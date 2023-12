Inhalt

Verhandlungen mit der EU - Schweiz – EU: Der Bundesrat denkt geopolitisch

Der Bundesrat will eine Einigung mit der EU auch aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten und der zahlreichen Krisen in und am Rande Europas. Das hat Bundesrat Ignazio Cassis in der «Samstagsrundschau» von SRF präzisiert.