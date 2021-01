Der Ticker startet um 18:15 Uhr

17:42 Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus eine Resolution eingebracht für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Ihm wird «Anstiftung zum Aufruhr» vorgeworfen und er wird verantwortlich gemacht für seine Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol vergangene Woche. In der Resolution wird darauf hingewiesen, dass sich Trump in diesem Sinne kurz vor dem Angriff an seine Anhänger gerichtet habe und sie zu «diesem vorhersehbaren Ereignis auf dem Kapitol ermutigt» habe. Der demokratische Abgeordnete Jim McGovern erklärte, eine Abstimmung könnte am Mittwoch erfolgen. Die Demokraten riefen zudem US-Vizepräsident Mike Pence auf, sich auf eine Befugnis gemäss dem 25. Verfassungszusatz zu berufen, die es dem Vizepräsidenten erlaubt, das Amt von Donald Trump für die verbleibenden Tage zu übernehmen, «wenn der Präsident nicht in der Lage sein sollte, seine Arbeite zu tun». Der Antrag wurde von den Republikanern aber abgewehrt.

14:54 Melania Trump: «Gewalt ist niemals zulässig» Die First Lady hat vier Tage nach der Erstürmung des Kapitols ihr Schweigen gebrochen. «Ich bin enttäuscht über das, was passiert ist», erklärt Melania Trump in einer Mitteilung. «Es ist erbaulich zu sehen, dass so viele Menschen begeistert wählen gingen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Leidenschaft in Gewalt umschlägt. Unser Weg besteht darin, Gemeinsamkeiten zu finden und die freundlichen und starken Menschen zu sein, von denen ich weiss, dass wir es sind.» Die First Lady drückt den Angehörigen der fünf Todesopfer ihr Mitgefühl aus und findet klare Worte: «Unsere Nation muss auf zivile Art und Weise heilen. Ich verurteile uneingeschränkt die Gewalt, die am Kapitol stattgefunden hat. Gewalt ist niemals zulässig.» Melania Trump nutzt ihre Erklärung auch, um den Millionen Amerikanern zu danken, die sie und ihren Ehemann unterstützten. «Es war die Ehre meines Lebens, als Ihre First Lady zu dienen.»

14:25 Biden wählt William Burns als neuen CIA-Chef Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat William Burns als neuen CIA-Direktor nominiert. Burns solle den Posten an der Spitze des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten übernehmen, teilt Bidens Mitarbeiterstab mit. Der langjährige Karriere-Diplomat Burns ist derzeit Vorsitzender der renommierten Carnegie Stiftung für internationalen Frieden, einer auf Aussenpolitik spezialisierten überparteilichen Denkfabrik. Legende: William Burns diente 33 Jahre als Diplomat. Keystone

13:19 Merkel findet Sperrung von Trumps Twitterkonto problematisch Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel beurteilt die dauerhafte Sperrung von Trumps Twitter-Account skeptisch. «Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist von elementarer Bedeutung», sagt ihr Sprecher Steffen Seibert. Eingriffe könne es nur entlang der Gesetze geben, nicht aber nach Beschluss von Betreibern von Social-Media. «Unter dem Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.» Richtig sei auch, dass die Betreiber hohe Verantwortung dafür trügen, dass die politische Kommunikation nicht durch Hass, durch Lügen und Anstiftung durch Gewalt vergiftet werde. Es sei daher angemessen, dass Mitteilungen mit Anmerkungen versehen würden. Legende: Sie ist bezüglich der Sperrung von Trumps Twitterkonto skeptisch: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Reuters

11:00 Washington vor Bidens Vereidigung in Alarmbereitschaft Mit dem Sturm auf das Kapitol wollten Trumps Anhänger die Zertifizierung des Wahlergebnisses verhindern. Fünf Menschen starben bei den Vorgängen, die weltweit für Entsetzen sorgten. In Washington herrscht Alarmbereitschaft vor der Vereidigung Bidens. Die Zeremonie, zu der normalerweise Hunderttausende Menschen kommen, ist dieses Jahr zwar wegen der Corona-Pandemie ohnehin deutlich zurückgeschraubt. Dennoch sieht Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser Bedarf an erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Schliesslich habe es sich bei dem Sturm auf das Parlament um einen «beispiellosen Terrorangriff» gehandelt.

9:51 Pompeo verärgert China Nach der Stürmung des Kapitols in den USA sorgt ein aussenpolitischer Entscheid von Aussenminister Mike Pompeo für weitere Ungewissheiten. Die USA wollen die Kontaktbeschränkungen zwischen amerikanischen Beamten und Vertreterinnen von Taiwan ganz aufheben. Chinas Aussenministerium sagte dazu, es sei entschieden gegen die Entscheidung von Pompeo. China werde sich entschlossen gegen alle Versuche wehren, seine Interessen zu sabotieren, sagte Ministeriumssprecher Zhao Lijian Reportern in Peking. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als sein souveränes Territorium. Die USA sollten alle Schritte unterlassen, ihre Beziehungen zu Taiwan aufzuwerten oder ihre militärische Kooperation zu stärken, so Lijian. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Streit um Taiwan USA legen Zurückhaltung beim Thema Taiwan ab 10.01.2021 Mit Audio

9:02 Demokraten stellen Pence Ultimatum Vizepräsident Pence soll 24 Stunden Zeit erhalten, um Trump abzusetzen. Andernfalls starten die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Schon jetzt ist Donald Trump einer von bislang nur drei US-Präsidenten, die sich einem Amtsenthebungsverfahren unterziehen mussten. Nun droht ihm darüber hinaus noch ein unrühmliches Alleinstellungsmerkmal: Machen die Demokraten im Kongress ihre Drohung wahr – und alles deutet darauf hin –, wird Trump der erste Staatschef der USA, gegen den gleich zwei solche Verfahren eröffnet wurde. Ausserdem wollen die Demokraten Trump lebenslang für Regierungsämter sperren. Damit wäre sichergestellt, dass er 2024 nicht erneut kandidieren könnte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Amtsenthebung nach Amtszeit Das ist der Plan der Demokraten gegen Trump 11.01.2021 Mit Video

1:18 Mindestens 20 Verdächtige kommen vor Bundesgericht Zwei weitere Verdächtige sind festgenommen worden, die am Sturm auf das Kapitol beteiligt gewesen sein sollen. Laut FBI wurde einer der Beschuldigten in Texas gefasst, der andere in Tennessee. Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am Mittwoch müssen sich inzwischen mindestens 20 Verdächtige vor einem Bundesgericht verantworten.

22:30 Social-Media-Anbieter wegen Sperrungen in Kritik Dass Social-Media-Anbieter in Eigenregie über die Sperrung von Nutzern entscheiden können, sorgt für Kritik. Prominentestes Beispiel ist Donald Trump. Problematisch sei besonders, wie intransparent die Techkonzerne bei diesen Entscheiden agieren, sagt SRF-Digitalredaktor Guido Berger im Beitrag der «Tagesschau»: 02:12 Video Umstrittene Twitter-Sperrungen Aus Tagesschau vom 10.01.2021. abspielen

21:31 US-Flagge am Weissen Haus weht auf Halbmast Zu Ehren des verstorbenen Kapitol-Polizisten Brian S. weht die US-Fahne am Weissen Haus nun auf Halbmast. Zuvor hatten Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, sowie weitere Politikerinnen und Politiker bereits gefordert, dass auch die Flagge auf dem Kapitol herabgesetzt werde. Nun erinnern die US-Fahnen auf mehreren Gebäuden in Washington an die Eregnisse vom Donnerstag. Beim Sturm auf das Kapitol gab es viele Verletzte und fünf Todesopfer, darunter der Polizist Brian S. Legende: Auch am Longworth House Office Building gegenüber dem Kapitol hängt die Fahne auf Halbmast. Reuters

17:33 Ein Präsident und «sein» Medium - Trumps Twitter-Bilanz Mit seinen Tweets hielt Trump die Welt in Atem. Zuletzt erreichte er via Twitter mehr als 88 Millionen Follower. Der abgewählte US-Präsident nutzte die Plattform nicht nur für politische Botschaften, sondern auch für Eigenwerbung oder zur Diffamierung seiner Gegner. In den vergangenen drei Monaten kam Trump im Schnitt auf 30 Tweets am Tag. Insgesamt verzeichnet das Trump-Twitterarchiv 56'571 Tweets. Ein Rückblick. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Politik auf Social Media Trump verstummt nach mehr als 56'000 Tweets – eine Bilanz 10.01.2021 Mit Video

16:26 Spendenaufrufe des Trump-Teams bleiben aus Donald Trump ist nicht nur auf Twitter verstummt – auch die E-Mails und SMS seines Wahlkampfteams mit Spendenaufrufen bleiben inzwischen aus. Die bislang letzte SMS verschickte sein Team laut Nachrichtenagentur AWP um 13.30 Uhr am Mittwoch, die bislang letzte E-Mail zehn Minuten später. Trump hatte auch nach seiner Wahlniederlage in mehreren Mails und SMS pro Tag weiter um Spenden geworben. Als Ziel gab das Trump-Team an, gegen Wahlbetrug der Demokraten vorgehen und die «radikale Linke» stoppen zu wollen. Laut einem Bericht der «New York Times» gelang es Trump alleine im Monat nach der Wahl vom 3. November, mehr als 200 Millionen Dollar einzusammeln.

12:37 Papst verurteilt Ereignisse in Washington Papst Franziskus hat die Gewalt beim Sturm auf das Kapitol in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington verurteilt. Diese Vorgänge seien abzulehnen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Interview mit dem Fernsehsender Tg5, aus dem zunächst ein Ausschnitt veröffentlicht wurde und das am Abend ausgestrahlt werden sollte. Es gebe immer Menschen, die einen Weg gegen die Gemeinschaft, gegen die Demokratie und gegen das Gemeinwohl einschlagen, erklärte der 84-Jährige weiter. Der Pontifex sei über die Ereignisse in Washington erstaunt gewesen und mahnte aus einem Fall wie diesem zu lernen. «Gott sei Dank platzte das auf und man kann gut sehen, weshalb», sagte er weiter. «Wir müssen daraus lernen, das nicht zu wiederholen und aus der Geschichte lernen», forderte der Papst. Solche Gruppen seien nicht gut in die Gesellschaft integriert. Früher oder später komme es zu einem solchen Gewaltausbruch. Legende: Keystone

3:22 Auch Apple und Amazon boykottieren Parler Einen Tag nach Google hat auch Apple die Social-Media-App Parler bis auf Weiteres aus seinem App-Store verbannt. Die Plattform habe gegen die App-Store-Bedingungen verstossen, hiess es von Apple. Auch Amazon schloss Parler von seinen Diensten aus. Amazon Web Services (AWS) werde dem Nachrichtendienst als Webhost ab Montagmorgen nicht mehr zur Verfügung stehen, teilte AWS Parler mit. Damit dürfte Parler ab dann für mindestens mehrere Tage nicht mehr funktionieren. Der Plattform wird vorgeworfen ungenügend gegen Inhalte vorzugehen, die zu Gewalt aufrufen. Parler sei unter anderem dazu verwendet worden, den Sturm aufs Kapitol in Washington zu koordinieren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Twitter sperrt US-Präsidenten Keine Trump-Tweets? Für seine Anhänger gibt es Alternativen 10.01.2021 Mit Video

1:46 Demokraten präzisieren Amtsenthebungs-Resolution Die Demokraten wollen schon am Montag das Amtsenhebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump in Gang bringen. Der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lieu sagte dem Sender CNN, er und seine Kollegen würden es zwar bevorzugen, dass Trump zurücktritt oder dass Vizepräsident Mike Pence Schritte zu seiner Amtsenthebung einleitet. Sollte beides nicht geschehen, würden die Demokraten am Montag eine Resolution zur Amtsenthebung Trumps in das Repräsentantenhaus einbringen. «Wir erwarten eine Abstimmung im Plenum in der kommenden Woche», so Lieu. Lieu ist Ko-Autor des Resolutionsentwurfs, in dem ein einziger Anklagepunkt gegen Trump aufgeführt ist: «Anstiftung zum Aufruhr». Das Repräsentantenhaus kann das Impeachment-Verfahren mit einfacher Mehrheit anstossen, über die Absetzung des Präsidenten entscheidet jedoch der Senat – und dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. 00:48 Video Ted Lieu: Haben bereits 180 Stimmen zusammen Aus News-Clip vom 10.01.2021. abspielen

22:45 Wie gelangten die Trump-Anhänger ins Kapitol? Es war ein Sicherheitsdebakel der Sonderklasse. Ausgerechnet in der Hauptstadt jenes Landes, das stolz ist auf die Schlagkraft der Polizei und des Militärs, stürmten Hunderte von Trump-Anhängern das Kapitol. Wie konnte das passieren? Zwei Sicherheitsexperten liefern Antworten: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sturm auf Kapitol Ein Sicherheitsdebakel der Sonderklasse in den USA 09.01.2021 Mit Audio

21:57 Korrespondent: «Auf Twitter konnte Trump niemand dreinreden» Dass Twitter das Konto von Donald Trump dauerhaft sperre, sei für den abgewählten Präsidenten einschneidend, sagt USA-Korrespondent Thomas von Grünigen. «Trump hat via Twitter Politik gemacht. Auf Twitter konnte ihm niemand dreinreden. Offenbar wussten oft nicht einmal das Presseteam oder das Kabinett, was er vorhatte.» Auch sei es ihm gelungen, via Twitter die Karrieren seiner Gegner zerstören. Diese Plattform fehle ihm jetzt: 03:12 Video Korrespondent: «Trump hat via Twitter Weltpolitik gemacht» Aus Tagesschau vom 09.01.2021. abspielen

20:33 FBI nimmt prominente Randalierer fest Bei der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger stach einer der Eindringlinge besonders ins Auge: Bilder des Mannes mit dem Kopfschmuck aus Fell und Hörnern, dem angemalten Gesicht und dem Speer mit US-Flagge in der Hand gingen um die Welt. Nun wurde der Mann, der sich Jake Angeli nennt, festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Washington mitteilte. Bereits am Freitag sei Adam J. aus Florida von der Polizei aufgegriffen worden – er soll das Rednerpult der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses im Kapitol entwendet haben. Auch ein Mitglied des Abgeordnetenhauses des Bundesstaats West Virginia, Derrick Evans, sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, den drei Männern werde vor einem Bundesgericht illegales Eindringen in ein besonders gesichertes Gebäude sowie gewaltsames Eindringen und ungebührliches Verhalten auf dem Gelände des Kapitols zur Last gelegt.

18:13 Auch Kirchenvertreter fordern Trump zum Rücktritt auf Nun stellen sich auch hochrangige Kirchenvertreter hinter die Forderungen nach einem sofortigen Rücktritt des abgewählten US-Präsidenten. «Präsident Donald J. Trumps Handlungen und Worte haben die Sicherheit des Landes und seiner Regierungsinstitutionen gefährdet, indem sie einen gewalttätigen, tödlichen, aufrührerischen Mob-Angriff auf das US-Kapitol anstifteten», heisst es in einem offenen Brief des nationalen Kirchenrates. Adressiert ist das Schreiben an Vizepräsident Mike Pence, die Mitglieder des Kongresses und Angehörige von Trumps Kabinett. «Wenn Trump nicht bereit ist zurückzutreten, fordern wir Sie auf, die von unserem demokratischen System vorgesehenen Möglichkeiten zu nutzen», heisst es weiter.