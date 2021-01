Der Ticker startet um 6:48 Uhr

0:39 Nur vereinzelte Demonstrierende an angekündigten Protesten Nach einer Warnung des FBIs wurden heute Sicherheitskräfte in mehr als zwölf US-Bundesstaaten entsandt, darunter Michigan, Virginia, Ohio und Pennsylvania. Sie sollten die dortigen Regierungsgebäude vor Demonstrationen radikaler Trump-Anhänger schützen. Bereits vor Wochen hatte die rechtsextreme Bürgermiliz Boogaloo Boys für den Sonntag Kundgebungen in allen 50 Bundesstaaten angekündigt. Dazu ist es nun jedoch nicht gekommen. Am späten Nachmittag stand eine Handvoll Protestierender einer weit grösseren Zahl Polizistinnen und Polizisten gegenüber. Gegen Abend hatten sich die Demonstrationen wieder aufgelöst. Legende: Reuters

14:33 Wer vertritt Trump beim Amtsenthebungsverfahren? Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat noch nicht entschieden, wer ihn im zweiten Amtsenthebungsverfahren vertreten soll. Das teilte Trump-Sprecher Hogan Gidley in der Nacht zum Sonntag per Twitter mit und bezeichnete das Impeachment zugleich als «schändlichen Angriff auf unsere Verfassung und Demokratie». Zuvor hatte Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani dem Sender ABC News gesagt, er arbeite an der Verteidigungsstrategie Trumps. Er war am Samstag auf dem Gelände des Weissen Hauses von Reportern gesichtet worden. Giuliani hatte zuletzt ohne Erfolg die rechtlichen Bemühungen angeführt, Trumps Wahlniederlage gegen den künftigen Präsidenten Joe Biden vor Gericht zu kippen, und unbelegte Behauptungen über massiven Wahlbetrug angeführt.

13:15 Washington gleicht einer Geisterstadt Das Kapitol hinter Absperrgittern, Sicherheitskräfte mit Maschinengewehren: Washingtons Innenstadt ist gesichert, als wäre es ein Kriegsgebiet. Tausende Nationalgardisten und die Polizei stehen im Einsatz, die Innenstadt ist abgesperrt. Nur wer Absperrungen und Checkpoints passiert, gelangt überhaupt in die Innenstadt. Anwohner sprechen davon, dass ihre Stadt einer Geisterstadt gleiche. Für die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden nächsten Mittwoch werden die Sicherheitsvorkehrungen maximal verstärkt, denn der Inlandsgeheimdienst FBI und andere Bundesbehörden warnen vor möglicher Gewalt. Legende: Die Independence Avenue vor dem Capitol ist gesperrt. Keystone

2:05 Facebook verbietet Werbung für Waffenzubehör Facebook weitet sein Werbeverbot im Bereich der Waffen aus. Vorübergehend würden nicht nur Anzeigen für Waffen, Munition und Waffenerweiterungen wie Schalldämpfer blockiert, sondern auch Werbeanzeigen für Waffenzubehör, schreibt der Konzern. Das Verbot gelte ab sofort und sei bis mindestens nächsten Freitag in Kraft, also bis zwei Tage nach dem Amtsantritt Bidens. Drei US-Senatoren hatten am Freitag einen Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg geschrieben. Darin forderten sie ihn auf, Werbung für Produkte, die eindeutig für den Einsatz im bewaffneten Kampf bestimmt sind, dauerhaft zu blockieren. Legende: Reuters

0:41 Biden kündigt erste Verordnungen für Tage nach Amtseinführung an Der künftige US-Präsident Joe Biden will unmittelbar nach Amtsantritt etwa ein Dutzend politische Vorhaben per Dekret umsetzen. So plant Biden laut einer Ankündigung seines zukünftigen Stabschefs Ronald Klain, das Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern aufzuheben. Trump hatte die Regelung Anfang 2017 wegen Sicherheitsbedenken eingeführt. Zudem möchte Biden die USA so schnell wie möglich zurück ins Pariser Klima-Abkommen führen. Weiter soll die Frist zur Rückzahlung von Studienkrediten verlängert werden, ebenso der Stopp von Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen von Wohnungen. Angesichts der Corona-Pandemie soll ausserdem eine Maskenpflicht auf Reisen zwischen den Bundesstaaten erlassen werden. Die meisten dieser Massnahmen bedürfen keiner Zustimmung des Kongresses. Auch Trump hatte seine Politik mit zahlreichen «Executive Orders» durchgesetzt. Legende: Reuters

23:02 Kongress lanciert Untersuchung – neue Festnahme Vergangene Woche haben Anhänger von US-Präsident Donald Trump das Kapitol in Washington gestürmt – mit Gewalt. Weshalb konnte die Polizei dies nicht verhindern? Das wollen jetzt mehrere Ausschüsse im US-Repräsentantenhaus untersuchen, wie sie mitteilten. So soll etwa überprüft werden, was die Polizei und die Geheimdienste zuvor über Gewalt-Drohungen wussten – und ob diese Informationen weitergegeben oder zurückgehalten wurden. Mit Blick auf die Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden vom kommenden Mittwoch ist die Sorge vor weiteren Gewalt-Akten gross. Tausende Mitglieder der Nationalgarde beschützen nun das Kapitol in Washington. Gestern Abend hat die Polizei in der Nähe des Kapitols laut US-Medien einen bewaffneten Mann festgenommen. Er soll eine gefälschte Zugangsberechtigung für die Vereidigungszeremonie von Joe Biden vorgezeigt haben. Legende: Das US-Kapitol ist vor der Amtseinführung Joe Bidens weiträumig abgesperrt und wird von der Nationalgarde bewacht. Reuters

16:37 Profundes Wissen der Iran- und Nordkorea-Politik der USA: Biden nominiert Vize-Ausseministerin Der gewählte Präsident, Joe Biden, hat Wendy Sherman zur Vize-Aussenministerin nominiert. Die Top-Diplomatin und heutige Professorin war 2015 eine der Hauptunterhändlerinnen beim Atomdeal mit dem Iran. Während ihrer Zeit als Beraterin im Aussenministerium von 1997 bis 2001 war sie zudem Koordinatorin für die Nordkorea-Politik des Landes. Die Beziehungen der USA zum Iran sind belastet: Der scheidende Präsident Donald Trump hatte die Vereinigten Staaten aus dem internationalen Nuklearpakt zurückgezogen und neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Legende: Bei den Atomvertrags-Verhandlungen am 26. März 2015 in Lausanne mit Vertretern des Irans und der EU beriet Wendy Sherman (ganz links) den damaligen US-Aussenminister John Kerry. Reuters

12:39 Wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump ist in den USA ein weiterer nach Bundesrecht verurteilter Mann hingerichtet worden. Wie der Sender CNN meldete, wurde die Todesstrafe an Dustin John Higgs am Samstagmorgen vollstreckt. Es sei die 13. und letzte Hinrichtung nach Bundesrecht, seit das US-Justizministerium diese im Juli 2019 wieder eingeführt habe. Higgs war im Jahr 2000 für die Ermordung von drei jungen Frauen im Jahr 1996 verurteilt worden. Er hatte stets seine Unschuld beteuert. «Ich möchte sagen, dass ich ein unschuldiger Mann bin», zitierte CNN als seine letzten Worte. Die Trump-Regierung hatte die Vollstreckung von Todesurteilen im vergangenen Jahr nach einem gewonnenen Rechtsstreit wieder aufgenommen. Während viele US-Bundesstaaten die Todesstrafe vollstrecken, hatte es zuvor auf Bundesebene seit 2003 keine Hinrichtung mehr gegeben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Todesstrafe auf Bundesebene Mit der Giftspritze auf Stimmenfang 13.07.2020 Mit Audio

10:10 EDA passt Reisehinweise für USA an Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat die Reisehinweise für die USA nach der Stürmung des Kapitols und vor dem Präsidentenwechsel angepasst. So sollten USA-Reisende Massenveranstaltungen und Kundgebungen jeder Art meiden, wie aus den auf der EDA-Homepage, Link öffnet in einem neuen Fenster publizierten und ab Samstag gültigen neuen Reisehinweisen hervorgeht. Grundsätzlich sollen die Anweisungen der lokalen Behörden etwa im Fall von Ausgangssperren befolgt werden. Das EDA verweist auf die Warnung der US-Behörden vor möglichen Demonstrationen und Ausschreitungen besonders rund um die Regierungsgebäude in Washington und in den Bundesstaaten. Erwähnt wird auch die Stürmung des Parlamentsgebäudes vom vergangenen 6. Januar mit mehreren Todesopfern und Verletzten. Das Land sei stabil. Dennoch sei in der Umgebung von Demonstrationen Vorsicht geboten, da einzelne Ausschreitungen möglich seien.

5:59 Trump soll Washington am Morgen vor Biden-Vereidigung verlassen Der scheidende US-Präsident Donald Trump will die Hauptstadt Washington gemäss Medienberichten am Morgen der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden verlassen. Mehrere US-Medien, darunter die «Washington Post» und der Sender Fox News, meldeten am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise, Trump wolle das Weisse Haus und die Hauptstadt am Mittwochmorgen Richtung Florida verlassen, kurz bevor Biden vor dem Kapitol vereidigt werden soll. Laut der «Washington Post» plant Trump eine Abschiedszeremonie für sich selbst auf dem Militärflugplatz ausserhalb Washingtons, von wo aus der Regierungsflieger Air Force One startet. Gemäss Fox News will Trump zudem mehrere Mitarbeiter aus dem Weissen Haus mit nach Florida nehmen, wo sich sein Club-Resort Mar-a-Lago befindet. Legende: Reuters

4:56 Facebook plant zusätzliche Sicherheitsmassnahmen am Tag der Amtseinführung Nach eigenen Angaben möchte das US-Unternehmen mit zwei zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen Gewaltakte am 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung von Joe Biden, verhindern. Zum einen soll die Erstellung von Veranstaltungen in der Nähe von Gebäuden wie dem Weissen Haus oder dem Kapitol blockiert werden. Zudem sollen Personen, die wiederholt gegen die Facebook-Richtlinien verstossen haben, davon abgehalten werden, neue Live-Videos oder Veranstaltungen zu veröffentlichen.

4:31 US-Gesundheitsminister erklärt symbolischen Rücktritt Alex Azar, der Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten, hat am Freitag (Ortszeit) seinen Rücktritt erklärt. In einem an Donald Trump gerichteten Brief verurteilte er den Sturm aufs Kapitol und kündete seinen Rücktritt am 20. Januar an, also dem Tag der Amtseinführung Joe Bidens. In seinem Brief ging Azar auf die vielen Erfolge der Trump-Regierung ein, warnte aber auch, dass der Sturm aufs Kapitol das Ansehen der Regierung beschädigt haben könnte. Legende: Reuters

4:10 Pelosi fordert strafrechtliche Verfolgung einzelner Abgeordneter Sofern einzelne Kongressmitglieder den Angreifern bei ihrem Sturm aufs Kapitol behilflich waren, sollen diese strafrechtlich verfolgt werden. Das forderte Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, am Freitag an einer Pressekonferenz. Die Sprecherin der Polizei des Kapitols bestätigte, dass derzeit untersucht werde, ob einzelne Abgeordnete am Tag vor der Attacke Personen durch das Gebäude führten. Legende: Reuters

22:51 Erster Kontakt der US-Vizepräsidenten US-Vizepräsident Mike Pence hat die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris angerufen, um ihr seine Glückwünsche und Unterstützung bei ihrem Amtsantritt anzubieten. Der Anruf von Pence erfolgte weniger als eine Woche bevor Joe Biden und Harris am kommenden Mittwoch ihr Amt antreten werden. Das Telefongespräch war der erste Kontakt zwischen den Vizepräsidenten der scheidenden und der neuen Regierung. Donald Trump hat sich bislang nicht an Biden gewandt und hat wiederholt die Legitimität von Bidens Sieg in Frage gestellt. Zudem will Trump nicht an der Amtseinführung teilnehmen. Pence hingegen wird anwesend sein.

21:21 Sicherheitsmassnahmen werden verschärft Nach der Erstürmung des US-Kapitols hat die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eine «rigorose» Überprüfung aller Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. Die Untersuchung solle vom pensionierten General Russel Honoré geleitet werden. Die Überprüfung laufe unabhängig von einer bevorstehenden parlamentarischen Aufarbeitung und einer externen Analyse des Handelns der Sicherheitskräfte, sagte Pelosi. Inzwischen ist die Sicherheit rund um das Kapitol massiv verstärkt worden. Zudem stehen nun neben der eigenen «US Capitol Police» auch tausende Soldaten der Nationalgarde Wache. Die vorstehende Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Mittwoch sei wegen der Corona-Pandemie ohnehin mit deutlich weniger Gästen geplant gewesen als früher. Die kleinere Zeremonie sei aber «kein Zugeständnis an die Terroristen», betonte Pelosi. Legende: Die «US Capitol Police» wird aktuell auch von 15'000 Soldaten der Nationalgarde unterstützt. Reuters

18:37 Trumps Zustimmungswerte abgestürzt Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt sind die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump einer Umfrage zufolge auf einen negativen Rekordwert abgestürzt. Nach der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger stellten Trump nur noch 29 Prozent der Befragten ein positives Zeugnis für seine Amtsführung aus, wie das Institut Pew am Freitag in Washington mitteilte. 68 Prozent missbilligten, wie der Präsident seinen Job ausführt. Ebenfalls 68 Prozent sagten, dass sie sich nicht wünschten, dass der Republikaner in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in der US-Politik spielt.

17:37 Sturm auf das Kapitol: Angreifer wollten laut Anklage Politiker töten Bei der Erstürmung des US-Kapitols wollten einige Angreifer gemäss den Justizbehörden Politiker «gefangen nehmen und töten». Es gebe dafür «starke Beweise», heisst es in einem Dokument der Staatsanwaltschaft Arizona zur Festnahme eines Verdächtigen. Es handelt sich dabei um einen als «Schamane» bekanntgewordenen Eindringling. Fotos, die ihn mit nacktem Oberkörper und mit einem Kopfschmuck aus Fell und Hörnern zeigten, gingen um die Welt. Er soll am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der in Arizona festgenommene Mann soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft bis zu einem Prozess in Haft bleiben. Er sei ein aktiver Teilnehmer an einem «gewaltsamen Aufruhr» gewesen. Das Ziel sei es gewesen, «zu versuchen, die Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen», hiess es in der Anklageschrift. Die Anklage wirft ihm weder die geplante Gefangennahme noch die Absicht zur Tötung von Politikern vor. Er habe aber im Kapitol auf dem Schreibtisch von Vizepräsident Mike Pence eine Drohbotschaft hinterlassen: «Es ist nur eine Frage der Zeit, die Gerechtigkeit wird kommen.» Bei einem Verhör habe der Mann erklärt, dies sei keine Drohung gewesen. Legende: Keystone

13:53 Biden setzt weiterhin auf Erfahrung bei Besetzung von Regierungsposten Der künftige US-Präsident Joe Biden hat weitere Mitglieder seines Teams zur Eindämmung der Corona-Pandemie ernannt: Deanne Criswell, Chefin des New York Emergency Departement, wird Vorsteherin der Bundesagentur für Katastrophenschutz (Federal Emergency Management Agency FEMA).

David Cohen, der ehemalige stellvertretende CIA-Direktor soll in dieselbe Rolle zurückkehren, die er während der Obama-Regierung hatte: die des stellvertretenden Sekretärs für Terrorismusfinanzierung im Finanzministerium.

David Kessler, ein früherer Chef der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) soll der wissenschaftliche Leiter des Corona-Teams im Weissen Haus werden. Das Nachrichtenportal Politico berichtete, Kessler solle die Leitung der Impfstoff-Initiative der scheidenden US-Regierung übernehmen, der sogenannten Operation Warp Speed. Biden scheint damit bei der Vergabe von wichtigen Posten weiterhin stark auf Erfahrung zu setzen: «Wir befinden uns in einem Rennen gegen die Zeit und wir brauchen eine umfassende Strategie, dieses Virus schnell einzudämmen», erklärte Biden. Die neu ernannten Team-Mitglieder würden «wichtige Rollen bei der Durchführung unseres Rettungsplans und des Impfprogramms spielen», erklärte Biden weiter.

7:29 Pence verspricht sichere Amtsübergabe an Biden US-Vizepräsident Mike Pence hat dem designierten Präsidenten Joe Biden eine würdige Amtsübergabe zugesichert. «Wir alle haben diesen Tag miterlebt – den 6. Januar», sagte der Republikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Hinweis auf den an diesem Tag erfolgten Sturm des Kapitols in Washington durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump, bei dem fünf Menschen starben. «Und wie der Präsident gestern deutlich gemacht hat, sind wir zu einem geordneten Übergang und zu einer sicheren Amtseinführung verpflichtet. Das amerikanische Volk verdient nichts Geringeres.» Pence äusserte sich erstmals seit den Vorfällen in der Öffentlichkeit und nutzte dazu ein Treffen mit Truppen der Nationalgarde, die das US-Kapitol bewachen.