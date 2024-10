Arizona: Der Staat im Südwesten des Landes ist erst seit kurzem ein Swing State. Mit Ausnahme von Bill Clinton im Jahr 1996 ging der Sieg in den vergangenen Jahrzehnten ausschliesslich an die Republikaner. 2020 lag der demokratische Kandidat Joe Biden ganz knapp vorn. Entscheidend waren dabei auch die Stimmen von eingetragenen Republikanern. Ein Volksentscheid zum Abtreibungsrecht macht den Demokraten zusätzlich Hoffnung. Gegen die Partei spricht, dass die Einwanderung Thema Nummer eins im Grenzstaat ist.

Arizona in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / Pond5 Images Bevölkerung: 7.4 Millionen (11 Elektorenstimmen)

7.4 Millionen (11 Elektorenstimmen) Das war das Ergebnis 2020: +10'457 Stimmen (0.31 Prozent) Joe Biden

+10'457 Stimmen (0.31 Prozent) Joe Biden Die grösste Stadt: Phoenix und das umliegende Maricopa County dominieren den Staat. Mehr als die Hälfte der Einwohnenden leben hier.

Phoenix und das umliegende Maricopa County dominieren den Staat. Mehr als die Hälfte der Einwohnenden leben hier. Bundesstaat seit: 1912 (Quellen: US Census, Data USA, Federal Election Commission)

Georgia: Nach sechs Siegen für die Republikaner konnte sich Joe Biden 2020 für die Demokraten erstmals wieder den Südstaat sichern. Besonders wichtig war für diesen Erfolg ein hoher Stimmanteil bei der schwarzen Wählerschaft, sie stellen dort rund ein Drittel aller Wähler. Im Frühjahr hatten Umfragen aber gezeigt, dass Biden gerade unter den Jüngeren in dieser Bevölkerungsgruppe Boden verlor. Harris hat den Rückstand nur teilweise aufgeholt.

Georgia in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / Zoonar Bevölkerung: 11 Millionen (16 Elektorenstimmen)

11 Millionen (16 Elektorenstimmen) Das war das Ergebnis 2020: +11'779 Stimmen (0.23 Prozent) Joe Biden

+11'779 Stimmen (0.23 Prozent) Joe Biden Die grösste Stadt: Der Staat ist mehrheitlich ländlich geprägt. Rund um Atlanta hat in den vergangenen Jahrzehnten jedoch ein starkes Bevölkerungswachstum eingesetzt.

Der Staat ist mehrheitlich ländlich geprägt. Rund um Atlanta hat in den vergangenen Jahrzehnten jedoch ein starkes Bevölkerungswachstum eingesetzt. Bundesstaat seit: 1788 (Quellen: US Census, Data USA, Federal Election Commission)

Michigan: Der Industriestandort war jahrzehntelang in demokratischer Hand, bis Donald Trump 2016 überraschend siegte. Mit 11'000 Stimmen fiel sein Sieg gegen Hillary Clinton hauchdünn aus. 2020 ging der Staat mit rund zwei Prozentpunkten Vorsprung an Biden. Ob sich dieser Erfolg für die Demokraten wiederholen lässt, ist unklar. Bei den vielen im Staat wohnhaften arabisch-stämmigen Amerikanern könnte die Unterstützung der USA für Israel zudem negativ ins Gewicht fallen. Die Demokraten haben im Staat Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments wie auch den Gouverneursposten.

Michigan in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / Pond5 Images Bevölkerung: 10 Millionen (15 Elektorenstimmen)

10 Millionen (15 Elektorenstimmen) Das war das Ergebnis 2020: +154'188 Stimmen (2.78 Prozent) Joe Biden

+154'188 Stimmen (2.78 Prozent) Joe Biden Die grösste Stadt: Einst lebten in Detroit knapp eine Million Menschen. Durch den Niedergang der wichtigen Autoindustrie ist diese Zahl in den vergangenen Jahrzehnten stark geschrumpft. Umso wichtiger sind die Agglomerationsgürtel geworden.

Einst lebten in Detroit knapp eine Million Menschen. Durch den Niedergang der wichtigen Autoindustrie ist diese Zahl in den vergangenen Jahrzehnten stark geschrumpft. Umso wichtiger sind die Agglomerationsgürtel geworden. Bundesstaat seit: 1837 (Quellen: US Census, Data USA, Federal Election Commission)

Nevada: Im Wüstenstaat im Südwesten sind Wirtschaftsthemen besonders wichtig: Die Erholung nach der Coronapandemie verlief schleppend, die Arbeitslosigkeit zählt zu den höchsten in den USA. Rund drei Viertel der Menschen in Nevada wohnen in und um die Glücksspielmetropole Las Vegas. Seit 1976 haben sowohl Republikaner als auch Demokraten den Staat je sechsmal für sich entscheiden können.

Nevada in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / Sipa USA Collection Bevölkerung: 3.1 Millionen (6 Elektorenstimmen)

3.1 Millionen (6 Elektorenstimmen) Das war das Ergebnis 2020: +33'4596 Stimmen (2.39 Prozent) Joe Biden

+33'4596 Stimmen (2.39 Prozent) Joe Biden Die grösste Stadt: Las Vegas hat in den letzten Jahrzehnten ein starkes Bevölkerungswachstum erlebt. Entsprechend gross ist die Bedeutung der Glücksspielmetropole und ihrer Vororte im Wahlkampf.

Las Vegas hat in den letzten Jahrzehnten ein starkes Bevölkerungswachstum erlebt. Entsprechend gross ist die Bedeutung der Glücksspielmetropole und ihrer Vororte im Wahlkampf. Bundesstaat seit: 1864 (Quellen: US Census, Data USA, Federal Election Commission)

North Carolina: Der Staat gilt eigentlich als konservativ. Mit Ausnahme von Barack Obama 2008 hat der sogenannte «Tar-Heel-State» immer den republikanischen Kandidaten gewählt. Doch durch viele Zugezogene und einen hohen Anteil von schwarzen Wählerinnen und Wählern hofft Vizepräsidentin Harris auf eine Überraschung. Dafür könnte auch eine weitere Wahl am 5. November in dem Sun-Belt-Staat sorgen, denn North Carolina bestimmt auch einen neuen Gouverneur. Die Republikaner haben mit Mark Robinson einen extremen Kandidaten aufgestellt, der den Holocaust leugnet und ein Abtreibungsverbot durchsetzen will.

North Carolina in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / Design Pics Bevölkerung: 10.8 Millionen (16 Elektorenstimmen)

10.8 Millionen (16 Elektorenstimmen) Das war das Ergebnis 2020: +101'483 Stimmen (1.34 Prozent) Donald Trump

+101'483 Stimmen (1.34 Prozent) Donald Trump Die grösste Stadt: Der schnell wachsende Bundesstaat weist drei urbane Zentren rund um die Städte Charlotte, Raleigh und Durham auf.

Der schnell wachsende Bundesstaat weist drei urbane Zentren rund um die Städte Charlotte, Raleigh und Durham auf. Bundesstaat seit: 1789 (Quellen: US Census, Data USA, Federal Election Commission)

Pennsylvania: Es ist wohl der wichtigste Swing State in diesem Jahr. Wegen der hohen Zahl an Wahlleuten ist ein Gesamtsieg für beide Kandidaten ohne diesen Staat deutlich schwieriger. Wichtige Themen in dem von einer starken Mittelschicht geprägten Staat sind die hohen Lebenshaltungskosten und die umstrittene Erdgasgewinnung durch Fracking. Zuletzt hatte Harris hier in Umfragen stets einen knappen Vorsprung behauptet. Auch davor ging der Staat meist an die Demokraten.

Pennsylvania in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO/Bastiaan Slabbers; Bevölkerung: 13 Millionen (19 Elektorenstimmen)

13 Millionen (19 Elektorenstimmen) Das war das Ergebnis 2020: +80'555 Stimmen (1.16 Prozent) Joe Biden

+80'555 Stimmen (1.16 Prozent) Joe Biden Die grösste Stadt: Die beiden Grossstädte Philadelphia, am östlichen, und Pittsburgh, am westlichen Rand, dominieren den Staat. Besonders erstere und ihre Vororte sind sehr wichtig.

Die beiden Grossstädte Philadelphia, am östlichen, und Pittsburgh, am westlichen Rand, dominieren den Staat. Besonders erstere und ihre Vororte sind sehr wichtig. Bundesstaat seit: 1787 (Quellen: US Census, Data USA, Federal Election Commission)

Wisconsin: 2016 gewann Trump dort gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton, 2020 lag Joe Biden vor Trump. Beide Male betrug der Unterschied bei rund drei Millionen abgegebenen Stimmen nur rund 20'000 Stimmen. In Wisconsin könnten deshalb Drittkandidaten eine besonders wichtige Rolle spielen, falls sie Harris oder Trump Stimmen streitig machen.

Wisconsin in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / SuperStock Bevölkerung: 6 Millionen (10 Elektorenstimmen)

6 Millionen (10 Elektorenstimmen) Das war das Ergebnis 2020: +20'682 Stimmen (0.63 Prozent) Joe Biden

+20'682 Stimmen (0.63 Prozent) Joe Biden Die grösste Stadt: Der stark von der Landwirtschaft geprägte Bundesstaat kennt kein eigentliches Bevölkerungszentrum. Die beiden grössten Städte Milwaukee und Madison sind für die Demokraten dennoch wichtig.

Der stark von der Landwirtschaft geprägte Bundesstaat kennt kein eigentliches Bevölkerungszentrum. Die beiden grössten Städte Milwaukee und Madison sind für die Demokraten dennoch wichtig. Bundesstaat seit: 1848 (Quellen: US Census, Data USA, Federal Election Commission)

