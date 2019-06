Nach dem schweren Unglück auf der Donau mit mindestens sieben Toten bemühen sich Einsatzkräfte in Budapest weiter um die Bergung des Wracks.

Trotz verbesserter Wetterverhältnisse in Budapest behindern sehr starke Strömungen in der Donau die Einsätze der Spezialtaucher.

Vor fünf Tagen stiess das kleine Ausflugsschiff «Hableany» mit dem Flusskreuzfahrtschiff «Viking Sigyn» zusammen und sank.

Noch ist ungewiss, ob die Taucher erstmals zu dem Ausflugsschiff vordringen können. Im Innern des Schiffs werden noch immer viele Tote vermutet. 21 Personen werden vermisst.

Hoher Wasserpegel problematisch

Neben den Strömungen ist auch der Wasserstand ein Problem. Theoretisch würde es mindestens fünf Tage dauern, bis der Wasserstand so weit sinkt, dass ein Zugang zum Wrack möglich wäre, sagten die Behörden. Derzeit führt die Donau am Unglücksort Wasser in Höhe von etwa 5.3 Metern, normal wären vier Meter.

Die Suche nach den Vermissten beschränkt sich aber nicht auf das Wrack. Ungarn arbeitet auch mit Serbien zusammen, weil nicht ausgeschlossen wird, dass Leichen bis in das Nachbarland treiben könnten. Die Suche soll laut Behörden auf eine Strecke bis zu 50 Kilometer flussabwärts ausgedehnt werden.

Ursache der Kollision unklar

Der Kapitän eines der zwei am tödlichen Budapester Unglück beteiligten Schiffe sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm Gefährdung der Flussschifffahrt vor. Ein Gericht in Budapest folgte so einem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Was genau der nunmehr verhaftete Kapitän im Zusammenhang mit dem Unfall getan oder unterlassen haben soll, teilten die Ermittler nicht mit. Der Rechtsanwalt des Kapitäns hatte gegen die Anschuldigungen Einspruch eingelegt – mit der Begründung, dass es noch kein technisches Gutachten zum Unglück gebe.