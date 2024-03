Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinen Siegeszug am Super Tuesday fortgesetzt und scheint im Kampf der Republikaner um die Präsidentschafts­kandidatur nicht mehr aufzuhalten zu sein. Bei dem Vorwahl-Marathon in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten zementierte der 77-Jährige seine Spitzenposition.

Seine letzte parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley verbuchte einen symbolischen Erfolg und gewann in Vermont. Der Sieg dürfte Trump zwar ärgern, aber nichts daran ändern, dass ihm die Kandidatur seiner Partei praktisch sicher ist.

Rechnerisch reicht es für Trump noch nicht

Der Super Tuesday gilt als wichtige Etappe im Rennen um die Präsidentschafts­kandidatur. Denn mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen waren allein an diesem Tag zu vergeben.

Trump hat rein rechnerisch die offizielle Kandidatur noch nicht in der Tasche, denn die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen hat er bisher nicht erreicht. Rein politisch dürfte aber kein Weg mehr an ihm vorbeiführen. Haley hat keine realistischen Chancen, Trump noch gefährlich zu werden – das hat auch der Super-Wahltag noch einmal deutlich gemacht.

Konkurrentin Haley konnte ihren Gegner nur im kleinen Bundesstaat Vermont knapp schlagen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Auszählung der Stimmen siegte sie in dem liberalen Bundesstaat und holte nach Auszählung fast aller Stimmen gut 50 Prozent. Trump kam auf knapp 46 Prozent, die restlichen Stimmen fielen auf andere Kandidaten.

Haley-Unterstützer könnten Trump gefährlich werden

Für Haley ist der Abend dennoch als eine grosse Enttäuschung zu werten. Nach ihrem bis dahin einzigem Vorwahlsieg am Sonntag im Hauptstadtdistrikt Washington dürfte sie sich neuen Schwung für den Super Tuesday erhofft haben. Doch Trump fuhr einen Sieg nach dem anderen ein.

Faktencheck: Trump und die Unwahrheiten Box aufklappen Box zuklappen Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wiederholte am Dienstagabend in seiner Rede zum Super Tuesday vor seinen Anhängern «viele seiner üblichen Unwahrheiten». CNN hat seine Behauptungen überprüft: Trump behauptete fälschlicherweise, seine Regierung habe eine «571-Meilen-Mauer gebaut» – laut Grenzschutzbehörde sind es jedoch rund 372 Meilen. Dabei handelt es sich nicht um eine Mauer, sondern um einen Stahlzaun. Zudem wurde schon unter früheren Regierungen mit dem Bau eines Zauns begonnen.

Trump behauptete fälschlicherweise, die Vereinigten Staaten seien «energieunabhängig», obwohl das Land nie aufgehört hat, ausländisches Öl zu importieren.

In einer offensichtlichen Anspielung auf die zahlreichen Gerichtsverfahren, mit denen er konfrontiert ist, behauptete Trump ohne Beweise, dass «wir ein Land haben, in dem ein politischer Mensch Waffen gegen seinen politischen Gegner einsetzt», was aber nie passiert ist.

Als er über den Rückzug der Vereinigten Staaten aus Afghanistan sprach, behauptete Trump ausserdem: «Wir haben brandneue, wunderschöne Ausrüstung im Wert von 85 Milliarden Dollar zurückgelassen – Jets und Panzer und alles, was man sich vorstellen kann – Schutzbrillen, Nachtsichtgeräte.»

Trump lobte die Wirtschaft während seiner Amtszeit und sagte, es sei «die beste Wirtschaft gewesen, die unser Land je hatte».

Auch im Bundesstaat Virginia, in dem viele Menschen leben, die im demokratisch geprägten, nahegelegenen Washington arbeiten, war es nicht einmal knapp. In den Bundesstaaten Texas und Kalifornien, in denen am Super Tuesday die meisten Delegiertenstimmen zu holen waren, gewann Trump ebenfalls mit Leichtigkeit.

1 / 3 Legende: Der ehemalige Präsident Donald Trump tritt am Wahlabend in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida auf. Keystone/ Rebecca Blackwell 2 / 3 Legende: In seinem Anwesen in Florida sprach Trump zu seinen Anhängern und rief zur Einheit auf. Keystone/ Evan Vucci 3 / 3 Legende: Zahlreiche Trump-Fans feierten mit dem Präsidentschaftskandidaten seinen Siegeszug. Keystone/ Evan Vucci

Nun stellt sich die Frage, ob Haley weiter im Rennen bleiben wird. Sie hat Nachwahlbefragungen zufolge besonders bei Menschen mit höherem Bildungsabschluss und moderateren Republikanern gut abgeschnitten. Eine Umfrage unter Wählenden in Virginia zeigte, dass viele Haley-Anhänger hauptsächlich für die ehemalige Gouverneurin des Bundesstaats South Carolina votierten, um gegen Trump zu stimmen. Diese Unterstützer könnten Trump bei der Präsidentenwahl gefährlich werden, wenn sie am Ende für einen unabhängigen dritten Kandidaten oder gar Biden stimmen sollten.

Kein makelloser Durchmarsch für Biden

Ähnlich wie für Trump war der Super Tuesday auch für Biden nicht ein makelloser Durchmarsch. In Amerikanisch-Samoa setzte er sich nicht gegen den Unternehmer Jason Palmer durch.

Legende: Auch für Joe Biden war der Super Tuesday nicht makellos. Keystone/ /JIM LO SCALZO

Das Ergebnis spielt kaum eine Rolle. In dem Aussengebiet im Südpazifik waren nur sechs Delegiertenstimmen zu holen. Für Biden dürfte es dennoch ein Ärgernis sein.

Am Wahlabend warnte Biden in einer Mitteilung vor seinem Konkurrenten: «Donald Trump hat geschworen, vom ersten Tag an ein Diktator zu sein». Der 81-Jährige muss zwar aus seiner Partei keine Konkurrenz im Rennen um die Kandidatur fürchten, steht jedoch immer wieder wegen seines hohen Alters in der Kritik – auch seine Beliebtheitswerte sind im Keller.

Unentschlossene Wähler in Minnesota stemmen sich gegen Biden Box aufklappen Box zuklappen Im Bundesstaat Minnesota ist es möglich, bei der Wahl eines demokratischen Kandidaten – zum Beispiel Joe Biden – auch die Option «unentschlossen» anzukreuzen. Nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Wahlzettel gehörten 19 Prozent in ebendiese Kategorie. Damit hat die Bewegung, die Präsident Bidens Haltung zu Israel hinsichtlich des Kriegs im Nahen Osten ablehnt, in Minnesota trotz einer hastig organisierten und mit geringen Mitteln durchgeführten Kampagne einen beträchtlichen Anteil erhalten. Es reicht sogar, um Delegiertenstimmen zu gewinnen. Die Zahl der Proteststimmen in Minnesota deutet gemäss der «New York Times» darauf hin, dass sich die Unzufriedenheit über Bidens Haltung zum Gaza-Krieg nicht nur unter muslimischen Amerikanern, sondern auch unter progressiven und jüngeren Wählerinnen und Wählern verbreitet hat.