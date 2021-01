Der Ticker startet um 18:15 Uhr

11:29 Deutsche Bank: Zusammenarbeit mit Trump auflösen Noch acht Tage lang ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Immer mehr einstige politische Verbündete wenden sich von ihm ab – auch Banken und Geschäftskunden gehen auf Distanz zu Trumps Firmen. Aus seiner Hausbank – der Deutschen Bank – gibt es jetzt Signale, dass sie ihm Kredite von über 300 Millionen Dollar nicht erneuern will. 05:29 Video Deutsche Bank beendet Zusammenarbeit mit Donald Trump Aus 10 vor 10 vom 12.01.2021. abspielen

9:35 Zweites Amtsenthebungsverfahren für Trump? Nach den Krawallen seiner Anhänger am Kapitol steuert der abgewählte US-Präsident Donald Trump auf sein zweites Amtsenthebungsverfahren zu. Im US-Repräsentantenhaus wird im Laufe des Mittwochs (Ortszeit) die Abstimmung über die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens gegen Trump erwartet. Das Prozedere bis zum finalen Votum könnte sich nach mitteleuropäischer Zeit bis in den späten Mittwochabend ziehen, womöglich sogar bis in die Nacht zu Donnerstag. Eine Mehrheit wird erwartet. Auch einzelne Abgeordnete der Republikaner kündigten an, dafür zu stimmen, ihren Parteikollegen aus dem Amt zu entfernen. Legende: Die Demokraten hatten parallel versucht, Trumps sofortige Absetzung über einen Zusatzartikel der Verfassung zu erreichen. US-Vizepräsident Mike Pence, der dies gemeinsam mit Mitgliedern des Kabinetts hätte anstossen müssen, lehnte einen solchen Schritt am Dienstagabend (Ortszeit) aber offiziell ab. Reuters

7:43 Die USA und ihre Geschichte: Eine Analyse von Peter Voegeli Wie es zum Sturm auf das US-Kapitol gekommen ist, wissen wir. Der Präsident hatte dazu aufgerufen. Ja, er hatte vier Jahre lang den Boden dafür bereitet. Und längerfristig: Seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich das politische Klima in Washington dauerhaft geändert. Das war die Strategie des republikanischen Mehrheitsführers Newt Gingrich im Repräsentantenhaus. Und das blockierte das amerikanische Regierungssystem, das im Grunde, vor allem im Senat, auf Ausgleich und Kompromiss angelegt war. Doch ganz tief unter diesen Erklärungsschichten liegt eine weitere: die Geschichte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Sturm aufs Kapitol Die Macht der Geschichte 12.01.2021 Mit Audio

6:50 Youtube sperrt Trump-Kanal für mindestens eine Woche Rund eine Woche nach der Erstürmung des US-Kapitols ergreift nun auch YouTube als letzte grosse Internetplattform schärfere Massnahmen gegen das Konto des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Angesichts von «Bedenken ob des anhaltenden Gewaltpotenzials» seien neue Inhalte auf Trumps Kanal entfernt worden, teilte die Videoplattform von Google mit. Nun dürften mindestens sieben Tage lang keine Videos mehr dort hochgeladen werden – ältere Videos blieben aber verfügbar. Zudem sei die Kommentarfunktion auf unbestimmte Zeit deaktiviert worden. Legende: Nach Angaben des Senders CNN lehnte YouTube es ab, weitere Details zum entfernten Videomaterial zu nennen. Reuters

4:08 Ranghohe Republikanerin will für Trumps Amtsenthebung stimmen Die hochrangige republikanische Abgeordnete Liz Cheney hat angekündigt, im Repräsentantenhaus für eine Amtsenthebung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump zu stimmen. «Ich werde dafür stimmen, den Präsidenten des Amtes zu entheben», erklärte sie demnach. Der zu ihrer eigenen Partei gehörende Präsident habe den «Mob», der das Kapitol stürmte, zusammengetrommelt und die Attacke ausgelöst. «Nichts davon wäre ohne den Präsidenten passiert.» Liz Cheney, die Tochter des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, gehört zur Führungsriege der Republikaner im Abgeordnetenhaus. Vor ihr hatte bereits der republikanische Abgeordnete John Katko als erster seiner Fraktion angekündigt, für eine Amtsenthebung Trumps zu stimmen. Legende: «Nichts davon wäre ohne den Präsidenten passiert», schreibt Liz Cheney in einer Stellungnahme über den Sturm auf das Kapitol vom letzten Mittwoch. Reuters

3:02 Repräsentantenhaus soll heute Nachmittag über ein Amtsenthebungsverfahren Trumps abstimmen Nachdem US-Vizepräsident Mike Pence in der Nacht auf Mittwoch klargestellt hat, dass er eine Absetzung von US-Präsident Donald Trump per Verfassungszusatz ablehne, soll das Repräsentantenhaus am Mittwochnachmittag Schweizer Zeit über ein Amtsenthebungsverfahren Trumps abstimmen. Die Aussichten, dass Trump noch vor der Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar das Weisse Haus räumen muss, gelten zurzeit aber als gering. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten zwar die Mehrheit und sind damit zuversichtlich, genügend Stimmen für eine Anklage zusammen zu haben. Für eine Verurteilung benötigen sie allerdings auch eine Zweidrittel der Stimmen im Senat. Da aber nur 50 der 100 Senatoren zum Lager der Demokraten zählen, ist die Partei auf die Unterstützung von mindestens 17 Republikanern angewiesen. Nach dem Sturm auf das Kapitol am vergangenen Mittwoch sind allerdings zahlreiche Republikaner von Trump abgerückt. Gleichzeitig wächst der Druck auf diejenigen, die das noch nicht getan haben. Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte der USA, der sich zwei Mal einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss.

2:24 US-Vizepräsident lehnt Absetzung Trumps per Verfassungszusatz ab Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence hat eine sofortige Absetzung des Präsidenten Donald Trump über einen Zusatzartikel der Verfassung offiziell abgelehnt. In einem am Dienstagabend Ortszeit veröffentlichten Schreiben an das Repräsentantenhaus erklärte Pence, ein solches Vorgehen, das von ihm und mehreren Kabinettsmitgliedern angestossen werden müsste, sei nicht im Interesse der Nation. Auf Grundlage des 25. Zusatzartikels der Verfassung könnte Pence den Präsidenten mit einer Mehrheit wichtiger Kabinettsmitglieder für unfähig erklären, sein Amt auszuüben. Mit dem Schreiben an das Repräsentantenhaus kommt Mike Pence einer Abstimmung über eine Resolution des 25. Zusatzartikels in der ersten Kammer zuvor. Sollte eine Mehrheit dafür stimmen, rufen die Mitglieder des Repräsentantenhauses damit Mike Pence dazu auf, Donald Trump per 25. Zusatzartikel für amtsunfähig erklären zu lassen und abzusetzen.

0:26 US-Militärführung verurteilt Attacke auf Kapitol in seltener Weise In einer raren politischen Stellungnahme hat der Generalstab der US-Streitkräfte die Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump scharf verurteilt. «Die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht geben niemandem das Recht zu Gewalt, Aufruhr und Aufstand», schrieben US-Generalstabschef Mark Milley und seine Kollegen aus der US-Militärführung in einer gemeinsamen Stellungnahme. «Wir als Angehörige der Streitkräfte müssen die Werte und Ideale der Nation verkörpern», hiess es weiter. Jeder Akt, der sich gegen die verfassungsrechtlichen Vorgänge richte, sei «nicht nur gegen unsere Traditionen, Werte, und unseren Eid – es ist gegen das Gesetz». Das Militär sei dem Gesetz verpflichtet und werde weiterhin die Verfassung verteidigen. Am 20. Januar werde Joe Biden als künftiger US-Präsident vereidigt und so zum nächsten Oberbefehlshaber über die Streitkräfte, betonten die Top-Generäle in ihrem Schreiben. Die Erklärung ist eine seltene politische Stellungnahme der US-Militärführung, die sich üblicherweise aus der Tagespolitik heraushält. Legende: «Die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht geben niemandem das Recht zu Gewalt, Aufruhr und Aufstand», schreibt US-Generalstabschef Mark Milley. Reuters

23:15 15'000 Nationalgardisten mobilisiert Insgesamt 15’000 Nationalgardisten sind derzeit mobilisiert und werden laufend nach Washington DC entsendet, um die Sicherheit für die Inaugurationsfeier des neuen US-Präsidenten Joe Biden zu sichern. Das sagte General Daniel Hokanson, Chef der Nationalgarde. Die Zahl von Nationalgardisten aus anderen US-Staaten sei weiter erhöht worden aus Sorge um mögliche Ausschreitungen anlässlich der Amtseinsetzung am 20. Januar. Die Soldaten der Nationalgarde würden unterstützt von Beamten des Secret Service (Präsidenten-Schutz), der Park Police (Nationalparks und historische Stätten) und der Capitol Police, zuständig für den Schutz im Kongress und auf dem Kapitol. Legende: Nationalgardisten ziehen vor dem Kapitol auf. Reuters

22:37 Hundert von Anklagen nach Sturm auf Kapitol zu erwarten Die Staatsanwaltschaft geht nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington davon aus, schon bald «Hunderte» mutmassliche Täter anzuklagen. In einigen Fällen würden auch Anklagen nach Bundesrecht wegen Aufruhr und Verschwörung geprüft, worauf bis zu 20 Jahre Haft stehen könnten, sagte der zuständige Staatsanwalt für den Bezirk Washington, Michael Sherwin. Bislang seien bereits zu 170 Verdächtigen Ermittlungsakten angelegt worden. 70 Personen seien bisher angeklagt worden. Ein Bericht der «Washington Post» hat die Frage aufgeworfen, warum Warnungen des FBI ohne Konsequenzen geblieben seien. Einen Tag vor der Erstürmung des Kapitols habe ein FBI-Büro im Bundesstaat Virginia gewarnt, dass Extremisten für Gewalt und «Krieg» nach Washington reisen wollten, berichtete die Zeitung unter Berufung auf das interne Dokument. Steven D'Antuono, der stellvertretende Direktor des FBI-Büros in Washington, sagte, dass man rund 100’000 digitale Beweise aus der Öffentlichkeit erhalten haben, die nun kontrolliert werden müssen. Die Anklagen daraus könnten voraussichtlich in die Hunderte gehen.

22:30 Grenzmauer-Bau als politische Erfolgsgeschichte Am Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump seine Bemühungen beim Bau einer Grenzmauer zu Mexiko als grosse Erfolgsgeschichte bezeichnet: «Ich habe meine Versprechen gehalten», sagte er bei einem Besuch an der Grenzmauer in Alamo, Texas, an der Grenze zu Mexiko. Der Mauerbau sei eine «grossartige Errungenschaft». In den Gebieten, wo die Mauer gebaut worden sei, sei die Zahl illegaler Grenzübertritte rapide gefallen. Seine Regierung habe das «Einwanderungschaos» beendet und die Souveränität der Vereinigten Staaten wiederhergestellt. Der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko war eines der politischen Versprechen Trumps vor seiner Wahl zum Präsidenten gewesen. Das US-Heimatschutzministerium hatte Anfang Januar mitgeteilt, die Grenzanlagen von rund 720 Kilometer Länge seien fertig. Zumeist wurden aber nur bestehende und veraltete Grenzanlagen ausgebaut oder saniert. Ursprünglich hatte Trump beim Mauerbau grössere Ziele vorgegeben und von rund 1100 bis 1450 Kilometern gesprochen. Insgesamt ist die Grenze zum Nachbarland Mexiko rund 3200 Kilometer lang.

21:52 Donald Trump sieht null Risiko US-Präsident Donald Trump hat einen Auftritt an der Grenzmauer zu Mexiko in Alamo, Texas, eine Warnung an die Demokraten und den künftigen US-Präsidenten Joe Biden ausgesprochen. Massnahmen, die jetzt gegen ihn ergriffen würden, würden auf sie zurückfallen, sagte Trump. «Der 25. Verfassungszusatz stellt null Risiko für mich dar, aber er wird zurückkommen und Joe Biden und seine Regierung heimsuchen.» Er fügte hinzu: «Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht.» Auf Grundlage des 25. Verfassungszusatzes kann der US-Vizepräsident den Präsidenten mit einer Mehrheit wichtiger Kabinettsmitglieder absetzen. Trump ist am Vormittag in den Süd von Texas geflogen, um einen bedeutenden Abschnitt der Grenzmauer zu Mexiko zu besichtigen. Der Ausbau der Grenzmauer war ein politisches Versprechen des abtretenden Präsidenten. Legende: US-Präsident Donald Trump spricht an der Grenzmauer zu Mexiko in Alamo, Texas. Reuters

20:45 Aussenminister Pompeo sagt alle Auslandreisen ab Weniger als 18 Stunden nach der Ankündigung, dass US-Aussenminister Mike Pompeo nach Brüssel reisen wolle, hat das State Department, Link öffnet in einem neuen Fenster alle Auslandsreisen mit hochrangigen Beamten abgesagt. Pompeo wollte sich in Brüssel mit Nato-Chef Jens Stoltenberg treffen. Im Aussenministerium gebe es Bedenken über mögliche Gewaltakte bei der Einweihung des Präsidenten kommende Woche, hiess es. Als offizieller Grund sagte Sprecherin Morgan Ortagus, die Entscheidung sei getroffen worden, um den Übergang zur neuen Biden-Administration zu erleichtern. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr dagegen von EU-Diplomaten,der Grund für die Absage sei, dass die Europäer Pompeo die kalte Schulter gezeigt hätten. In Brüssel hätten keine Gespräche mit EU-Vertretern auf dem Plan gestanden. Einer der Diplomaten sagte Reuters, nach der Stürmung des Kapitols brächte ein Treffen mit Pompeo die US-Verbündeten in Verlegenheit. Sprecherin Ortagus sagte in Washington weiter, «das Aussenministerium ist in seinen Übergangsbemühungen mit dem Team des designierten Präsidenten Biden gut vorangekommen. Wir setzen uns voll und ganz für einen reibungslosen und geordneten Übergangsprozess ein, der nun abgeschlossen werden soll.» Pompeo traf sich vergangene Woche mit seinem designierten Nachfolger, Antony Blinken, was ein Beamter des Aussenministeriums als «herzliches Treffen» beschrieb. Legende: Aussenminister Mike Pompeo bei einem Referat im National Press Club in Washington. Reuters

19:56 Grosse Sicherheitsbedenken für die Inauguration Die Vereidigung eines neuen US-Präsidenten ist auch unter «normalen Umständen» eine Veranstaltung mit maximalem Sicherheitsaufgebot. Für den kommenden 20. Januar schüren die Ausschreitungen auf dem Kapitol die Sorge vor neuen Zwischenfällen – auch wenn die Inauguration wegen der Corona-Pandemie ohne Publikumsmassen stattfinden soll. Mehrere US-Medien haben über eine interne Warnung der Bundespolizei FBI an die Sicherheitskräfte berichtet, wonach es rund um die Amtseinführung von Joe Biden in den Hauptstädten aller Bundesstaaten zu bewaffneten und gewaltsamen Protesten kommen könnte. Eine bewaffnete Gruppe wolle am Samstag nach Washington reisen, meldete der Senders ABC gemäss einem Hinweis des FBI. Auch der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte in Washington, Personen, die im US-Kapitol eingedrungen seien, sollten mit einem Flugverbot belegt werden. Sie seien eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. «Wir können nicht zulassen, dass dieselben Aufrührer in ein Flugzeug steigen und noch mehr Gewalt und Schaden anzurichten», sagte Schumer. Es bestehe sie Gefahr, dass viele der Leute, die das Kapitol gestürmt haben, zur Amtseinführung nach Washington zurückkehren könnten.

19:35 Pompeo sagt Besuch bei Asselborn ab US-Aussenminister Mike Pompeo hat eine geplante Reise nach Luxemburg abgesagt. Er wird am Mittwochabend in Brüssel erwartet, wo er mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammentreffen wird. Geplant war auch ein Zwischenstopp in Luxemburg. Aber Pompeo sagte das Treffen ab aus Protest gegen seinen luxemburgischen Amtskollegen Jean Asselborn. Das bestätigte ein luxemburgischer Beamter der Agentur AFP, was die «New York Times» zuvor veröffentlicht hatte. Asselborn hatte nach den Ereignissen auf dem Kapitol schwere Vorwürfe gegen Donald Trump geäussert. Präsident Trump sei «ein politischer Brandstifter, der vor ein Strafgericht gestellt werden muss», sagte Asselborn dem Sender RTL. Zudem habe der US-Präsident «absolut nichts mit Demokratie zu tun, weil er seine eigene Verfassung, Gerichtsurteile und natürlich die Ergebnisse der Wahlen ignoriert hat»

18:39 Pompeo wirft Iran vor, Al-Kaida zu unterstützen Die US-Regierung erhöht in ihren letzten Amtstagen den Druck auf den Iran und wirft dem Land die Unterstützung von Al-Kaida vor. «Die neue Heimatbasis von Al-Kaida ist die Islamische Republik Iran», sagte Aussenminister Mike Pompeo in Washington vor dem National Press Club. Die USA hätten nun weniger Optionen im Umgang mit der Extremistengruppe, da diese sich im Iran «eingegraben» habe. Pompeo deutete an, der Iran habe Al-Kaida-Anführern Unterschlupf gewährt und die Islamisten unterstützt. Er setzte bis zu sieben Millionen Dollar für Hinweise auf die Al-Kaida-Führung im Iran aus. Der iranische Aussenminister Dschawad Sarif wies die Anschuldigungen zurück: Es handele sich um «Kriegstreiberei und Lügen». Pompeo lege keine konkreten Beweise vor. Pompeo verwies aber darauf, dass sich der mutmassliche Al-Kaida-Vizechef Abu Muhammad al-Masri bis zu seinem Tod am 7. August im Iran aufgehalten habe. Die «New York Times» hatte im November berichtet, dass al-Masri, der als ein Drahtzieher der Bombenanschläge auf zwei US-Botschaften in Afrika 1998 gilt, von israelischen Agenten im Iran erschossen worden sei. Der Iran hatte dies dementiert und erklärt, dass es keine Al-Kaida-«Terroristen» auf seinem Boden gebe.

18:17 Donald Trump: «Rede war völlig angemessen» US-Präsident Donald Trump sieht im Zusammenhang mit der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols keine persönliche Verantwortung bei sich: «Wenn Sie meine Rede lesen: Sie wurde analysiert und die Leute fanden, dass das, was ich gesagt habe, völlig angemessen war.» Demokraten wie auch der Republikaner werfen dem Präsidenten nach dem Sturm auf das Kapitol vor, seine Anhänger in seiner Rede aufgestachelt zu haben. Trump äusserte sich vor Journalisten auf dem Flugplatz Joint Base Andrews bei Washington, von wo aus er nach Texas, an die Grenze zu Mexiko, reisen will. Er warf den grossen Technologie-Unternehmen vor, wegen ihres Vorgehens gegen Nutzer und Beiträge zur Sicherheitslage in den USA, eine «fürchterliche Sache» für das Land zu tun. «Ich glaube, es wird ein katastrophaler Fehler für sie sein. Sie spalten und entzweien und sie zeigen etwas, was ich seit langer Zeit vorhergesagt habe», sagte Trump. «Das verleitet andere dazu, das gleiche zu tun. Und es verursacht eine Menge Probleme und eine Menge Gefahren», sagte Trump. «Ich habe noch nie so eine Wut gesehen, wie jetzt gerade, und das ist eine fürchterliche Sache», sagte er. «Man muss Gewalt immer vermeiden und wir haben enorme Unterstützung, wahrscheinlich wie niemand jemals zuvor gesehen hat.»

16:40 Donald Trump: «Wir wollen keine Gewalt» Vor seiner Abreise nach Texas hat US-Präsident Donald Trump mit Journalisten über die neuesten Entwicklungen in Washington gesprochen. «Wir wollen keine Gewalt», sagte er. Zudem verurteile er den jüngsten Versuch der Demokraten, ihn dafür anzuklagen, dass er versucht haben soll, einen gewaltsamen Aufstand gegen die US-Regierung anzustiften. Trump sprach von einer «Fortsetzung der grössten Hexenjagd in der Geschichte der Politik». Das Verfahren sei «absolut lächerlich» und «gefährlich». «Es verursacht eine enorme Wut im Land.» Legende: US-Präsident Donald Trump äussert sich vor seinem Abflug nach Texas vor dem Weissen Haus gegenüber Journalisten zum anstehenden Amtsenthebungsverfahren. Keystone

16:09 US-Präsident Trump will Grenzmauer in Süd-Texas besuchen US-Präsident Donald Trump plant heute Dienstag, nach Alamo, Texas, zu reisen, um einen bedeutenden Abschnitt der Grenzmauer zu Mexiko zu besichtigen. Es wäre der erst öffentliche Auftritt des US-Präsidenten seit der Erstürmung des US-Kapitols durch Demonstranten. Laut dem Weissen Haus gibt es keinen tieferen Grund für die Auswahl von Alamo für den Besuch. Die Alamo-Mission, Link öffnet in einem neuen Fenster in der Stadt San Antonio in Texas war 1836 Schauplatz einer berühmten Schlacht im texanischen Unabhängigkeitskrieges, als die Verteidiger des Forts Alamo von mexikanischen Truppen besiegt wurden. Trump hat während seiner gesamten Amtszeit versucht, grenzüberschreitende Migration und auch die legale Einwanderung zu begrenzen. Das Projekt einer Grenzmauer geht auf sein politisches Versprechen von 2016 zurück. Der Sprecher des Weissen Hauses, Judd Deere, sagte, der Besuch würde die «Fertigstellung von mehr als 600 Kilometer Grenzmauer» markieren. Ein politisches Versprechen sei gemacht und nun eingelöst worden. Die 644 km Grenzmauer im Süden von Texas umfasst eine grosse Zahl von Bauabschnitten, die auch schon von früheren US-Administrationen zu Grenzbefestigungen ausgebaut worden sind. 05:41 Video Was wurde aus Trumps Grenzmauer? Aus 10 vor 10 vom 16.10.2020. abspielen