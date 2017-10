Die SPD liegt bei den vorgezogenen Landtagswahlen in Niedersachsen laut ersten Prognosen von ARD und ZDF klar in Führung.

Insgesamt waren knapp 6,1 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen.

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in mehreren Städten deutet auf eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren hin.

Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD von Ministerpräsident Stephan Weil und der CDU vorausgesagt, die mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat angetreten war.

Gemäss ersten Prognosen nach Schliessung der Wahllokale erhält die SPD 37,3 Prozent der Stimmen, die CDU 34,9 Prozent, die bisher mitregierenden Grünen 8,5 Prozent und die FDP 7,0 Prozent. Damit ist die SPD erstmals seit 1998 wieder stärkste Partei. Die erstmals antretende AfD erhält 5,5 Prozent der Stimmen und könnte knapp Einzug ins Landesparlament halten. Die Partei Die Linke schaffte es mit 4,8 Prozent (2013: 3,1) nicht ins Landesparlament.

Kopf- an Kopfrennen der beiden grössten Parteien

Zur Wahl waren 15 Parteien und zehn Einzelbewerber angetreten, 210 Kandidaten bewarben sich insgesamt um die 137 Sitze im niedersächsischen Parlament.

Für die Sozialdemokraten kämpfte der seit 2013 regierende Ministerpräsident Stephan Weil um eine weitere Amtszeit. Die oppositionellen Christdemokraten gingen mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat ins Rennen.

In den Umfragen lag die CDU lange weit vorne. Die SPD hatte aber seit der Bundestagswahl im September stark aufgeholt und die CDU zuletzt sogar knapp überholt.

SPD: Erster Wahlerfolg 2017

Für die SPD ist der Sieg in Hannover der erste Wahlerfolg in diesem Jahr nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl im September sowie den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr. Zudem ist sie erstmals seit 1998 wieder stärkste Partei in dem deutschen Bundesland.

Laut SRF-Korrespondent Peter Vögeli ist der Wahlsieg der SPD in Niedersachsen auch ein Sieg für Parteichef Marin Schulz. Es bekräftige auch dessen Forderung, in die Opposition zu gehen. Schulz gratulierte Weil umgehend via Twitter:

Das ist ein großartiger Sieg für die niedersächsische SPD. Lieber Stephan, was du in den letzten Wochen geleistet hast, ist ohne Vorbild! — Martin Schulz (@MartinSchulz) October 15, 2017

Auf die Koalitionsgespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel habe das Ergebnis allerdings keinen Einfluss, hält Vögeli weiter fest.

Die Wahl war ursprünglich für Anfang 2018 geplant. Weil aber die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten überraschend zur CDU wechselte und die rot-grüne Landesregierung deshalb keine Mehrheit mehr hatte, wurde die Wahl vorgezogen. Die Parteien einigten sich auf den 15. Oktober als neuen Wahltermin. Viereinhalb Jahre hatte die rot-grüne Koalition in Niedersachsen mit nur einer Stimme Mehrheit gehalten.

Das vorläufige Endergebnis dürfte gegen Mitternacht vorliegen.