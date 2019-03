Viele Briten scheinen inzwischen das Gezerre um den EU-Austritt satt zu haben.

Mehr als 2,7 Millionen Menschen unterzeichneten eine ans Unterhaus gerichtete Onlinepetition, in der gefordert wird, den Brexit einfach abzusagen und in der Europäischen Union zu bleiben.

SRF-Korrespondent Martin Alioth sagt: Bei der Petition handle es sich vorerst um Symbolik, sie bleibe aber ein Rettungsanker für das Parlament.

Zeitweise war die Webseite wegen des Ansturms nicht zu erreichen. «Die Regierung behauptet immer wieder, der Austritt aus der EU wäre der ‹Wille des Volkes›», heisst es in dem Petitionstext. Dem müsse ein Ende bereitet werden, indem die Stärke der öffentlichen Unterstützung für einen Verbleib deutlich gemacht werde. Das Parlament muss den Inhalt jeder Petition mit mehr als 100'000 Unterzeichnern für eine Debatte berücksichtigen.

Rückzug des Brexit unwahrscheinlich

Grossbritannien kann die Erklärung zum EU-Austritt theoretisch einseitig zurückziehen. Den Weg hat der Europäische Gerichtshof in einem Urteil im Dezember bestätigt. Das Land bliebe dann wie bisher Mitglied der EU. Ein weiterer Austrittsantrag wäre damit nicht ausgeschlossen.

Trotzdem gilt es als äusserst unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Beim Referendum über den EU-Austritt 2016 stimmten 17.4 Millionen Briten für den Brexit. Kaum ein britischer Politiker will sich über das damalige Mehrheitsvotum hinwegsetzen, ohne nicht zumindest eine zweite Volksabstimmung abzuhalten.

SRF-Korrespondent Martin Alioth hält die Petition für Symbolik: «Es besteht keine Verpflichtung der Regierung, etwas zu unternehmen.» Sie bleibe aber «ein Rettungsanker im Hintergrund, wenn wir am 11. April erneut vor dem Abgrund stehen.» Alioth zufolge sei nicht ausgeschlossen, dass das Parlament dann die Notbremse ziehe und den Brexit rückgängig mache.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: EU-Krisengipfel zum Brexit EU gewährt Grossbritannien Aufschub

Eigentlich hätte Grossbritannien am 29. März aus der EU austreten sollen. Nun hat die EU Grossbritannien einen Aufschub gewährt: Wenn das Unterhaus dem Brexit-Deal zustimme, könne Grossbritannien die EU am 22. Mai geregelt verlassen. Andernfalls müsse bis zum 12. April ein neuer Plan vorgelegt werden, so Premierministerin Theresa May in Brüssel.