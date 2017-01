Lawine verschüttet Hotel in italienischen Abbruzzen 1:36 min, aus Tagesschau vom 19.1.2017

Das Wichtigste in Kürze

Nach einer Erdbebenserie am Mittwoch in den italienischen Abruzzen hat sich im Gran-Sasso-Massiv eine Lawine gelöst.

In der Gemeinde Farindola wurde das Hotel «Rigopiano» verschüttet.

Im Hotel befanden sich laut dem Besitzer 24 Gäste und 11 Angestellte.

Unterdessen wurden vier Leichen geborgen.

Eine riesige Lawine hat in der zentralitalienischen Erdbebenregion ein Hotel bis zum Dach verschüttet. Das Gebäude soll Medienberichten zufolge von der Wucht der Lawine um zehn Meter verschoben worden sein.

«Niemand antwortet»

Rettungskräfte, die auf Skis bis zum Hotel vordringen konnten, fanden nur noch die Trümmer des einst vierstöckigen Gebäudes vor. «Es ist mehr ein Haufen Schutt als ein Hotel», sagte ein Helfer. Unter den Trümmern seien keine Stimmen zu hören. «Wir rufen, aber niemand antwortet.»

Nach Aussagen des Besitzers befanden sich 24 Gäste und 11 Mitarbeiter in dem Hotel. «Das Personal hatte sich in der Bar versammelt, die Gäste waren in der Eingangshalle, weil sie abfahren wollten», sagte Bruno Di Tommaso. Rettungskräfte haben nach eigenen Angaben bislang vier Todesopfer bergen können.

Fatale Verkettungen

Zuvor wurden zwei Menschen gerettet, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Freien aufgehalten hatten. Ein 38-Jähriger war unversehrt, weil er zum Auto gegangen sei, um etwas zu holen, berichtete die Agentur Ansa unter Berufung auf Ärzte. Der Mann habe auch Alarm ausgelöst. Er selbst sei auch verschüttet worden, habe sich aber aus eigenen Kräften befreien können.

Vieles deutet daraufhin, dass die Katastrophe im Hotel am Ende einer fatalen Verkettung von Umständen steht. Weil die Strassen blockiert gewesen seien, verspätete sich die Ankunft eines Schneepflugs. Gäste, die abreisen wollten, blieben darum im Hotel, sagte ein Angehöriger. Die Gäste seien wegen des Erdbebens verängstigt gewesen, weniger wegen des schlechten Wetters.

Die Staatsanwaltschaft in Pescara hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Gegen wen, ist unbekannt.

Riesige Zerstörung

Bilder aus dem Inneren des Hotels zeigen, dass die Lawine das Gebäude auf rund 1200 Metern über Meer wie eine Mauer umschliesst und in das Hotel mit 45 Zimmern eingedrungen ist.

Neuschnee behindert Rettung

Die Einsatzkräfte haben sich unterdessen Zutritt zum Hotel verschafft. Mit Suchhunden, Geophonen – mit denen Bodenschwingungen erfasst werden können – und Kameras suchen sie jetzt nach den Vermissten.

Verschüttetes Hotel «Rigopiano» in Farindola

Die Retter hatten das Hotel erst nach einem stundenlangen Weg auf Skiern erreicht. Die Feuerwehr war mit einem Helikopter und einem Kettenfahrzeug zum Hotel vorgedrungen.

Ihre Arbeit wird durch einen Schneesturm und anhaltende Lawinengefahr erschwert. In der Gegend hat es in den letzten Tagen so viel geschneit wie seit 50 Jahren nicht mehr. Derzeit liegen bis zu fünf Meter Neuschnee. Zusätzliche Rettungskräfte stecken im Schnee fest. Ambulanzfahrzeuge kamen am Vormittag etwa neun Kilometer vor dem Hotel nicht mehr weiter.

Im gesamten Erdbebengebiet stehen tausende Helfer im Einsatz. Vier Beben, jeweils mit einer Stärke über 5, hatten das Gebiet erschüttert, das bereits im Sommer heimgesucht worden war. Am Freitag sollte sich die Wetterlage etwas bessern. Die Polizei warnte dennoch vor weiteren Lawinen.

Schwere Beben bereits im August und Oktober

Die Gemeinde Faindola liegt gut zwei Fahstunden von Amatrice entfernt. Dort kamen bei einem Erdbeben im August fast 300 Menschen ums Leben. Auch im Oktober bebte dort die Erde mehrmals.

Kein Strom im Erdbebengebiet

Durch die anhaltenden starken Schneefälle könnten noch weitere Personen in Gefahr sein. SRF-Korrespondent Franco Battel in Rom sagte, dass die Elektrizitätsinfrastruktur an vielen Orten wegen des Bebens und der Schneelast zusammengebrochen sei. «Das ist insofern tragisch, als dass viele Menschen mit Strom heizen und via Handy kommunizieren. Können sie ihr Handy nicht aufladen, sind nicht nur örtlich, sondern auch von der Kommunikation abgeschnitten.» In der Gegend gibt es 130'000 Haushalte.