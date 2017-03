Schiesserei in Frankreich

An einer Schule im südfranzösischen Grasse sind Schüsse gefallen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einer Schiesserei in einer Schule im südfranzösischen Grasse sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen vom Donnerstag wurde eine Person festgenommen. Eine weitere sei auf der Flucht, hiess es.

Nach ersten Ermittlungen wurden zwei Menschen verletzt. Die Stadtverwaltung erklärte, zwei Schüler hätten auf den Schulleiter geschossen. An allen Schulen in Grasse durften Schüler und Lehrer die Gebäude nicht verlassen

#Grasse Événement de sécurité publique en cours au lycée Alexis de #Tocqueville. Merci de suivre les consignes des autorités locales. pic.twitter.com/JTP62hmtG4 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 16. März 2017

Mehr folgt