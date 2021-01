Das bestätigte das Team von Biden der Nachrichtenagentur Associated Press. Biden scheint damit bei der Vergabe von wichtigen Posten weiterhin stark auf Erfahrung zu setzen.

Der designierte Präsident Joe Biden nominiert die Chefin des New York Emergency Department, Deanne Criswell, als Vorsteherin der Bundesagentur für Katastrophenschutz (Federal Emergency Management Agency FEMA). Zudem hat er den ehemaligen stellvertretenden CIA-Direktor David Cohen angeheuert, um in die gleiche Rolle zurückzukehren, die er während der Obama-Regierung innehatte.

Er habe Pence laut FBI eine Notiz mit den Worten hinterlassen, es sei «nur eine Frage der Zeit, bis Gerechtigkeit» komme. «Starke Beweise, darunter seine eigenen Worte und Taten im Kapitol deuten darauf hin, dass es die Absicht der Kapitol-Randalierer war, gewählte Vertreter der US-Regierung gefangenzunehmen und zu ermorden», so die Ermittler. Der Pflichtverteidiger des Mannes war für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen.

Nach den ersten FBI-Untersuchungen zur Erstürmung des Kapitols verschärfen US-Ermittler ihre Vorwürfe gegen die gewalttätig gewordenen Anhänger von US-Präsident Donald Trump. In einem Haftantrag für den bereits festgenommenen Mann, der mit einem Hörnerschmuck auf dem Kopf zum Platz von Vizepräsident Mike Pence im Senat vorgedrungen war, werfen sie dem Randalierer Mordabsicht vor.

Pence verspricht sichere Amtsübergabe an Biden

US-Vizepräsident Mike Pence hat dem designierten Präsidenten Joe Biden eine würdige Amtsübergabe zugesichert. «Wir alle haben diesen Tag miterlebt – den 6. Januar», sagte der Republikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Hinweis auf den an diesem Tag erfolgten Sturm des Kapitols in Washington durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump, bei dem fünf Menschen starben.

«Und wie der Präsident gestern deutlich gemacht hat, sind wir zu einem geordneten Übergang und zu einer sicheren Amtseinführung verpflichtet. Das amerikanische Volk verdient nichts Geringeres.» Pence äusserte sich erstmals seit den Vorfällen in der Öffentlichkeit und nutzte dazu ein Treffen mit Truppen der Nationalgarde, die das US-Kapitol bewachen.