden würde. Und dann ist noch zu hoffen, dass – obwohl der Präsident die Niederlage noch nicht akzeptiert hat – er trotzdem Hand bieten wird für eine gute und geregelte. Machtübergabe.» 00:50 Video Peter Düggeli nennt mögliche neue Regierungsmitglieder Aus Tagesschau vom 09.11.2020. abspielen

14:36 Abwarten in Brüssel Die EU-Kommission will sich zur künftigen Zusammenarbeit mit den USA erst nach dem Amtsantritt des gewählten Präsidenten Joe Biden äussern. «Ich denke, wir sollten Schritt für Schritt vorgehen», sagt Kommissionssprecher Eric Mamer vor Journalisten. Es gebe einen Prozess in den Vereinigten Staaten, der eine Weile andauern werde. «Es ist noch sehr, sehr früh, und daher wartet die EU im Moment darauf, dass der neue gewählte Präsident sein Amt antritt, bevor sie kommentiert, was dies für unsere Beziehung bedeuten wird.»

14:12 Biden präsentiert seinen Corona-Expertenrat Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgestellt. «Ich werde mich von der Wissenschaft und von Experten informieren lassen», erklärte Biden in einer Pressemitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Der Expertenrat solle dabei unterstützen, die Anti-Corona-Massnahmen der neuen Regierung zu gestalten. Dabei gehe es vor allem darum, steigende Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen, die Entwicklung und Verteilung von sicheren und wirksamen Impfstoffen zu fördern und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen. Der neue Expertenrat soll eine Dreierspitze aus Vivek Murthy, David Kessler und Marcella Nunez-Smith bekommen. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheitsbeamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und Nunez-Smith ist Professorin an der Yale University. Zehn weitere Mitglieder gehören dem Gremium an, viele arbeiteten bereits für frühere US-Regierungen. Legende: Vivek Murthy war der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung von 2014 bis 2017. Jetzt wird er Co-Präsident von Bidens Corona-Expertenrat. Reuters

13:19 Estlands Innenminister tritt nach Zweifeln an US-Wahl zurück Estlands Innenminister Mart Helme ist nach dem Wirbel über seine Zweifel an der Rechtmässigkeit der US-Präsidentschaftswahl zurückgetreten. Der Politiker der rechtspopulistischen Partei EKRE legte heute in Tallinn sein Amt nieder. Mart Helme und sein Sohn und Finanzminister Martin Helme hatten in ihrer Radiosendung am Sonntag die Legitimität der Abstimmung in den USA bezweifelt. Zudem äusserte sich Helme senior abwertend über Joe Biden, der ein «korrupter Charakter» sei. Staatschefin Kersti Kaljulaid verurteilte die Aussagen der beiden Minister als «Angriff auf die estnische Demokratie und Sicherheit». Sie kündigte an, den nationalen Sicherheitsrat einzuberufen, um das Thema zu erörtern. Mit seinem Rücktritt wolle er die Regierungskoalition bewahren, sagte Helme einem Rundfunkbericht zufolge. Zugleich betonte er, mit seinen Aussagen Estlands Sicherheit nicht gefährdet zu haben: «Ich habe nichts gesagt, was die amerikanischen Medien nicht schon berichtet haben.»

11:30 Merkel für mehr eigene Verantwortung in Beziehungen zu USA Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl für eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA durch grösseres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen ausgesprochen. «Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter, aber es erwartet von uns – und zurecht – stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten», so Merkel. Die Erleichterung in Berlin ist aber spürbar. 2016 nach dem Wahlsieg von Donald Trump fiel die Gratulation ziemlich frostig aus – ganz anders 2020. Heute betonte Kanzlerin Merkel die deutsch-amerikanische Freundschaft ausdrücklich. «Wir Deutsche und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen», sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin. «Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter, aber es erwartet von uns – und zurecht – stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.» Audio Angela Merkel betont deutsch-amerikanische Freundschaft 02:48 min, aus Rendez-vous vom 09.11.2020. abspielen. Laufzeit 02:48 Minuten.

11:15 Putin gratuliert erst nach Auszählung der Stimmen bei US-Wahl Russlands Präsident Wladimir Putin will dem Sieger der US-Präsidentenwahl erst nach Auszählung der Stimmen gratulieren. «Wir halten es für richtig, bis zur offiziellen Verkündung der Ergebnisse der Wahl zu warten», sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Zugleich sagte er, dass Putin zur Zusammenarbeit mit jedem Präsidenten bereit sei und die Wahl der amerikanischen Bevölkerung achte. Legende: Keystone

10:36 Mögliche Verzögerung für den Machtwechsel im Weissen Haus Die Leitung der für die US-Regierungsgebäude zuständigen Behörde soll sich einem Medienbericht zufolge weigern, einen Brief zu unterschreiben, mit dem das Biden-Übergangsteam Zugang zu US-Behörden erhalten und formal diese Woche die Arbeit aufnehmen kann. Dies sei ein weiteres Zeichen dafür, das Amtsinhaber Donald Trump den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden nicht anerkenne und die Übergabe der Macht stören könnte, schreibt die «Washington Post» in ihrer Online-Ausgabe. Ein solcher Brief der Behörde General Services Administration (GSA) kommt der Zeitung zufolge einer formalen Erklärung der US-Regierung über den Sieger der Präsidentenwahl gleich. Legende: Biden soll am 20. Januar 2021 vereidigt werden. Seine Amtszeit beginnt dann um Punkt 12:00 Uhr mittags. Reuters

10:18 Zurückhaltung in China zu Wahlentscheid in den USA China hat zurückhaltend auf die Wahl von Joe Biden zum künftigen US-Präsidenten reagiert. «Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Biden den Wahlsieg erklärt hat», sagte der Sprecher des Aussenministeriums, Wang Wenbin, bei seiner täglichen Pressekonferenz in Peking. Er verwies darauf, dass das Ergebnis durch Gesetze und Verfahren in den USA bestimmt werde. Es war die erste offizielle Reaktion aus China auf Bidens Sieg über den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Auf Fragen, warum Peking noch keine klarere Stellungnahme abgegeben habe, sagte der Sprecher, es folge nur «internationalen Gepflogenheiten». Legende: Der Sprecher des Aussenministeriums, Wang Wenbin. Reuters

9:32 Maas offen für erweitertes Atomabkommen Der deutsche Bundesaussenminister Heiko Maas sieht neue Chancen für die internationale Zusammenarbeit auch mit Blick auf das Atomabkommen mit dem Iran. «Wir müssen da wieder zusammenkommen», sagt er im Deutschlandfunk. In den USA werde es sicherlich eine Diskussion darüber geben, ob man dem Abkommen wieder beitreten solle oder ob es möglicherweise ein erweitertes Abkommen geben werde. «Auch dafür sind wir offen.» Man werde gegenüber dem Iran weder beim Atomabkommen noch bei seiner regionalen Rolle etwas erreichen, wenn die USA und Europa völlig unterschiedliche Strategien verfolgten. Legende: US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt und wollte den Iran zu einem weiterreichenden Abkommen zwingen, das auch ballistische Raketenprogramme umfasst. Keystone

8:29 Wirbel um estnische Minister In Estland haben Innenminister Mart Helme und Finanzminister Martin Helme mit Zweifeln an der Rechtmässigkeit der US-Präsidentschaftswahl für Wirbel gesorgt. Präsidentin Kersti Kaljulaid verurteilte die Äusserungen der beiden Politiker der rechtspopulistischen Partei EKRE am Sonntag als «Angriff auf die estnische Demokratie und Sicherheit». Die Staatschefin des baltischen EU- und Nato-Landes kündigte an, den nationalen Sicherheitsrat einzuberufen, um das Thema zu erörtern. «Menschlich bin ich jedoch traurig und beschämt», teilte Kaljulaid mit. Legende: «Meiner Meinung nach steht ausser Frage, dass diese Wahlen manipuliert wurden», sagte Finanzminister und EKRE-Chef Martin Helme. Reuters

7:54 Biden geht an die Arbeit: Vorstellung von Corona-Expertenrat «Ab dem ersten Tag bereit» – das verspricht die neue Webseite des frisch gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Und schon vor seinem offiziellen Amtsantritt im Januar 2021 will der Demokrat Pflöcke einrammen: Am Montag will er einen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen. Sein Ziel ist es, schon am Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar einen Aktionsplan zur Überwindung der Coronakrise auf den Weg zu bringen. «Ich will, dass es jeder weiss: Wir werden unseren Plan, das Virus unter Kontrolle zu bringen, an unserem ersten Tag in Kraft setzen», sagte Biden in seiner Siegesrede in seinem Heimatort Wilmington. Legende: joebiden.com

6:44 Melania Trump: «Das amerikanische Volk verdient faire Wahlen» US-Medien berichten davon, dass Trumps Umfeld versucht, auf den Präsidenten einzuwirken. Besonders seinen Familienmitgliedern wird grosser Einfluss auf Trump nachgesagt. Nach Darstellung des TV-Senders CNN legte First Lady Melania ihrem Mann nahe, seine Niederlage zu akzeptieren. Trumps Berater Jason Miller wies den Bericht auf Twitter als «Fake News» zurück. Wenig später schrieb Melania Trump auf Twitter: «Das amerikanische Volk verdient faire Wahlen. Jede legale – nicht illegale – Stimme sollte gezählt werden. Wir müssen unsere Demokratie mit vollständiger Transparenz beschützen.» Auch Schwiegersohn Jared Kushner soll mit seinem Schwiegervater über das Thema geredet haben. Dem Nachrichtenportal «Axios» zufolge riet er ihm, den Rechtsweg weiterzuverfolgen. Kushner und seine Ehefrau Ivanka Trump sind offiziell Berater des Präsidenten. «Axios» zitierte eine anonyme Quelle damit, dass «unangenehme Gespräche» im Dunstkreis Trumps stattfänden und sein engster Zirkel den Wahlsieg abgeschrieben habe – doch Trump weiter darauf bestehe, gewonnen zu haben. The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

Was sich Schweizer Politiker von Biden erhoffen Die Reaktionen im Bundeshaus fallen unterschiedlich aus, doch ein Wunsch eint: Stabilität und Freundschaft mit den USA.

4:47 Mit Todesanzeigen will Trump Wahlbetrug beweisen Donald Trump fordert weiter in mehreren US-Bundesstaaten die Neuauszählung der Stimmen. Seine bislang unbegründete Anschuldigung des Wahlbetrugs wolle er mit Todesanzeigen Verstorbener belegen, deren Stimme dennoch gezählt worden sei, erklärte Trump. Legende: Trump will offenbar nichts unversucht lassen, um das Wahlergebnis noch zu drehen. Reuters