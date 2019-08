Die brasilianische Regierung will keine Hilfsgelder für den Kampf gegen die Waldbrände im Amazonas.

Sie hat das Angebot der G7-Staaten abgelehnt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Jair Bolsonaro selbst wirft Emmanuel Macron in diesem Zusammenhang eine «kolonialistische Mentalität» vor.

Der Kabinettschef von Präsident Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, sagte am Montag dem Nachrichtenportal «G1», die 20 Millionen Dollar sollten vielmehr dazu verwendet werden, die Wälder in Europa wieder aufzuforsten. Das Präsidentenbüro bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Ablehnung der Soforthilfe.

Die G7-Staaten hatten Brasilien angesichts der verheerenden Amazonas-Waldbrände umgerechnet 19.5 Millionen Schweizer Franken an Soforthilfen zugesagt. Damit sollten vor allem Löschflugzeuge finanziert werden, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag beim Gipfeltreffen der führenden Industrieländer im südwestfranzösischen Seebad Biarritz.

Scharfe Angriffe

Der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles begrüsste zunächst die Unterstützung durch die G7. Bolsonaros Kabinettschef Lorenzoni erteilte dem Vorschlag dann aber eine Absage: Brasilien danke für die angebotene Hilfe, sagte er zum «G1»-Portal.

«Aber vielleicht wäre es wichtiger, mit den Mitteln Europa wieder aufzuforsten.» Zugleich rief er Macron auf, dieser solle sich lieber um die Probleme bei sich «zu Hause» und in den französischen «Kolonien» kümmern.

Die brasilianische Regierung hat Macron in den vergangenen Tagen wiederholt scharf angegriffen, weil der französische Präsident die Amazonas-Waldbrände auf die Agenda des G7-Gipfels gesetzt hatte.

«Brasilien pocht auf Souveränität» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: SRF Dass die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro nichts von den angebotenen 20 Millionen Dollar wissen wolle, sei nicht überraschend, sagt Jürgen Blaser. Er ist Leiter für internationale Waldwissenschaften an der Berner Fachhochschule. Brasilien habe bereits in der Vergangenheit ablehnend reagiert, wenn es um internationale Hilfe für Projekte im Amazonas gegangen sei. «Brasilien pocht sehr stark auf die Souveränität des Amazonas.» Für Brasilien sei der Amazonas ihr Gebiet, nicht irgendein Gebiet der internationalen Gemeinschaft, so Blaser. «Sie gehen davon aus, dass ihnen das Geld einen Teil dieser Souveränität nehmen würde.» Sie befürchten also, dass sie nicht entscheiden können, was mit dem Wald passiert – und das nicht erst seit Bolsonaro im Amt ist: «Die Brasilianer sind solchen Angeboten gegenüber schon seit Jahrzehnten sehr kritisch eingestellt.»

Bolsonaro selbst warf Macron eine «kolonialistische Mentalität», eine «Instrumentalisierung» der Amazonas-Waldbrände sowie einen «sensationsgierigen Ton» vor. Der ultrarechte Politiker schreckte selbst vor einer sexistischen Attacke gegen Macrons Ehefrau Brigitte nicht zurück.

Amazonas als «Gemeingut»

«Wir können nicht hinnehmen, dass Präsident Macron unangebrachte Angriffe auf das Amazonasgebiet fährt und seine Absichten hinter einer «Allianz» der G7-Staaten zur «Rettung» des Amazonasgebiets versteckt, als ob wir eine Kolonie oder Niemandsland wären», schrieb der Staatschef am Montag auf Twitter. «Der Respekt vor der Souveränität eines Landes ist das Mindeste, was man in einer zivilisierten Welt erwarten kann», schrieb Bolsonaro weiter.

Macron hatte das Amazonasgebiet in Biarritz als «Gemeingut» bezeichnet und beschwor die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die Region. Weil der Amazonas-Regenwald grosse Mengen an CO2 binden kann, ist er für das globale Klima von entscheidender Bedeutung.