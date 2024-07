Legende:

Die ehemalige First Lady Michelle Obama während des Demokratieforums der Obama-Stiftung am McCormick Place, am 3. November 2023 in Chicago. Dass sie bei einem möglichen Rückzug Bidens ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen würde, gilt als sehr unwahrscheinlich.

Keystone/Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP