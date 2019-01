Kenia wird immer wieder von Anschlägen durch die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab heimgesucht. Dies seit die kenianische Armee sich am Kampf gegen Al-Shabaab im benachbarten Somalia beteiligt.

Doch seit dem letzten grossen Attentat an der Universität von Garissa vor bald vier Jahren haben die kenianischen Sicherheitskräfte Fortschritte gemacht im eigenen Land. Die Zahl der Attacken in Kenia nahmen ab, forderten weniger Opfer und spielten sich in der Nähe der Grenze zu Somalia ab. Die Hauptstadt Nairobi wurde nun einige Jahre verschont.

Doch der Bevölkerung Nairobis sitzt das letzte Attentat noch immer in den Knochen. Das merkt man an den vielen Nachrichten, die mir meine kenianischen Freunde schicken, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Ich wohne nahe dem Hotelkomplex, wo der Anschlag stattfand. Bei der Terrorattacke 2013 auf das Westgate-Einkaufszentrum kamen 67 Menschen ums Leben.