Bisher lief für den Präsidenten und seine Republikaner alles wie am Schnürchen. Diese Woche sollte ihr Kandidat für einen der Posten am Obersten Gericht vom Senatsausschuss empfohlen, wenige Tage später vom Gesamt-Senat bestätigt werden. Schon Anfang Oktober sollte er sein Amt antreten und dafür sorgen, dass das höchste US-Gericht für lange Zeit einen klar republikanischen Kurs steuert. Die Demokraten wehrten sich nach Kräften, löcherten Brett Kavanaugh in einer teils tumultösen Anhörung tagelang mit Fragen. Doch weil die Republikaner im Senat die Mehrheit haben und Abweichler nicht zu erkennen waren, schien die Sache gelaufen.

Doch dann präsentierte am Freitag die demokratische Senatorin Dianne Feinstein einen anonymen Brief, in dem Kavanaugh beschuldigt wurde, vor mehr als 30 Jahren, als Teenager, eine ebenfalls minderjährige Frau massiv sexuell belästigt, ja eine Vergewaltigung versucht zu haben. Die Frau kann nicht einfach als Fantastin oder gar als Erpresserin abgetan werden. Es handelt sich nämlich um Christine Blasey Ford, eine angesehene Psychologieprofessorin an den Universitäten Stanford und Palo Alto.

Laut Trumps Kandidat, Brett Kavanaugh, hat es diesen Vorfall nie gegeben. Ein Zeuge, damals ebenso wie Kavanaugh und Blasey Ford betrunken, sagt, er erinnere sich nicht. Beweisen lassen wird sich also nichts, es steht Aussage gegen Aussage. Verjährt wäre die Sache ohnehin. Dennoch gelangt nun erstmals Sand ins Getriebe des Nomationsprozesses. Die Demokraten fordern, ihn zu unterbrechen. Zumindest ein republikanischer Senator ist jetzt für genauere Abklärungen. Gut möglich, dass die Republikaner Kavanaugh am Ende doch durchdrücken. Es geht für sie um viel, um die Zementierung ihrer Macht. Doch ein Schatten über dem neuen Richter wird bleiben.