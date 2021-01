Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau noch am Flughafen festgenommen worden.

Der 44-Jährige sei zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, teilte der russische Strafvollzug mit. Bis zur Entscheidung des Gerichts bleibe er in Untersuchungshaft.

Das Flugzeug, mit dem Nawalny aus Berlin heimreiste, war zuvor kurz vor Ankunft umgeleitet worden. Es landete, anders als vorgesehen, auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo.

Videobilder und Fotos im Netz zeigen wie Nawalny am Flughafen in Moskau zuerst mit Sicherheitskräften diskutiert und dann mit ihnen mitgeht – wohl nicht freiwillig.

Der Kremlkritiker soll gemäss der russischen Justiz während seines Aufenthalts in Deutschland, wo er sich von dem in Russland verübten Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte, gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstossen haben.

Legende: Der Moment kurz vor der Verhaftung: Kremlkritiker Alexej Nawalny bei der Passkontrolle am Flughafen Scheremetjewo. Reuters

Der Strafvollzug will deshalb die Bewährungs- in eine echte Haftstrafe umwandeln lassen. Nawalnys Team spricht von einer politischen Inszenierung, um den prominenten Gegner von Präsident Wladimir Putin mundtot zu machen. Der Gerichtsprozess ist am 29. Januar geplant.

Bidens Sicherheitsberater fordert Freilassung Textbox aufklappen Textbox zuklappen Zahlreiche westliche Politiker, Regierungen und Organisationen haben bereits öffentlich die sofortige Freilassung von Nawalny gefordert. Darunter Frankreichs Aussenminister, EU-Ratspräsident Charles Michel sowie der Sicherheitsberater des kommenden US-Präsidenten Joe Biden, Jake Sullivan: «Die Angriffe des Kremls auf Herrn Nawalny sind nicht nur eine Verletzung der Menschenrechte, sondern ein Affront gegen das russische Volk, das sich Gehör verschaffen will», schreibt Sullivan auf Twitter. Für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist die Festnahme des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ein weiterer Beleg dafür, dass die russischen Behörden ihn zum Schweigen bringen wollten.

Kurz vor der Landung hatten die russischen Behörden den Flug mit dem Putin-Kritiker überraschend umgeleitet. Sie liessen die Maschine aus Berlin auf dem Hauptstadt-Airport Scheremetjewo landen. Das Flugzeug hätte laut Plan auf dem Flughafen Wnukowo ankommen sollen, wo sich Hunderte Unterstützer des Oppositionspolitikers versammelt hatten. Zahlreiche Menschen sind in Wnukowo festgenommen worden, unter anderem auch Nawalnys engste Mitarbeiterin, die Juristin Ljubow Sobol.

Nawalny selbst sagtenoch im Flugzeug, dass er sich vor nichts fürchte. «Was soll mir Schlimmes in Russland passieren?», meinte er. Zahlreiche Aktivisten, Blogger und Journalisten begleiteten Nawalny auf seiner Reise und berichteten immer wieder live.

Legende: Kremlkritiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia Nawalnaja im Flugzeug von Berlin nach Moskau. Reuters

Nawalny hatte sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem als Chemiewaffe verbotenen Nervengift Nowitschok erholt. Das Attentat war am 20. August in der sibirischen Stadt Tomsk verübt worden. Nawalny macht Putin und den russischen Inlandsgeheimdienst für den Mordanschlag verantwortlich. Putin weist das zurück. Ungeachtet der Gefahr für sein Leben erklärte Nawalny mehrfach, dass sein Platz in Russland sei und er dort seinen Kampf gegen das «System Putin» fortsetzen wolle.

Wahlen im Herbst

Zahlreiche Kommentatoren bezeichneten Nawalnys Entscheidung, nach Russland zurückzukehren, als mutig – und als politischen Sieg. «Dass Nawalny auch vor dem schlimmstmöglichen Szenario keine Angst hat, zerstört das ganze Spiel des Kreml», schrieb etwa die Politologin Tatjana Stanowaja. Im Herbst ist in Russland Parlamentswahl, bei der der Oppositionspolitiker das Machtmonopol der Kremlpartei Geeintes Russland brechen will.