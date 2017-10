Im deutschen Bundesland Niedersachsen hat am Sonntag eine vorgezogene Landtagswahl begonnen. Nur drei Wochen nach der Bundestagswahl stehen sich die Parteien in einem neuen Kräftemessen gegenüber.

Bis zum Mittag lag die Beteiligung bei knapp 27 Prozent – vier Punkte mehr als bei der Wahl 2013. Damals erreichte die Wahlbeteiligung 59,4 Prozent.

Insgesamt sind knapp 6,1 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen.

Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD von Ministerpräsident Stephan Weil und der CDU voraus, die mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat antritt.

Die Wahl war um drei Monate vorgezogen worden, weil die regierende rot-grüne Koalition wegen des Wechsels einer Grünen-Abgeordneten zu den Christdemokraten ihre knappe parlamentarische Mehrheit verloren hatte. Es wird ein knapper Ausgang erwartet.

Für die Sozialdemokraten kämpft der seit 2013 regierende Ministerpräsident Stephan Weil um eine weitere Amtszeit. Die oppositionellen Christdemokraten gehen mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat ins Rennen.

In den Umfragen lag die CDU lange weit vorne. Die SPD hat aber seit der Bundestagswahl im September stark aufgeholt und die CDU zuletzt sogar knapp überholt.

SPD hofft auf ersten Wahlerfolg 2017

Für die SPD wäre ein Sieg in Hannover der erste Wahlerfolg in diesem Jahr nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl im September sowie den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr.

Bei einem Sieg der CDU hingegen ginge Bundeskanzlerin Angela Merkel gestärkt in die Sondierungsgespräche mit Grünen und Liberalen zur Bildung einer neuen Bundesregierung, der sogenannten Jamaika-Koalition, die in dieser Woche beginnen sollen.

Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird mit Schliessung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet. Das vorläufige Endergebnis dürfte gegen Mitternacht vorliegen.