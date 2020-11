Wer der nächste US-Präsident wird, entscheidet sich in wenigen US-Bundesstaaten – den sogenannten Swing States.

Das ist der Stand in den Swing States

In 38 der 50 US-Staaten gewinnen immer dieselben Parteien. Die anderen zwölf Teilstaaten sind jeweils hart umkämpft. Auf diese zwölf «Battleground States», auch Swing States genannt, richten sich deshalb die Augen bei der Wahl. Hier ist der aktuelle Stand in diesen Staaten.

Arizona: Trend «Biden» (Ergebnis 2016: Trump)

Der südwestliche Staat galt lange als sichere Bastion der Republikaner. Auch 2016 konnte sich Trump die elf Wahlleute Arizonas sichern. Nun sieht es danach aus, dass Biden in Arizona gewinnt. So hat Fox News den Staat Biden zugeschlagen.

Florida: «Trump» (Ergebnis 2016: Trump)

Mit 29 Wahlleuten ist Florida einer der wichtigsten umkämpften Staaten. 2016 gewann Trump dort knapp. Auch dieses Jahr geht Florida an Trump: Alle grossen Networks schlagen Florida Trump zu.

Georgia: «Kopf-an-Kopf» (Ergebnis 2016: Trump)

Trump konnte sich in dem südöstlichen Bundesstaat 2016 mit gutem Vorsprung die Stimmen der 16 Wahlleute sichern. Nun gingen Umfragen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Die New York Times sieht in ihrer Hochrechnung derzeit Biden hauchdünn im Vorteil.

Iowa: Trend «Trump» (Ergebnis 2016: Trump)

2016 konnte sich Trump die sechs Wahlleute mit grossem Vorsprung sichern. Umfragen haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Republikaner und dem Demokraten angedeutet. Nun scheint sich Trump durchzusetzen. Die Nachrichtenagentur AP schlägt Iowa Trump zu.

Michigan: Trend «Biden» (Ergebnis 2016: Trump)

Die 16 Wahlleute des Bundesstaats gingen 2016 mit hauchdünner Mehrheit an Trump. Umfragen sehen bei dieser Wahl Biden klar in Führung.

Minnesota: Trend «Biden» (Ergebnis 2016: Clinton)

2016 konnte sich die Demokratin Hillary Clinton dort mit knappem Vorsprung die Stimmen der zehn Wahlleute sichern. Umfragen sehen nun Biden klar in Führung. Erste Resultate bestätigen diese Tendenz. Fox News und die Nachrichtenagentur AP haben den Staat Biden zugeschlagen.

Nevada: Trend «Biden» (Ergebnis 2016: Clinton)

Die Stimmen der sechs Wahlleute des westlichen Bundesstaats gingen 2016 mit gut zwei Prozentpunkten Vorsprung an Clinton. Umfragen sagen nun einen knappen Sieg Bidens voraus.

North Carolina: Trend «Trump» (Ergebnis 2016: Trump)

Der Bundesstaat an der Ostküste hat 15 Wahlleute zu vergeben. 2016 konnte sich Trump dort mit gut drei Prozentpunkten Vorsprung durchsetzen. Derzeit liegt Trump vorne.

Ohio: «Trump» (Ergebnis 2016: Trump)

Der Bundesstaat hat 18 Wahlleute zu vergeben. Trump hatte den Staat 2016 sehr überzeugend gewonnen. Und er scheint auch dieses Jahr die Nase vorn zu haben. Die grosse Networks Fox News, CNN und MSNBC schlagen Ohio Trump zu.

Pennsylvania: Trend «offen» (Ergebnis 2016: Trump)

Bei der Wahl 2016 konnte sich Trump in Pennsylvania sehr knapp durchsetzen. Umfragen räumen derzeit Biden gute Chancen ein, sich die 20 Wahlleute zu sichern – es dürfte aber eng werden und voraussichtlich lange dauern, bis das Resultat bekannt ist.

Texas: «Trump» (Ergebnis 2016: Trump)

Der bevölkerungsreiche südliche Bundesstaat mit 38 Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an Republikaner und gilt eigentlich nicht als Swing State. Trump lag dort 2016 neun Prozentpunkte vor Clinton. Umfragen sahen Trump in Führung – allerdings nur knapp. Mit 93 Prozent der Stimmen ausgezählt, liegt Trump mit fünf Prozentpunkten in Führung. Die Nachrichtenagentur AP und ABC News schlagen denn den Staat auch Trump zu.

Wisconsin: Trend «offen» (Ergebnis 2016: Trump)

Der Bundesstaat hat zehn Wahlleute zu vergeben. 2016 konnte Trump sich dort sehr knapp durchsetzen, in diesem Jahr gilt Biden als Favorit.