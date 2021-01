Der Ticker startet um 6:48 Uhr

2:08 China als grösste Herausforderung für Verteidigung und Aussenpolitik Die von Joe Biden nominierten Mitglieder des künftigen Kabinetts müssen allesamt vom Senat bestätigt werden. Davor müssen sich die Kandidaten in Ausschüssen den Fragen der Senatoren stellen. Der designierte Aussenminister Antony Blinken sprach am Dienstag in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Senat. Er erklärte, die neue Regierung wolle das New-Start-Abkommen mit Russland zur Begrenzung von Atomwaffen verlängern. Weiter sagte Blinken mit Blick auf den Iran, die Biden-Regierung wolle mit den Verbündeten der USA darauf hinarbeiten, ein langfristigeres und «stärkeres» Atomabkommen mit Teheran zu schliessen. Er sieht China als zentrale Herausforderung für die US-Aussenpolitik in den nächsten Jahren. Die Vereinigten Staaten müssten China «aus einer Position der Stärke gegenübertreten», nicht aus einer Position der Schwäche, mahnte er. Auch nach Ansicht des designierten Pentagon-Chefs Lloyd Austin müssten die USA in ihrer globalen Verteidigungsstrategie den Fokus auf Asien legen. «Ich sehe insbesondere China als eine grosse Herausforderung für das Ministerium», sagte Austin bei einer Anhörung im Verteidigungsausschuss des US-Senats. Er halte es in diesem Zusammenhang für «entscheidend», die Beziehungen zu Japan, Südkorea und Australien zu stärken.

22:51 Trump will für Erfolg der Biden-Regierung «beten» Einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump in einer Abschiedsrede an die Nation der künftigen Regierung seines Nachfolgers Joe Biden Erfolg gewünscht – ohne dabei dessen Namen zu nennen. «In dieser Woche führen wir eine neue Regierung ins Amt ein und beten für ihren Erfolg, damit Amerika sicher und wohlhabend bleibt», sagte Trump in einer am Dienstag (Ortszeit) auf Youtube veröffentlichten Videobotschaft aus dem Weissen Haus. «Wir wünschen ihnen alles Gute und wir wollen auch, dass sie Glück haben.» Trump lobte seine Arbeit als Präsident und sagte an die Adresse der neuen Regierung: «Die Welt respektiert uns wieder. Bitte verlieren Sie diesen Respekt nicht. (...) Gemeinsam mit Millionen hart arbeitender Patrioten in diesem Land haben wir die grösste politische Bewegung in der Geschichte unseres Landes aufgebaut», sagte Trump. «Es ging um ‹America First›, weil wir alle Amerika wieder grossartig machen wollten.» Er fügte hinzu: «Nun, da ich mich darauf vorbereite, am Mittwochmittag die Macht an eine neue Regierung zu übergeben, möchte ich, dass Sie wissen, dass die Bewegung, die wir begonnen haben, erst am Anfang steht.» Er sagte, seine Regierung habe ihre Ziele übererfüllt. «Wir haben getan, wozu wir hierhergekommen sind – und noch viel mehr.» Derweil hat Google angekündigt, Trumps Youtube-Kanal für mindestens eine weitere Woche zu sperren – dies wegen Bedenken über «das anhaltende Gewaltpotenzial», wie das Unternehmen mitteilte. 01:46 Video Trump verabschiedet sich Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

22:16 Biden in Washington eingetroffen Der künftige US-Präsident Joe Biden ist zu seiner Amtseinführung in Washington eingetroffen. Er landete am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der US-Hauptstadt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Der 78-jährige Demokrat wird am Mittwoch bei einer Zeremonie am US-Kapitol als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt und löst den Republikaner Donald Trump im Weissen Haus ab. Legende: Keystone

21:50 Zwölf US-Nationalgardisten von Biden-Vereidigung abgezogen Zwölf Mitglieder der US-Nationalgarde sind nach einer Überprüfung durch die Behörden vom Schutz der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden abgezogen worden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass zwei der Nationalgardisten wegen «unangemessener Kommentare oder Kurznachrichten» entfernt worden seien. Nach Informationen des TV-Senders Fox hatten sie Verbindungen zu rechten Milizen oder veröffentlichten extremistische Ansichten im Netz. Offiziell wurden keine Angaben zu konkreten Gründen für den Abzug genannt. Zu den restlichen zehn hiess es, dass sie bei einer Überprüfung durch die Bundespolizei FBI aufgefallen seien. Nach dem Sturm von Anhängern des scheidenden Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol läuft die Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden am Mittwoch unter extrem verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Unter anderem sollen 25 000 Mitglieder der Nationalgarde die Stadt sichern. Am Dienstag blieb zunächst unklar, ob beim Abzug der zwölf Soldaten die Überprüfung der Truppe bereits abgeschlossen war.

20:54 Biden kämpft mit den Tränen beim Abschied aus Delaware Der künftige US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Abschiedsrede im Bundesstaat Delaware vor der Abreise zur Amtseinführung in Washington sichtlich mit den Tränen gekämpft. Biden erinnerte daran, dass in Delaware seine Eltern ihren Lebensunterhalt fanden und seine Kinder aufwuchsen. «Wenn ich sterbe, wird ‹Delaware› auf meinem Herz geschrieben stehen», sagte der 78-Jährige in einem Stützpunkt der Nationalgarde in New Castle. Biden wollte ursprünglich mit dem Zug nach Washington fahren – auf diese Weise pendelte er jahrzehntelang täglich als Senator, um abends bei seinen Kindern zu sein. Doch wegen Sicherheitsbedenken nach dem Angriff von Trump-Anhängern auf das Kapitol nahm er stattdessen das Flugzeug. Der Stützpunkt in New Castle ist nach Bidens Sohn Beau benannt, der 2015 im Alter von 46 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb. «Ich bedauere nur eins: Dass er nicht hier ist. Denn wir sollten ihn als Präsidenten vorstellen», sagte Biden über seinen Sohn, während Tränen aus seinen Augenwinkeln rollten. Biden wird am Mittwoch als 46. US-Präsident vereidigt. 06:01 Video Biden hält emotionale Abschiedsrede in Delaware Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

19:15 Oberster Republikaner im Senat: Trump trägt Mitschuld an Gewalt Der republikanische Senatsvorsitzende Mitch McConnell eröffnete am Dienstag den Senat. Dabei sagte er laut der Nachrichtenagentur AP, dass die Randalierer, die das Kapitol gestürmt hatten, von Donald Trump und anderen mächtigen Leuten systematisch «mit Lügen gefüttert» worden seien, um Bidens Präsidentschaft zu verhindern. McConnell äusserte sich trotz Sicherheitsbedenken rund um die morgige Vereidigung Bidens überzeugt, dass es eine «sichere und erfolgreiche» Amtseinführung sein werde. Er rief zudem zur Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern auf. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus, unterstützt von mehreren Republikanern, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet. In der Kammer müssten die Demokraten mindestens 17 Republikaner auf ihre Seite ziehen, um Trump zu verurteilen. Dem einflussreichen McConnell kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Würde er im Senat für eine Verurteilung Trumps votieren, dürften einige Parteikollegen folgen. Dann könnte Trump tatsächlich eine Verurteilung drohen. 01:02 Video Mitch McConnell: Randalierer wurden «vom Präsidenten und anderen mächtigen Leuten» angetrieben Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

18:15 Das sind Bidens Pläne für die ersten Tage als Präsident Joe Biden will keine Zeit verlieren. Sobald er am Mittwoch als neuer US-Präsident vereidigt ist, will er in den ersten Tagen seiner Amtszeit eine Reihe von Beschlüssen seines Vorgängers rückgängig machen. Ein Auszug aus Bidens Plänen: Biden hat ein 1.9 Billionen Dollar schweres Hilfspaket vorgeschlagen. Die Ausgaben sollen Millionen Amerikanern zugutekommen, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind. Überall dort, wo der Bund federführend ist, soll künftig eine Maskenpflicht gelten.

Der Demokrat will die USA zurück in den Schoss der Weltgesundheitsorganisation WHO führen. Trump hatte die Zusammenarbeit beendet.

Klimaschutz und die Umstellung auf umweltfreundliche Energie soll ein Schwerpunkt der Präsidentschaft Bidens werden. Er will erreichen, dass die USA wieder ins Pariser Klimaabkommen eintreten.

Biden will dem Kongress ein Gesetzespaket für eine Einwanderungsreform vorlegen. Bei grünem Licht können Millionen Migranten, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA leben, auf eine Legalisierung ihres Status hoffen.

17:12 Nominierter Heimatschutzminister: Kein zweiter Sturm auf das Kapitol Angesichts der Sorge vor weiterer Gewalt und Terror in den USA hat der als Heimatschutzminister nominierte Alejandro Mayorkas den Schutz des Kapitols garantiert. «Wenn ich die Ehre haben sollte, bestätigt zu werden, werde ich alles tun, um sicherzustellen, dass der tragische Verlust des Lebens, der Angriff auf die Strafverfolgung, die Entweihung des Gebäudes (...) nicht wieder vorkommen werden», sagte Mayorkas bei der Senatsanhörung für seine Bestätigung als Minister. Der 61-Jährige nannte den Angriff auf den Sitz des Kongresses durch aufgestachelte Anhänger von Präsident Donald Trump «entsetzlich». Legende: Keystone

15:55 Weitere Festnahme nach Sturm aufs Kapitol Nach der Erstürmung des US-Kapitols hat die Polizei eine junge Frau festgenommen, die verdächtigt wird, einen Laptop aus dem Büro von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, gestohlen zu haben. Das FBI erhielt nach eigenen Angaben einen Hinweis des Ex-Freundes der Frau. Dieser habe die 22-Jährige in einem Video erkannt, berichten US-Medien. Sie habe das Gerät über einen Freund in Russland an den dortigen Auslandsgeheimdienst verkaufen wollen. Die Frau habe sich am Montag gestellt und sei daraufhin festgenommen worden, heisst es unter Berufung auf das Justizministerium. Die Bundespolizei FBI wirft ihr nach eigenen Angaben bislang nicht Diebstahl, sondern Beteiligung an der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar vor.

13:06 Aussenminister Blinken will Trumps Allianzen beleben Antony Blinken, der künftige Aussenminister des gewählten Präsidenten Joe Biden, zeigt Zuversicht bezüglich der amerikanischen Aussenbeziehungen. Die Vereinigten Staaten könnten «den Wettbewerb mit China gewinnen» und ihre von Donald Trump geschlagenen Allianzen neu beleben, betonte Blinken in einer Mitteilung. «Wir können unsere Kernallianzen als Multiplikatoren unseres Einflusses auf der ganzen Welt neu beleben. Gemeinsam sind wir in einer viel besseren Position, um den Bedrohungen durch Russland, Iran und Nordkorea entgegenzuwirken sowie die Demokratie und die Menschenrechte zu verteidigen», heisst es weiter. Legende: Antony Blinken will den bisherigen Kurs von Trump teilweise fortsetzen und die amerikanischen Aussenbeziehungen verstärken. Reuters

6:46 Trump geht mit den niedrigsten Zustimmungswerten seit Amtsantritt Der scheidende US-Präsident Donald Trump verlässt das Weisse Haus am Mittwoch mit den niedrigsten Zustimmungswerten seit seinem Amtsantritt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup unterstützten zuletzt nur noch 34 Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner die Arbeit ihres Präsidenten. Auch im Vergleich zu anderen US-Präsidenten schnitt Trump laut Gallup schlecht ab: Mit einer durchschnittlichen Zustimmungsrate von 41 Prozent erzielte er das schlechteste Ergebnis seit Beginn der Datenerhebungen. Besonders nach dem Sturm auf das US-Kapitol durch randalierende Trump-Anhänger sanken die Werte des Präsidenten laut Gallup. Die letzten Daten zu Trumps Präsidentschaft wurde in der Woche vom 4. bis 11. Januar erhoben.

1:35 Nach Ankündigung Trumps: Joe Biden wird Einreisestopp aus Europa nicht aufheben Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Dienstag ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas per 26. Januar angekündigt. Doch die künftige Regierung seines Nachfolgers Joe Biden will die Verfügung nicht umsetzen. Mit der Verschlimmerung der Pandemie und dem Auftauchen weiterer, ansteckenderen Varianten auf der ganzen Welt sei dies nicht der richtige Zeitpunkt, um Einschränkungen für internationale Reisen aufzuheben, sagte Bidens Sprecherin. Stattdessen plane die Biden-Regierung weitere Massnahmen im Zusammenhang mit internationalen Reisen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Biden hat den Kampf gegen das Coronavirus zu einem seiner wichtigsten unmittelbaren Ziele erklärt. Die Pandemie ist in den USA weiterhin ausser Kontrolle. Seit Bekanntwerden des ersten Falls vor rund einem Jahr sind nach einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität mehr als 24 Millionen Coronavirus-Infektionen in den USA nachgewiesen worden. Rund 400'000 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

22:31 Melania Trump meldet sich auf Twitter First Lady Melania Trump hat sich auf Twitter mit einer Abschiedsbotschaft zu Wort gemeldet. Es sei die grösste Ehre Ihres Lebens gewesen, als First Lady der Vereinigten Staaten zu dienen, sagt Melania Trump in der Ansprache. «Die vergangenen vier Jahre sind unvergesslich gewesen.»

21:36 FBI überprüft Soldaten, die bei Amtseinführung im Einsatz sind Die USA steuern mit massiven Sicherheitsvorkehrungen auf den Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden als künftigen Präsidenten zu. Vor der Amtseinführung am Mittwoch geht in der US-Hauptstadt Washington nicht nur die Sorge vor weiterer Gewalt durch aufgebrachte Trump-Anhänger um. Ein Sprecher des US-Heeres erklärte, die Army arbeite mit der Bundespolizei FBI bei der Überprüfung aller Soldaten zusammen, die im Rahmen der Amtseinführung im Einsatz seien. Hintergrund ist die Möglichkeit eines Angriffs auf die Amtseinführung aus den eigenen Reihen. Die Polizei wird von bis zu 25'000 Mitgliedern der Nationalgarde unterstützt. «Diese Amtseinführung ist anders», sagte die Senatorin Amy Klobuchar dem Nachrichtensender CNN. Sie gehört dem Kongressausschuss an, der die Amtseinführung organisiert. Einerseits werde es weniger Probleme im Zusammenhang mit der Menschenmenge geben, da wegen der Corona-Pandemie viel weniger Menschen der Amtseinführung beiwohnen können als in den Vorjahren. Andererseits gebe es infolge der Kapitol-Erstürmung Sicherheitsbedenken, weshalb es die starke Militärpräsenz gebe, sagte Klobuchar.

19:43 Gewählte US-Vizepräsidentin Harris gibt Senatssitz ab Vor ihrer Vereidigung als erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten hat Kamala Harris wie geplant ihren Sitz im US-Senat aufgegeben. Es sei ihr eine Ehre gewesen, ihren Heimatstaat Kalifornien in der Parlamentskammer zu vertreten, sagte Harris in einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Harris betonte, dass ihr Abschied als Senatorin kein Abschied aus dem Senat bedeute. Als Stellvertreterin des neuen US-Präsidenten Joe Biden ist sie künftig auch Senatspräsidentin. In dieser Funktion kann sie den Demokraten die Mehrheit in der Kammer verschaffen, die künftig wie die Republikaner 50 Sitze im Senat halten werden. Die 56-Jährige kann dieses Patt mit ihrer Stimme auflösen. Nachfolger von Harris wird der Demokrat Alex Padilla, der den Bundesstaat Kalifornien als erster Latino in der Parlamentskammer vertreten wird und bisher Staatssekretär des bevölkerungsreichsten US-Staats war.

19:09 Anhörungen von Bidens Kandidaten für wichtige Ministerposten Mehrere Kandidaten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden für wichtige Posten in seinem Kabinett werden am Dienstag in Ausschüssen des US-Senats angehört. Die Anhörungen für die designierte Finanzministerin Janet Yellen und den designierten Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas sind um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) geplant. Am Abend (20.00 Uhr MEZ) wird Bidens Kandidat für das Amt des Aussenministers, Antony Blinken, im Auswärtigen Ausschuss der Parlamentskammer erwartet, um 21.00 Uhr MEZ der designierte Verteidigungsminister Lloyd Austin im zuständigen Ausschuss. Biden hatte vergangene Woche angesichts der aktuellen Bedrohungen und Krisen denn Senat aufgefordert, seine Kandidaten für das Aussen-, Verteidigungs-, Finanz- und Heimatschutzministerium so bald wie möglich nach seiner eigenen Vereidigung als neuer Präsident am Mittwoch zu bestätigen.

Vor der Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden warnt der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Korrespondenten vor der Gefahr von Anschlägen und Gewalt. «Alle Berichterstatter sind aufgerufen, am Mittwoch besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein», sagte der Bundesvorsitzende Frank Überall in Berlin. Deutsche Medienunternehmen sollten nicht an Schutzausrüstung – wie beispielsweise Helmen – sparen, fordert Überall. Es sei erschreckend, dass in dem einst demokratischen Musterland ein solcher Appell nötig sei. «Ihren Hass und ihre Gewaltbereitschaft gegenüber Journalisten haben extremistische Trump-Fans bereits am Kapitol unter Beweis gestellt», sagte Überall.

11:30 Biden will umstrittene Pipeline Keystone XL wieder stoppen Der neugewählte US-Präsident Joe Biden will laut einem Medienbericht den Bau der umstrittenen amerikanisch-kanadischen Pipeline Keystone XL kurz nach Amtsantritt stoppen. Per Dekret solle die Genehmigung für das neun Milliarden Dollar schwere Projekt noch am Tag seiner Amtsübernahme am Mittwoch zurückgenommen werden. Wie der kanadische Sender CBC News am Sonntag unter Berufung auf Insider berichtete, stehe demnach die Pipeline auf einer Liste von Vorhaben, die der Demokrat sofort umsetzen wolle. Bidens Übergangsteam verzichtete vorerst auf eine Stellungnahme. Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte das Projekt 2015 gestoppt und dies mit den erwarteten Folgen für die Umwelt begründet. Sein Nachfolger, der nun scheidende Präsident Donald Trump, erteilte kurz nach Amtsantritt 2017 wiederum eine Erlaubnis für den Bau. Dagegen hatten mehrere Umweltgruppen geklagt.