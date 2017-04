US-Attacke in Syrien

US-Präsident Donald Trump reagiert gewaltsam auf den Giftgas-Einsatz in Syrien. Mindestens 9 Menschen kommen ums Leben.

«Ich rufe heute alle zivilisierten Nationen auf, sich uns anzu... 2:47 min, vom 7.4.2017

Die Ereignisse: US-Präsident Donald Trump hat die Bombardierung eines syrischen Luftwaffenstützpunktes südlich von Homs angeordnet. Nach vorgängiger Information des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg feuerten die USA in der Nacht 59 Tomahawk-Raketen von Kriegsschiffen im Mittelmeer ab. Beim Angriff kamen laut der syrischen Nachrichtenagentur Sana neun Zivilisten ums Leben. Der Flughafen wurde laut einem örtlichen Gouverneur stark zerstört, die Startbahn soll jedoch noch intakt sein. Zudem seien die meisten Einheiten und Kampfjets bereits vor dem Angriff abgezogen worden.

Trumps Erklärung: Der US-Präsident beschuldigt die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, hinter dem mutmasslichen Nervengas-Einsatz gegen die eigene Bevölkerung zu stehen. Damit habe Syrien seine internationalen Verpflichtungen sowie UNO-Resolutionen verletzt. Der US-Luftschlag sei deshalb ein Akt der Verteidigung nationaler Sicherheitsinteressen. Das Blutvergiessen in Syrien müsse beendet werden. Dem gegenüber bezeichnete ein Pentagon-Vertreter den Angriff als «einmalige Massnahme», Pläne für eine Eskalation gebe es nicht.

Syriens Antwort: Präsident Baschar al-Assad äusserte sich bisher nicht zum Angriff der USA. Informationsminister Omran al-Subi bezeichnet die Attacke als «begrenzt» und «erwartet». Eine militärische Eskalation sei nicht zu erwarten.

Moskaus Reaktion: Präsident Wladimir Putin «hält die amerikanischen Angriffe für eine Aggression gegen einen souveränen Staat, gegen das Völkerrecht, dazu noch mit einem erdachten Vorwand», sagte ein Kreml-Sprecher. Die syrische Armee habe keine Chemiewaffen mehr, das habe nach der Entwaffnung auch die zuständige UNO-Organisation bestätigt. Das Vorgehen der USA füge dem Verhältnis zwischen den beiden Grossmächten schweren Schaden zu und spiele den islamistischen Kräften in Syrien in die Hände. Inzwischen hat Moskau die Vereinbarung mit dem US-Militär zur Vermeidung von Zwischenfällen in Syrien ausgesetzt.

Reaktionen aus der Weltgemeinschaft: International stösst der Angriff auf einiges Verständnis: