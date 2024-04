Per E-Mail teilen

Das Jubiläum: Die Nato feiert heute Donnerstag in Brüssel ihr 75-jähriges Bestehen. Bei einer Zeremonie im dortigen Hauptquartier wollen Generalsekretär Jens Stoltenberg und die Aussenminister der mittlerweile 32 Mitgliedstaaten an die Erfolge des Verteidigungsbündnisses erinnern und den Zusammenhalt beschwören, dies im Schatten des Krieges in der Ukraine.

Der Gründungsgrund: Die Nato war am 4. April 1949 in Washington in Reaktion auf die als bedrohlich wahrgenommene Politik der kommunistischen Sowjetunion gegründet worden. Im Kalten Krieg sollte das Verteidigungsbündnis der östlichen Militärmacht ein abschreckendes Gegengewicht entgegensetzen und zu Frieden und Sicherheit beitragen.

Die Mitglieder: Zurzeit hat die Nato 32 Mitglieder. Bei der Gründung im Jahr 1949 waren zwölf Staaten dabei: Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, USA und Grossbritannien. Griechenland und die Türkei stiessen 1952 dazu, Deutschland 1955, Spanien 1982. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion traten 1999 Polen, Tschechien und Ungarn bei, 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Albanien und Kroatien wurden 2009 aufgenommen, Montenegro 2017. Die drei jüngsten Mitglieder sind Nordmazedonien (seit 2020), Finnland (seit 2023) und Schweden (seit 2024).