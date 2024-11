Drohnen, Zäune, Soldaten: So sichern die USA den Wahltag

Wahlberechtigte an der Ostküste geben ihre Stimme ab

Europas Anleger sind am US-Wahltag nervös

Urnen geöffnet: die Ostküste startet in den Wahltag

Trumps Kinder werben für Vater in Michigan – zwei fehlen

«Souls to the Polls»: Wahlkampf in der Kirche bis zum Schluss