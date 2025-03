Donald Trump hält in Washington eine Rede vor beiden Häusern des US-Kongresses.

Es ist das erste Mal, dass Trump seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar vor den Abgeordneten spricht.

Kurz nach Beginn wurde ein demokratischer Abgeordneter nach Protest während der Rede aus dem Saal gewiesen.

Verfolgen Sie die Ansprache hier im ständig aktualisierten Artikel mit Livestream.

US-Präsident Donald Trump hat seine eigene Arbeit in den ersten Wochen im Amt als beispiellos erfolgreich angepriesen. «Amerika ist zurück», sagte der Republikaner bei einer Ansprache vor beiden Kammern des US-Parlaments.

Wir fangen gerade erst an.

Seit seiner Vereidigung vor sechs Wochen habe er schnell und unnachgiebig gehandelt, «um die grossartigste und erfolgreichste Ära in der Geschichte unseres Landes einzuläuten», erklärte der 78-Jährige. «Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als die meisten Regierungen in vier oder acht Jahren – und wir fangen gerade erst an.»

Amerikas Stolz und Selbstvertrauen seien zurück, schwärmte Trump. Der amerikanische Traum komme zurück – «grösser und besser als je zuvor». Und der amerikanische Traum sei nicht aufzuhalten. «Unser Land steht vor einem Comeback, wie es die Welt noch nie gesehen hat und vielleicht auch nie wieder sehen wird», sagte er.

Legende: Der demokratische Abgeordnete Al Green wurde aus der Kammer begleitet. Er war aufgestanden und hatte Trumps Rede unterbrochen. Keystone/AP Photo/J. Scott Applewhite

Einige Demokraten hielten Schilder mit Slogans wie «Musk steals» (dt.: «Musk klaut») hoch. Der Tesla-Chef Elon Musk ist von Trump mit einem umstrittenen Kürzungsprogramm auf Bundesebene beauftragt worden. Er wohnt der Rede in der Kongresskammer bei.

Rede als Pflicht festgelegt

Mit der Rede zur Lage der Nation (engl. «State of the Union») erfüllen US-Präsidenten ihre in der Verfassung festgelegte Pflicht, den Kongress «von Zeit zu Zeit» über den Stand der Dinge zu informieren. Entsprechend hielt Präsident George Washington den ersten dieser Rechenschaftsberichte am 8. Januar 1790 ab.

Eine Zeit lang wurden sie schriftlich übergeben, im Fernsehzeitalter dann wieder persönlich in der Kammer des Repräsentantenhauses im Kapitol. Allerdings weisen Expertinnen und Experten wie etwa die des American Presidency Project an der University of California darauf hin, dass die erste Rede direkt nach der Amtsübernahme streng genommen kein «Sotu» ist, weil der neue Präsident noch kein Amtsjahr hinter sich gebracht hat. Trump wurde am 20. Januar vereidigt, vor weniger als zwei Monaten.