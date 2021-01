Der Ticker startet um 18:15 Uhr

22:29 Mehrheit für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Donald Trump hat das Repräsentantenhaus ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten Präsidenten eröffnet. Die Kongresskammer stimmte am Mittwoch mehrheitlich dafür, dass sich Trump im Senat wegen «Anstiftung zum Aufruhr» verantworten muss. Damit geht Trump in die Geschichte ein: Noch nie wurden gegen einen US-Präsidenten gleich zwei Amtsenthebungsverfahren eröffnet. Bei dem Votum in der Kongresskammer stimmten auch mehrere republikanische Abgeordnete dafür, ihren Parteikollegen aus dem Amt zu entfernen.

21:25 Mitch McConnell noch unentschlossen Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erklärte in einem Memo an seine republikanischen Kollegen, dass er noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, wie er abstimmen werde, und fügte hinzu, dass er sich die rechtlichen Argumente anhören werde.

20:42 Sieben Republikaner unterstützen Amtsenthebungsverfahren Bisher haben sechs Republikaner angekündigt, für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump zu stimmen: Dan Newhouse, Washington John Katko, New York Jamie Herrera Beutler, Washington Adam Kinzinger, Illinois Fred Upton, Michigan Liz Cheney, Wyoming Peter Meijer, Michigan

20:32 McConnell: Kein Votum im Senat diese Woche Eine etwaige Abstimmung über eine Amtsenthebung von Präsident Donald Trump im US-Senat wird seinen Republikanern zufolge nicht mehr in dieser Woche stattfinden. Ein Sprecher des Mehrheitsführers Mitch McConnell bestätigte auf Twitter einen Bericht der «Washington Post», wonach die Kongresskammer nicht zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammengerufen wird. Die nächste Sitzung dürfte damit am Dienstag stattfinden, einen Tag vor dem Ende von Trumps Amtszeit. Es wird erwartet, dass das Repräsentantenhaus noch heute formell Anklage gegen Trump erhebt im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols. Die Entscheidung über eine tatsächliche Amtsenthebung liegt beim Senat. Unklar ist, ob dort genug Stimmen dafür zusammenkommen würden.

20:13 Vor möglichen neuen Protesten: Trump ruft zu Gewaltfreiheit auf Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat vor möglichen neuen Protesten anlässlich der Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden zur Gewaltfreiheit aufgerufen. «Angesichts der Berichte über weitere Demonstrationen fordere ich, dass es keine Gewalt, keine Gesetzesverstösse und keinen Vandalismus jeglicher Art geben darf», hiess es in einer vom Weissen Haus ausgesandten Mitteilung. «Dafür stehe ich nicht und dafür steht Amerika nicht. Ich fordere alle Amerikaner auf, Spannungen abzubauen und die Gemüter zu beruhigen.»

20:00 Top-Republikaner: Trump trägt Verantwortung für Sturm auf Kapitol Der scheidende US-Präsident Donald Trump trägt nach Ansicht des Minderheitenführers der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, «Verantwortung» für die gewaltsame Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger. Es sei aber falsch, ihn deswegen in den letzten Tagen seiner Amtszeit mit einem beschleunigten Verfahren des Amtes zu entheben, sagte McCarthy im Parlament. Eine Amtsenthebung des Republikaners würde die politische Spaltung des Landes weiter verstärken, warnte er. «Der Präsident ist nicht ohne Schuld. Der Präsident trägt Verantwortung für den Angriff auf den Kongress vom Mittwoch durch einen aufrührerischen Mob», sagte McCarthy. Trump hätte den Mob nach Beginn des Angriffs «umgehend verurteilen» müssen, sagte er. US-Medien hatten berichtet, dass es Trumps bis dahin loyalem Verbündeten McCarthy während des Angriffs auf das Kapitol nicht gelungen war, den Präsidenten ans Telefon zu bekommen. Legende: Keystone

19:14 Pelosi: Trump ist eine Gefahr für das Land Wegen der Erstürmung des US-Kapitols durch seine Anhänger hat die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die sofortige Amtsenthebung von Präsident Donald Trump gefordert. «Er muss gehen. Er ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für das Land», sagte die Demokratin im Parlament. Trump habe «inländische Terroristen» angestachelt, um sich gegen seine Wahlniederlage zu wehren, sagte Pelosi. «Sie sind nicht aus einem Vakuum gekommen.» Trump habe sich der «Anstiftung zum Aufruhr» schuldig gemacht. Dafür müsse er zur Rechenschaft gezogen werden. Legende: Keystone

17:52 Airbnb storniert alle Reservationen in Washington in der Woche von Bidens Amtseinführung Der Apartment-Vermittler Airbnb erklärte, man werde wegen der Aufrufe der Behörden, nicht für die Vereidigung anzureisen, alle Reservierungen im Grossraum Washington in der Woche der Amtseinführung stornieren. Gäste und Gastgeber würden entschädigt, hiess es. Rund um das Kapitol war bereits Ende vergangener Woche ein neuer Sicherheitszaun errichtet worden, der vor allem von der Nationalgarde bewacht wird.

17:21 Bewaffnete Nationalgardisten bewachen Parlament Eine Woche nach Erstürmung des US-Kapitols sind die Sicherheitsmassnahmen des Parlamentsgebäudes massiv verstärkt worden. Rund um den Sitz des US-Kongresses waren am Mittwoch Tausende Soldaten der Nationalgarde im Einsatz. Normalerweise ist dort fast ausschliesslich der eigene Polizeidienst des Kapitols aktiv. Bis zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am kommenden Mittwoch am Kapitol sollen bis zu 15'000 Soldaten der Nationalgarde eingesetzt werden, um die übrigen Sicherheitskräfte zu unterstützen. Die Bundespolizei FBI befürchtet neue gewaltsame Proteste bei der Vereidigung des Demokraten. In der Innenstadt sind schon zahlreiche Strassen gesperrt, Sicherheitskräfte errichteten Kontrollpunkte. Bürgermeisterin Muriel Bowser forderte alle Bürger auf, die Innenstadt bis auf Weiteres zu meiden und auch die Amtseinführung nur an den Bildschirmen zu verfolgen. Der Secret Service, der auch den Präsidenten beschützt, ist seit Mittwoch für die Koordinierung aller Sicherheitskräfte rund um die Amtseinführung zuständig. Legende: Nationalgardisten liegen in Gängen und Hallen des Parlaments am Boden und ruhen sich aus. Keystone

16:24 New York City will Geschäftsbeziehungen zu Trump beenden Nach dem gewaltsamen Sturm des Kapitols will New York die Geschäftsbeziehungen zum abgewählten US-Präsidenten Trump beenden. «Die Verträge machen sehr deutlich, dass wir das Recht haben, den Vertrag zu kündigen, wenn ein Unternehmen, die Führung eines Unternehmens, in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist», sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Mittwoch dem TV-Sender MSNBC. «Die Aufstachelung eines Aufstands gegen die Regierung der Vereinigten Staaten stellt eindeutig eine kriminelle Aktivität dar.» Trumps Firmen-Imperium besteht aus einem Geflecht von Hunderten Geschäften. Es hat auch Verträge mit der Stadt New York zum Betrieb eines Karussells, zweier Eislaufflächen und eines Golfplatzes. Nach Angaben De Blasios bringen die Attraktionen Trumps Unternehmen jährlich 17 Millionen Dollar (etwa 15 Millionen Franken). Trump war mit Immobilien-Geschäften in seiner Heimatstadt New York bekannt geworden. Legende: Bill de Blasio, Bürgermeister von New York City, will nicht mehr mit Donald Trump geschäften. Keystone/Archiv

15:56 Senat entscheidet über Absetzung von Trump Eine Entscheidung in einem Amtsenthebungsverfahren fällt im Senat. Dort wäre eine Zweidrittel-Mehrheit nötig, um Trump am Ende tatsächlich zu verurteilen. Dafür müssten sich weit mehr als ein Dutzend republikanische Senatoren auf die Seite der Demokraten schlagen. Einzelne Republikaner im Senat haben sich offen gegen Trump gestellt, aber bisher kein Ja zum Impeachment zugesagt. Am 20. Januar wird Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt. Den Demokraten geht es bei den Impeachment-Bemühungen auch darum, Trump für künftige Regierungsämter zu sperren. Damit würde ihm eine etwaige Präsidentschaftskandidatur 2024 verwehrt.

15:50 Republikaner Cole: «Impeachment würde Nation weiter spalten» Der Republikaner Tom Cole spricht sich gegen das von Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren aus. Dies würde die Nation weiter spalten und angesichts von Trumps in einer Woche endenden Amtszeit keinen praktischen Nutzen haben, sagte er. Die Abstimmung über die Eröffnung des Impeachments wird für den Nachmittag (Ortszeit; voraussichtlich ab 21 Uhr MEZ) erwartet. Eine Mehrheit in der von Demokraten kontrollierten Parlamentskammer dafür gilt als sicher. Auch einzelne Republikaner kündigten an, dafür zu stimmen, ihren Parteikollegen aus dem Amt zu entfernen. Die Demokraten werfen Trump «Anstiftung zum Aufruhr» vor.

15:35 Debatte im Repräsentantenhaus hat begonnen Eine Woche nach dem Sturm des Kapitols haben die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus mit den Beratungen zu einem zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump begonnen. Der scheidende Präsident von den Republikanern habe seine Anhänger angestachelt und damit einen Terrorangriff auf den Kongress ermöglicht, sagte der demokratische Abgeordnete Jim McGovern. Trump müsse für sein Handeln «zur Rechenschaft gezogen werden». Jeder Tag, den er noch länger Präsident sei, sei eine «Gefahr» für das Land.

11:29 Deutsche Bank: Zusammenarbeit mit Trump auflösen Noch acht Tage lang ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Immer mehr einstige politische Verbündete wenden sich von ihm ab – auch Banken und Geschäftskunden gehen auf Distanz zu Trumps Firmen. Aus seiner Hausbank – der Deutschen Bank – gibt es jetzt Signale, dass sie ihm Kredite von über 300 Millionen Dollar nicht erneuern will. 05:29 Video Deutsche Bank beendet Zusammenarbeit mit Donald Trump Aus 10 vor 10 vom 12.01.2021. abspielen

9:35 Zweites Amtsenthebungsverfahren für Trump? Nach den Krawallen seiner Anhänger am Kapitol steuert der abgewählte US-Präsident Donald Trump auf sein zweites Amtsenthebungsverfahren zu. Im US-Repräsentantenhaus wird im Laufe des Mittwochs (Ortszeit) die Abstimmung über die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens gegen Trump erwartet. Das Prozedere bis zum finalen Votum könnte sich nach mitteleuropäischer Zeit bis in den späten Mittwochabend ziehen, womöglich sogar bis in die Nacht zu Donnerstag. Eine Mehrheit wird erwartet. Auch einzelne Abgeordnete der Republikaner kündigten an, dafür zu stimmen, ihren Parteikollegen aus dem Amt zu entfernen. Legende: Die Demokraten hatten parallel versucht, Trumps sofortige Absetzung über einen Zusatzartikel der Verfassung zu erreichen. US-Vizepräsident Mike Pence, der dies gemeinsam mit Mitgliedern des Kabinetts hätte anstossen müssen, lehnte einen solchen Schritt am Dienstagabend (Ortszeit) aber offiziell ab. Reuters

7:43 Die USA und ihre Geschichte: Eine Analyse von Peter Voegeli Wie es zum Sturm auf das US-Kapitol gekommen ist, wissen wir. Der Präsident hatte dazu aufgerufen. Ja, er hatte vier Jahre lang den Boden dafür bereitet. Und längerfristig: Seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich das politische Klima in Washington dauerhaft geändert. Das war die Strategie des republikanischen Mehrheitsführers Newt Gingrich im Repräsentantenhaus. Und das blockierte das amerikanische Regierungssystem, das im Grunde, vor allem im Senat, auf Ausgleich und Kompromiss angelegt war. Doch ganz tief unter diesen Erklärungsschichten liegt eine weitere: die Geschichte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Sturm aufs Kapitol Die Macht der Geschichte 12.01.2021 Mit Audio

6:50 Youtube sperrt Trump-Kanal für mindestens eine Woche Rund eine Woche nach der Erstürmung des US-Kapitols ergreift nun auch YouTube als letzte grosse Internetplattform schärfere Massnahmen gegen das Konto des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Angesichts von «Bedenken ob des anhaltenden Gewaltpotenzials» seien neue Inhalte auf Trumps Kanal entfernt worden, teilte die Videoplattform von Google mit. Nun dürften mindestens sieben Tage lang keine Videos mehr dort hochgeladen werden – ältere Videos blieben aber verfügbar. Zudem sei die Kommentarfunktion auf unbestimmte Zeit deaktiviert worden. Legende: Nach Angaben des Senders CNN lehnte YouTube es ab, weitere Details zum entfernten Videomaterial zu nennen. Reuters

4:08 Ranghohe Republikanerin will für Trumps Amtsenthebung stimmen Die hochrangige republikanische Abgeordnete Liz Cheney hat angekündigt, im Repräsentantenhaus für eine Amtsenthebung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump zu stimmen. «Ich werde dafür stimmen, den Präsidenten des Amtes zu entheben», erklärte sie demnach. Der zu ihrer eigenen Partei gehörende Präsident habe den «Mob», der das Kapitol stürmte, zusammengetrommelt und die Attacke ausgelöst. «Nichts davon wäre ohne den Präsidenten passiert.» Liz Cheney, die Tochter des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, gehört zur Führungsriege der Republikaner im Abgeordnetenhaus. Vor ihr hatte bereits der republikanische Abgeordnete John Katko als erster seiner Fraktion angekündigt, für eine Amtsenthebung Trumps zu stimmen. Legende: «Nichts davon wäre ohne den Präsidenten passiert», schreibt Liz Cheney in einer Stellungnahme über den Sturm auf das Kapitol vom letzten Mittwoch. Reuters

3:02 Repräsentantenhaus soll heute Nachmittag über ein Amtsenthebungsverfahren Trumps abstimmen Nachdem US-Vizepräsident Mike Pence in der Nacht auf Mittwoch klargestellt hat, dass er eine Absetzung von US-Präsident Donald Trump per Verfassungszusatz ablehne, soll das Repräsentantenhaus am Mittwochnachmittag Schweizer Zeit über ein Amtsenthebungsverfahren Trumps abstimmen. Die Aussichten, dass Trump noch vor der Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar das Weisse Haus räumen muss, gelten zurzeit aber als gering. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten zwar die Mehrheit und sind damit zuversichtlich, genügend Stimmen für eine Anklage zusammen zu haben. Für eine Verurteilung benötigen sie allerdings auch eine Zweidrittel der Stimmen im Senat. Da aber nur 50 der 100 Senatoren zum Lager der Demokraten zählen, ist die Partei auf die Unterstützung von mindestens 17 Republikanern angewiesen. Nach dem Sturm auf das Kapitol am vergangenen Mittwoch sind allerdings zahlreiche Republikaner von Trump abgerückt. Gleichzeitig wächst der Druck auf diejenigen, die das noch nicht getan haben. Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte der USA, der sich zwei Mal einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss.