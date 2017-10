Wenn Madrid keine Mediation annehme, werde man sich für unabhängig erklären, sagt der Regionalpräsident Puigdemont.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hält an einer Unabhängigkeit Kataloniens fest.

Wann genau er diese ausrufen will, bleibt jedoch weiterhin unklar.

Er sei zu einer Unabhängigkeitserklärung bereit, sollte die Zentralregierung in Madrid nicht auf die Vermittlungsvorschläge eingehen, sagte Puigdemont im katalanischen Fernsehen.

« Die Tage vergehen, und wenn der spanische Staat nicht auf positive Weise reagiert, werden wir das tun, wozu wir hergekommen sind. » Carles Puigdemont

Regionalpräsident Katalonien

«Wir haben die Tür zu einer Vermittlung geöffnet, wir haben 'Ja' gesagt zu allen uns präsentierten Vermittlungsmöglichkeiten», sagte Puigdemont. «Die Tage vergehen, und wenn der spanische Staat nicht auf positive Weise reagiert, werden wir das tun, wozu wir hergekommen sind.»

Zentralregierung bleibt hart

Das katalanische Regionalparlament könnte bereits am Dienstag die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen. Eine für Montag geplante Parlamentssitzung hat das spanische Verfassungsgericht zwar verboten, Puigdemont will nun am Dienstag dennoch vor das Parlament treten.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy gab sich im Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens bis zuletzt unnachgiebig. Am Sonntag wiederholte er seine Weigerung, «über die Einheit des Landes zu verhandeln». Madrid führe «keine Gespräche unter Drohungen».