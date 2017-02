Mike Pence in Brüssel

Als erster Vertreter der neuen US-Regierung besucht Vizepräsident Mike Pence die EU-Zentrale in Brüssel.

Er betonte, dass die transatlantischen Beziehungen gefestigt werden müssten.

Pence trifft noch die Vertreter der Nato.

US-Präsident Donald Trump strebt nach den Worten seines Vize Mike Pence eine Kooperation mit der EU an. Pence erklärte in Brüssel im Namen Trumps «das starke Engagement der Vereinigten Staaten für eine fortgesetzte Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der Europäischen Union».

Trump hatte vor und nach seinem Amtsantritt massive Kritik an der EU geäussert und den EU-Austritt Grossbritanniens begrüsst.

Treffen mit Morgherini und Juncker

Die EU zähle auf die «rückhaltlose und eindeutige Unterstützung» der Regierung Trumps, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem Treffen mit Pence. In den vergangenen Monaten habe es «zu viele neue und manchmal überraschende Meinungsäusserungen zu unseren Beziehungen und unserer gemeinsamen Sicherheit gegeben, um so zu tun, als sei alles wie es war». Das Treffen mit Pence hätten die Europäer «wirklich gebraucht».

Pence hatte zuvor bereits die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini getroffen. Er sagte dabei, er wolle «Wege ausforschen, damit wir unsere Beziehung vertiefen können».

Harte Worte von Asselborn

Am Nachmittag will er noch Kommissionschef Jean-Claude Juncker sowie danach Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen. Trump selbst wird voraussichtlich Ende Mai erstmals nach Brüssel kommen. Die Nato will dann ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten organisieren.

Vor dem Antrittsbesuch von Pence in Brüssel hatte der luxemburgische Aussenminister Jean Asselborn der neuen US-Regierung einen Schlingerkurs vorgeworfen. Es gebe «aggressive Äusserungen» Trumps in Richtung Europa und in Richtung Nato, die spalten sollten, sagte Asselborn.

Andererseits gebe es differenziertere Äusserungen von Pence sowie vom US-Aussen- und vom Verteidigungsminister, die «besser Bescheid zu wissen scheinen als ihr Präsident». Diesen Widerspruch müssten die Amerikaner auflösen.